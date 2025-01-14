计费软件 - 最热门应用 - 波多黎各

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
公司使用发票和计费软件生成发票并将其发送给客户，要求为交付的产品和服务付款。该软件简化了发票流程，减少了所需的时间和精力，并提高了计费准确性。 发票和计费软件主要由会计专业人员使用，销售人员或项目经理也可以使用它来为客户提供估算或形式发票。它支持各种计费需求，例如专业服务的项目计费和公用事业的定期计费。 计费软件与存储客户和产品/服务信息的会计系统和 ERP 或 CRM 解决方案无缝集成。计费流程的最后阶段（涉及付款收据）通常通过会计软件或大型 ERP 解决方案中的模块进行管理。
提交新应用
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 使小型企业能够随时随地开具发票并通过手机开展业务，从而节省了小型企业的时间。 Invoice Simple 是领先的发票应用程序，并且仍在快速增长。多年来，我们已经使用我们备受好评的 iOS 和 Android 应用程序以及我们的网站为数十万满意的客户提供支持。
Billdu
billdu.com
适合小型企业的专业发票制作工具只需几秒钟即可创建具有专业外观的发票、估算、采购订单、送货单等。 Billdu 应用程序非常易于使用，可以节省您的时间，并且可以在您的所有设备上使用。接受银行卡付款，让您的客户当场付款。随时跟踪并上传您的费用。有了 Billdu，您的数据无论何时何地都始终同步且安全。免费试用 Billdu 30 天！但 Billdu 不仅仅是发票制作者。在线预订、在线商店创建和实时聊天只是帮助您顺利运营和扩展业务的众多功能和工具中的一小部分。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式，根据订阅者管理的公司实体的类型和数量，通过订阅出售。其产品应用于 180 多个国家。
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books 是一个强大的会计平台，专为成长型企业而设计，提供一整套功能来简化您的财务管理。借助 Zoho Books，您可以高效跟踪应付账款和应收账款、自定义发票以及为客户设置自动付款提醒。该平台允许您连接和协调银行账户，无缝获取和匹配交易。 Zoho Books 还包括客户和供应商门户，使各方都能轻松跟踪与您的交易。平台内集成的支付网关为您的客户提供多种可靠的支付方式，确保无忧支付。用户友好的界面简化了您和您的团队的导航，提高了工作效率。 Zoho Books 拥有 70 多份详细报告，为您的财务健康状况提供宝贵的见解。安全是重中之重，Zoho Books 通过严格的访问控制来保护您的数据和隐私，确保只有授权用户才能访问您的信息。免费的移动应用程序让您随时了解最新的金融交易情况，提供灵活性和便利性。 Zoho Books 是一个一体化平台，配备了企业管理会计任务和有效组织交易所需的所有功能。
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由职业者和小型企业的首选发票生成器和业务工具。无论您身在何处，都可以通过网络和移动应用程序创建发票并将其发送给您的客户。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析使领导者有信心做出明智的决策，确保业务的增长和繁荣。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。它允许您使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价；每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序还是管理整个业务，它都将为组织带来难以置信的价值。 其应用涵盖了整个客户生命周期： * 营销：创建有针对性的联系人列表、构建和发送电子邮件活动以及跟踪分析。 * 销售：完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。 * 帮助台：功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、门户网站和时间跟踪功能。 * 项目管理：通过甘特图管理项目进度，跟踪时间和里程碑，并为所花费的精力开具发票。 * 现场服务：工单分配和调度、移动照片、时间和材料采集以及计费。 * 报价和计费：建立专业报价并通过集成的计费和定期发票功能通过电子邮件发送给您的客户。 * 订单管理：将报价转化为订单，跟踪库存和发货，并向客户收取产品费用。 * 采购和供应链：管理供应商、跟踪采购订单和发票以及管理库存。 Apptivo 被来自全球 193 个国家的数十万家企业使用，可以容纳高达数十亿美元的企业的独立顾问。 Apptivo 的灵活性是其三大优势之一：可负担性、灵活性和功能。它以单一价格提供整套业务应用程序，在一系列广泛的应用程序中提供了丰富而强大的功能，这些应用程序提供了无与伦比的功能，具有一流的配置功能，使系统能够灵活地适应任何类型的业务。商业。