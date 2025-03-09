计费软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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公司使用发票和计费软件生成发票并将其发送给客户，要求为交付的产品和服务付款。该软件简化了发票流程，减少了所需的时间和精力，并提高了计费准确性。 发票和计费软件主要由会计专业人员使用，销售人员或项目经理也可以使用它来为客户提供估算或形式发票。它支持各种计费需求，例如专业服务的项目计费和公用事业的定期计费。 计费软件与存储客户和产品/服务信息的会计系统和 ERP 或 CRM 解决方案无缝集成。计费流程的最后阶段（涉及付款收据）通常通过会计软件或大型 ERP 解决方案中的模块进行管理。
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PayPal
paypal.com
PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一个云平台，提供综合业务应用，帮助企业管理销售、营销、账单和支持等任务，适合各种规模的公司。
Aspire
aspireapp.com
Aspire是一个为中小型企业提供的金融平台，支持国际支付、费用管理及收付款，简化财务流程，用户友好。
Avaza
avaza.com
Avaza是一款综合管理软件，帮助企业有效管理项目、时间跟踪、费用报告和发票，可以在任何设备上访问。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange是一个云基础的应付账款自动化平台，简化发票处理、批准工作流和付款执行，提升企业财务效率。
BigTime
bigtime.net
BigTime是一款时间和费用跟踪应用，帮助专业服务公司简化运营、管理项目、加速收款和优化资源分配。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一个基于云的财务管理软件，自动化小型和中型企业的财务运营，包括应付账款和应收账款的管理。
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time是一款基于云的时间跟踪和计费软件，专为法律专业人士和自由职业者设计，支持安全的时间记录和发票管理。
Biller Genie
billergenie.com
屡获殊荣的基于云的解决方案，可自动执行应收账款从账单提交到跟进和收款的整个过程，而无需更改您当前的流程。我们还增强您的会计软件，将其与您的支付处理器连接，确保所有系统完全集成。由于我们的易用性，您当前的系统不会发生任何变化。我们与您当前的会计软件无缝集成，您可以继续使用现有的支付处理器。只需点击几下，Biller Genie 即可在几分钟内启动并运行以收取您的应收账款。初始设置完成后，您就可以坐下来放松了。
Blinksale
blinksale.com
超级简单的专业发票软件，专为自由职业者、个体企业家和小型团队设计。 Blinksale 可以轻松发送发票并快速获得付款 - 就是这样！自 2005 年以来，Blinksale 用户一直喜爱的功能... 创建自定义一次性或定期发票 将估算值转换为发票 设置付款条件，如 net-30 或应用自动滞纳金 在客户开具发票时收到通知 接受 Stripe 的所有主要付款方式， Paypal 和 ACH Blinksale 最受喜爱的功能是什么？是无限的！无限发票 无限客户 无限用户 立即开始使用 Blinksale！
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠券、在线计费和交互式客户门户，所有这些都与您当前的会计和 CRM 系统集成和同步。支付标记化和自动失败支付恢复可确保不会错过任何付款并且所有数据都是安全的。 2. 销售和成功自动化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我们的 QTC 和 CPQ 功能自动为潜在客户报价、控制定价并更快地完成交易。从创建报价到向客户收取现金的一切。使您的销售和成功团队能够处理 QTC 流程并消除部门瓶颈。不再事后猜测，让您的销售团队在明确定义的框架内处理新合同创建的所有方面 - 从报价到电子签名和付款。与客户经理共享整个团队的所有历史通信数据、文件、文档、发票和合同。使用 Armatic 内置的联络中心与您的客户进行沟通。利用 Armatic 净推荐值引擎加入增长速度比竞争对手快 2 倍的公司。使您的团队能够在客户反馈的支持下做出更好的决策。 3. 人力资本自动化（eNPS、员工倡导、合同、电子记录）：衡量并提高员工对 Armatic 员工 NPS 的满意度。与员工建立沟通反馈循环，以提高忠诚度和员工敬业度。通过员工倡导扩大公司的社会影响力。利用员工的社交网络，为他们提供一种简单的方式来分享经批准的公司信息。您公司的社交帖子会吸引大量的潜在客户和潜在新员工。为整个组织的人力资源团队和经理提供一个解决方案，用于安全地电子签署、存储和管理所有员工合同。在整个团队中共享所有历史通信数据、文件、文档、员工合同和保密协议。 Armatic 员工联系人管理器使您的团队能够即时、轻松地访问所有员工相关信息，包括通信数据、合同和 HR 相关注释。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款集成的业务管理平台，帮助机构管理合同、项目、客户和财务，提高工作效率和团队协作。
