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公司使用发票和计费软件生成发票并将其发送给客户，要求为交付的产品和服务付款。该软件简化了发票流程，减少了所需的时间和精力，并提高了计费准确性。 发票和计费软件主要由会计专业人员使用，销售人员或项目经理也可以使用它来为客户提供估算或形式发票。它支持各种计费需求，例如专业服务的项目计费和公用事业的定期计费。 计费软件与存储客户和产品/服务信息的会计系统和 ERP 或 CRM 解决方案无缝集成。计费流程的最后阶段（涉及付款收据）通常通过会计软件或大型 ERP 解决方案中的模块进行管理。