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向现代企业的一体化财务平台，通过国际支付、费用管理、应付管理和应收账款管理解决方案帮助亚洲超过 15,000 家公司节省时间和金钱 - 可通过单个用户友好的账户进行访问。 Aspire 总部位于新加坡，在五个国家拥有超过 450 名员工，并得到了红杉、Lightspeed、Y-Combinator、腾讯和 Paypal 等全球顶级风险投资公司的支持。 2023年，Aspire完成超额认购的1亿美元C轮融资，并宣布实现盈利。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套集成的功能来运行以客户为中心的业务。这包括项目管理和协作、团队聊天、资源调度、时间跟踪、费用管理、报价和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用，以适应广泛的业务。 Avaza 对于需要所有这些功能并喜欢拥有单一事实来源和强大报告的咨询和专业服务公司特别有用。 Avaza 构建于云端，可在任何设备上使用。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange 是一家为中间市场企业及其供应商提供应付账款 (“AP”) 自动化软件和支付解决方案的领先提供商。 AvidXchange 基于软件即服务的端到端软件和支付平台为超过 8,800 家企业实现 AP 工作流程数字化和自动化，在过去五年中已向超过 965,000 名买家的供应商客户付款。 AvidXchange 拥有最大的中间市场供应商网络之一，通过以下方式为房地产、社区协会管理、医疗保健、社会服务、教育、酒店和专业服务以及建筑、金融服务和媒体提供深入的行业专业知识。收购 Core Associates、BankTEL 和 FastPay。此外，AvidXchange, Inc. 是一家获得许可的美国 B2B 支付资金转账机构，获得纽约州金融服务部以及所有其他要求 AvidXchange 获得许可的州的资金转账机构许可。
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付自动化平台，作为他们的单点登录在线商业银行生态系统。目前的客户包括摩根大通商业银行、富国银行、商业银行和奥马哈第一国民银行。美国银行和 PNC 也使用 Bill.com 作为其支付技术产品的一部分。 截至 2019 年，该公司在加利福尼亚州圣何塞和德克萨斯州休斯顿设有办事处。
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time 是一款基于云的时间跟踪和计费软件，专为律师、顾问、企业家和自由职业者而设计。我们在这里确保您的计费时间被跟踪、组织、开具发票，并可以从任何计算机或移动设备安全地访问。时间就是金钱，跟踪两者很重要。我们致力于通过行业领先的功能和屡获殊荣的客户支持团队来简化您的计费系统。
Biller Genie
billergenie.com
屡获殊荣的基于云的解决方案，可自动执行应收账款从账单提交到跟进和收款的整个过程，而无需更改您当前的流程。我们还增强您的会计软件，将其与您的支付处理器连接，确保所有系统完全集成。由于我们的易用性，您当前的系统不会发生任何变化。我们与您当前的会计软件无缝集成，您可以继续使用现有的支付处理器。只需点击几下，Biller Genie 即可在几分钟内启动并运行以收取您的应收账款。初始设置完成后，您就可以坐下来放松了。
Blinksale
blinksale.com
超级简单的专业发票软件，专为自由职业者、个体企业家和小型团队设计。 Blinksale 可以轻松发送发票并快速获得付款 - 就是这样！自 2005 年以来，Blinksale 用户一直喜爱的功能... 创建自定义一次性或定期发票 将估算值转换为发票 设置付款条件，如 net-30 或应用自动滞纳金 在客户开具发票时收到通知 接受 Stripe 的所有主要付款方式， Paypal 和 ACH Blinksale 最受喜爱的功能是什么？是无限的！无限发票 无限客户 无限用户 立即开始使用 Blinksale！
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠券、在线计费和交互式客户门户，所有这些都与您当前的会计和 CRM 系统集成和同步。支付标记化和自动失败支付恢复可确保不会错过任何付款并且所有数据都是安全的。 2. 销售和成功自动化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我们的 QTC 和 CPQ 功能自动为潜在客户报价、控制定价并更快地完成交易。从创建报价到向客户收取现金的一切。使您的销售和成功团队能够处理 QTC 流程并消除部门瓶颈。不再事后猜测，让您的销售团队在明确定义的框架内处理新合同创建的所有方面 - 从报价到电子签名和付款。与客户经理共享整个团队的所有历史通信数据、文件、文档、发票和合同。使用 Armatic 内置的联络中心与您的客户进行沟通。利用 Armatic 净推荐值引擎加入增长速度比竞争对手快 2 倍的公司。使您的团队能够在客户反馈的支持下做出更好的决策。 3. 人力资本自动化（eNPS、员工倡导、合同、电子记录）：衡量并提高员工对 Armatic 员工 NPS 的满意度。与员工建立沟通反馈循环，以提高忠诚度和员工敬业度。通过员工倡导扩大公司的社会影响力。利用员工的社交网络，为他们提供一种简单的方式来分享经批准的公司信息。您公司的社交帖子会吸引大量的潜在客户和潜在新员工。为整个组织的人力资源团队和经理提供一个解决方案，用于安全地电子签署、存储和管理所有员工合同。