BQE Core
bqe.com
BQE Core是一款基于云的业务管理平台，集成了会计、项目管理和时间费用跟踪，旨在优化专业服务公司的运营。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub是一款企业级CRM，通过统一平台管理客户销售、营销、支持和计费活动，适合中小企业使用。
Corcentric
corcentric.com
Corcentric 提供完整的从来源到付款和订单到现金的解决方案，专注于降低成本、优化营运资本和释放收入。 Corcentric 的模块化 SaaS 源到付款产品包括分析、采购、供应商管理、合同生命周期管理、采购、发票管理、财务管理和支付解决方案。 Corcentric 的订单到现金解决方案可以通过保证付款和消除信用风险来显着降低您的 DSO。
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow 是世界上第一个端到端自动化簿记平台，可帮助企业通过对话式 AI 和 ML 构建的虚拟实时助手以自动化方式管理财务。产品包括用于 AP 自动化的 CratoBot®； CratoRev® 用于 AR 自动化，CratoMatch® 用于银行对账。我们的平台实时集成您的应付账款和应收账款，我们确保您的银行交易正确应用于应付账款和应收账款。
Elopage
elopage.com
elopage 代表产品、支付和自动化，是一个一体化在线销售平台。通过elopage，企业家可以创建和销售数字产品。重点是建立和扩展在线业务。该公司提供综合在线商店以及会计简化和税务自动化。此外，还提供最常见的付款选项和付款方式，包括各种货币。由于集成的接口，elopage 也可以以兼容的方式使用。该公司的德国总部和所在地位于柏林。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Finom
finom.co
Finom是一款在线商业账户应用，提供全球支付、智能发票、自动记账和团队费用管理，适合各类企业使用。
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC 是唯一一款一体化支付平台，可帮助企业同步所有财务、集中控制现金流，并在正确的时间与正确的财务专业人士保持同步。将创新软件与无与伦比的服务相结合，以新的、赋能的方式实现增长。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我们的 iOS 和 Android 应用程序支持随时随地管理财务，并在移动设备上进行完整的会计处理——这是当今企业的必备条件。 🔹 多币种：跨 168 种货币的高级多币种支持，并自动对账国外交易。 🔹 全球税务处理：通过自动增值税计算和报告，内置 100 多个国家/地区的税务合规性。 🔹 多语言发票：创建 60 多种语言的专业发票，以便与国际客户顺利沟通。 🔹 广泛的支付选项：Fiskl 与 Stripe、PayPal、Apple Pay 等领先的支付网关集成。 🔹 银行数据源和同步：通过银行数据源和我们的同步引擎自动将全球 21,000 多家银行的交易导入到会计中。 🔹 自定义报告：通过简单的拖放操作构建完全可定制的财务报表，以跟踪您业务的 KPI。 🔹 协作：客户门户允许与您的客户和会计师共享发票和会计可见性。 🔹 API 和集成：Fiskl API 可以连接其他工具，例如 POS 系统、电子商务平台和 CRM。 🔹 适合任何行业：用户范围从自由职业者到零售店再到代理机构 - Fiskl 满足所有类型的小型企业的需求。借助 Fiskl 的自动化、移动访问、无缝的全球覆盖和直观的设计，您可以告别会计麻烦。无需处理电子表格，只需几分钟即可通过桌面或移动设备享受富有洞察力的财务概览。加入成千上万转向 Fiskl 的企业家的行列。立即注册并掌控您的企业财务！
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款在线会计和开票平台，帮助用户管理财务，提供自动化任务功能，支持个性化发票和项目管理。
Hiveage
hiveage.com
快速、简单且免费的云端在线发票和计费软件。 Hiveage 受到来自 140 个国家/地区 50,000 多名自由职业者和小型企业的信赖。无论是发送发票、接受付款还是自动向客户收费，Hiveage 都能帮助您摆脱财务困境，让您可以专注于重要的事情。
Holded
holded.com
Holded是一款业务管理软件，集成会计、发票、库存、项目和客户关系管理，帮助企业提高效率和决策。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一个集中式客户管理平台，帮助自由职业者和小企业管理发票、提案、付款、日程安排和客户关系。
Invoice Temple
invoicetemple.com
发票神庙是一款专为小企业主设计的发票处理应用，提供易于使用的界面和自动化功能，以简化生成、发送和跟踪发票的过程。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
