Blogger 推广软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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Blogger 外展软件作为一种公共关系工具，旨在帮助企业发现利用文本、图像和/或视频博客进行产品评论和促销的内容创建者、与之互动和监督。该工具使公共关系和营销专业人士能够与博主建立联系，利用他们值得信赖的声音来塑造公众舆论、提高知名度并刺激长尾销售。 虽然博主推广软件与影响者营销软件具有相似之处和一些共同特征，但其主要重点在于精心策划与产品相关的评论和讨论，而不是更广泛的一般口碑营销。
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Upfluence
upfluence.com
通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence 是一款具有强大功能的软件，有助于将有机流量推向任何利基市场。它还有助于在 SERP 中排名靠前。该软件可以构建反向链接，轻松为您的网站带来新流量。 Postifluence 最好的一点是，它可以设计出令人惊叹的 SEO 策略，将您的网站拖到 SERP 中的第一名。
Respona
respona.com
Respona 是一款集个性化与生产力于一体的数字公关、影响者营销和链接构建软件。
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ 是领先的链接构建服务平台，可让您轻松构建权威反向链接，受到全球领先 SEO 的信赖
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 彻底改变了当今一些最大的品牌和机构的社交媒体营销行业，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。数据驱动的社交智能平台使营销人员能够规划营销活动、最大限度地提高工作流程效率、与创作者联系并准确衡量投资回报率。要了解更多信息，请访问 taggermedia.com。