在整个团队中共享所有历史通信数据、文件、文档、员工合同和保密协议。 Armatic 员工联系人管理器使您的团队能够即时、轻松地访问所有员工相关信息，包括通信数据、合同和 HR 相关注释。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，使您的项目按计划进行并符合预算。 CRM 在一处管理您的客户及其项目。使用您的所有注释、联系人、费率和标签创建独特的客户档案。邀请您的客户访问您的品牌客户门户，他们可以访问您与他们共享的项目、文档和链接。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一种企业级 CRM，具有销售、营销、支持和计费功能，用于从一个统一平台管理所有客户相关活动。它是一个专为中小企业打造的高马力业务增长平台。您可以使用 ConvergeHub 在客户生命周期的每个阶段完成所有与客户相关的活动。使用它来吸引潜在客户、发送营销活动、培养潜在客户、完成销售、回答支持请求、生成合同、存储文档、管理产品或服务、发送报价、创建发票等。 ConvergeHub 强大的定制和自动化功能可让您配置和自动化您自己的业务流程，并大幅提高生产力。 ConvergeHub 的 360 度潜在客户和客户视图为您提供深入可行的见解，允许您通过活动历史记录跟踪所有接触点，并让您通过任何渠道（电子邮件、电话、短信、传真或社会的。评论、注释、标签、任务、约会、日历、提醒、通知汇集在一起，让您保持联系并了解最新信息。您可以对列表进行细分、创建模板并通过电子邮件和文本开展营销活动。通过跟踪客户服务案例并快速响应，与客户保持密切联系。通过直接从 CRM 创建产品和服务报价并发送发票来快速获得付款，并在收到付款时跟踪付款。报告生成器和可自定义的仪表板可让您创建自己的报告并直观地跟踪业务各个领域的进度。 ConvergeHub 通过许多本机集成（例如 QuickBooks、DocuSign、PandaDoc、Ringcentral、Twilio、Office365、Box、Dropbox、Wordpress 等）以及 Zapier、Piesync、API 和 Webhooks 与其他软件集成。
Corcentric
corcentric.com
Corcentric 提供完整的从来源到付款和订单到现金的解决方案，专注于降低成本、优化营运资本和释放收入。 Corcentric 的模块化 SaaS 源到付款产品包括分析、采购、供应商管理、合同生命周期管理、采购、发票管理、财务管理和支付解决方案。 Corcentric 的订单到现金解决方案可以通过保证付款和消除信用风险来显着降低您的 DSO。
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow 是世界上第一个端到端自动化簿记平台，可帮助企业通过对话式 AI 和 ML 构建的虚拟实时助手以自动化方式管理财务。产品包括用于 AP 自动化的 CratoBot®； CratoRev® 用于 AR 自动化，CratoMatch® 用于银行对账。我们的平台实时集成您的应付账款和应收账款，我们确保您的银行交易正确应用于应付账款和应收账款。
Elopage
elopage.com
elopage 代表产品、支付和自动化，是一个一体化在线销售平台。通过elopage，企业家可以创建和销售数字产品。重点是建立和扩展在线业务。该公司提供综合在线商店以及会计简化和税务自动化。此外，还提供最常见的付款选项和付款方式，包括各种货币。由于集成的接口，elopage 也可以以兼容的方式使用。该公司的德国总部和所在地位于柏林。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Finom
finom.co
Finom 提供完全在线的企业账户，彻底改变并简化了财务运营。它集成了全球支付工具、智能发票、自动记账和团队费用管理功能。 Finom 的订阅计划适用于任何规模的企业，从自由职业者和初创公司到中小企业和企业。通过 Finom，您将在 1-3 个工作日内获得完全在线准备的欧洲 IBAN。您开设的企业账户具有一系列优势，可让您直接通过手机或笔记本电脑处理财务： - 为您和您的团队提供免费借记卡，返现高达 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 进行便捷的移动支付； - 每月免费 ATM 取款限额取决于所选计划； - 免费 SEPA 和直接借记转账金额取决于所选计划； - 全球范围内（150 个国家/地区）付款，无隐藏费用； - 实时外汇仪表板，24 种货币，卓越的汇率（银行间 + 0.5 %）； - 智能发票，让您以两倍的速度获得付款； - 其他帐户可以轻松连接到您的 Finom 仪表板； - 会计就绪数据导出和定制团队钱包访问； - 内置功能有助于节省会计师和税务顾问的费用； - 客户服务团队可通过电话、视频和聊天方式联系； - 最高级别的安全和资金保障措施。