InvoiceBerry是一款专为小型企业和自由职业者设计的在线发票管理应用，支持发票创建、费用追踪和客户付款管理。
Invoiced
invoiced.com
Invoiced是一款账户应收平台，帮助企业简化计费、优化现金流，提供自动化发票和支付处理功能，适用于中大型企业。
Invoicera
invoicera.com
Invoicera是一款自动化发票和费用管理软件，简化发票生成、付款跟踪和合规管理，减少人工错误。
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
InvoiceSherpa是一款自动化发票提醒和收款软件，帮助企业更有效地管理账款，缩短现金流周期。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Moneybird
moneybird.com
Moneybird是一款会计和发票软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪费用和生成财务报告，支持自动化流程和多语言发票。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice是一款功能强大的开票和计费软件，帮助自由职业者和小企业简化财务管理，支持多币种和多语言，提供自定义发票和费用跟踪等功能。
Nutcache
nutcache.com
从开始到结束管理和跟踪您的项目和任务。使用适合您的一体化软件更好地计划、跟踪和组织您的项目和任务。
Ordway
ordwaylabs.com
用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。
Outseta
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Outseta 是唯一集成 CRM、订阅计费、客户沟通工具（电子邮件、服务台、聊天）的一体化平台，可帮助订阅初创企业更快地启动并更有效地扩展。 Outseta 为您的公司提供单一、清晰的业务绩效视图以及增加每月经常性收入所需的所有工具。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Paddle
paddle.com
Paddle 是一个综合平台，简化企业付款处理、税收管理和订阅管理，帮助企业优化财务运营并专注于业务增长。
Paymo
paymoapp.com
Paymo是一款项目管理、时间跟踪和发票处理应用，帮助用户管理任务、跟踪时间和生成发票。
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
PHC GO
phcgo.net
适合快速公司的快速软件。使用为您公司量身定制的在线管理软件来控制业务并加速取得成果。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款用户友好的会计软件，旨在简化小型企业和自由职业者的计费和财务管理。 ProfitBooks 提供可定制的发票模板、在线收款以及轻松跟踪应付账款和应收账款等功能，帮助用户简化会计流程并改善现金流——所有这些都是免费的。
Quipu
getquipu.com
探索管理业务的新方法。适合自由职业者和中小企业的计费软件。
Sellsy
sellsy.com
Sellsy是一款全面的客户关系管理（CRM）解决方案，提供销售流程管理、发票处理、客户服务等功能，支持多设备访问。
Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
Stampli
stampli.com
Stampli是一款自动化应付账款管理应用，支持70多种ERP系统，简化发票处理、审批和数据提取，提高财务团队的效率。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader是一款工作管理软件，集成项目管理、客户关系管理和开票功能，帮助企业简化运营、提高效率和监控业务进展。
TrulySmall
trulysmall.com
TrulySmall是一款为小型企业提供简单会计解决方案的应用，自动化财务任务、发送发票、跟踪收入和支出。
vcita
vcita.com
vcita是一款业务管理平台，帮助企业简化日常运营，自动处理支付、约会安排和客户管理，提高客户体验和效率。
Veem
veem.com
Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。
Wave
waveapps.com
Wave是一款云端会计和财务管理工具，专为小型企业和自由职业者设计，提供收入跟踪、发票管理和支付处理功能。
Xero
xero.com
Xero是一款基于云的会计软件，帮助小型企业和自由职业者管理财务，包括开票、费用跟踪和银行对帐等功能。
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks是一个简单易用的云会计软件，提供发票、费用跟踪和财务报告，帮助小型企业高效管理财务。
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books是一款在线会计软件，帮助企业管理财务，跟踪应收应付账款，发票自定义和银行对账等功能。