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC 是唯一一款一体化支付平台，可帮助企业同步所有财务、集中控制现金流，并在正确的时间与正确的财务专业人士保持同步。将创新软件与无与伦比的服务相结合，以新的、赋能的方式实现增长。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我们的 iOS 和 Android 应用程序支持随时随地管理财务，并在移动设备上进行完整的会计处理——这是当今企业的必备条件。 🔹 多币种：跨 168 种货币的高级多币种支持，并自动对账国外交易。 🔹 全球税务处理：通过自动增值税计算和报告，内置 100 多个国家/地区的税务合规性。 🔹 多语言发票：创建 60 多种语言的专业发票，以便与国际客户顺利沟通。 🔹 广泛的支付选项：Fiskl 与 Stripe、PayPal、Apple Pay 等领先的支付网关集成。 🔹 银行数据源和同步：通过银行数据源和我们的同步引擎自动将全球 21,000 多家银行的交易导入到会计中。 🔹 自定义报告：通过简单的拖放操作构建完全可定制的财务报表，以跟踪您业务的 KPI。 🔹 协作：客户门户允许与您的客户和会计师共享发票和会计可见性。 🔹 API 和集成：Fiskl API 可以连接其他工具，例如 POS 系统、电子商务平台和 CRM。 🔹 适合任何行业：用户范围从自由职业者到零售店再到代理机构 - Fiskl 满足所有类型的小型企业的需求。借助 Fiskl 的自动化、移动访问、无缝的全球覆盖和直观的设计，您可以告别会计麻烦。无需处理电子表格，只需几分钟即可通过桌面或移动设备享受富有洞察力的财务概览。加入成千上万转向 Fiskl 的企业家的行列。立即注册并掌控您的企业财务！
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Hiveage
hiveage.com
快速、简单且免费的云端在线发票和计费软件。 Hiveage 受到来自 140 个国家/地区 50,000 多名自由职业者和小型企业的信赖。无论是发送发票、接受付款还是自动向客户收费，Hiveage 都能帮助您摆脱财务困境，让您可以专注于重要的事情。
Holded
holded.com
Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple 是专为小企业主设计的终极发票解决方案。我们的应用程序提供了一个用户友好且高效的平台，使企业家能够轻松生成专业发票。 Invoice Temple 具有一系列出色的功能，可确保即使对于最不懂技术的个人来说，发票也能成为一个简单且简化的流程。通过选择 Invoice Temple，您可以访问各种可定制的发票模板，允许您使用您的徽标、业务详细信息和独特的方案来个性化您的发票。这种个性化水平不仅可以提高您的专业水平，还可以增强您的品牌形象，为您的客户和顾客注入信心。此外，Invoice Temple 无缝集成您的采购订单和采购记录，无需手动输入数据并确保财务记录的准确性。您还可以利用我们的库存管理功能，使您能够实时查看库存水平并避免错误。借助我们全面的仪表板，您的所有发票、估算和账单都可以方便地集中管理，无需手动保存记录。我们的应用程序还提供通知系统和提醒，帮助您跟踪付款并向您的客户发送友好提醒。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
为小型企业和自由职业者提供简单有效的在线发票。发送发票、跟踪费用并跟踪客户付款。今天就报名吧！
Invoiced
invoiced.com
Invoiced 是一个屡获殊荣的平台，可帮助买家和卖家互动，确保无缝发票管理、安全交易和及时付款。受到 92 个国家/地区数千家企业的信赖，处理的交易金额接近 500 亿美元。 Invoiced 以优化现金流管理、计费流程和订阅服务而闻名，为处于每个增长阶段的企业提供量身定制的解决方案。立即开始您轻松使用 Invoiced 的应收账款和应付账款之旅，或安排演示以了解更多信息。
Invoicera
invoicera.com
借助我们受到 400 万用户信赖的用户友好型在线发票和计费软件，提高您的业务效率。立即免费试用。
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
通过自动化会计流程更快地获得付款。 InvoiceSherpa 先进的发票提醒和收集软件会自动追踪逾期发票，并与所有主要会计软件平台快速集成。 InvoiceSherpa 具有丰富的管理功能，可实现您的应收账款自动化，从而加快您的现金流周期，从而提高您的利润、业务绩效和客户满意度。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Moneybird
moneybird.com
会计也可以很有趣！超过 200,000 名企业家使用我们的软件来管理他们的财务。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款强大且功能丰富的发票和计费软件，旨在简化自由职业者、小企业主和企业家的财务管理。凭借其全面的工具和用户友好的界面，Moon Invoice 提供无缝的发票体验，同时简化各个行业和企业的整体计费操作。 Moon Invoice 的关键优势之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 轻松创建和定制与您的品牌形象相符的专业发票。该软件提供各种模板和自定义选项，允许您添加徽标、选择颜色并个性化您的发票，以创建一致且专业的形象。生成发票仅仅是开始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能来有效管理您的财务运营。您可以在软件中无缝跟踪费用、管理采购订单并记录付款。此外，Moon Invoice 支持多种货币和语言，使其成为全球企业的绝佳选择。以下是 Moon Invoice 的主要功能： - 带有品牌选项的可定制发票 - 方便客户沟通的估算和报价 - 费用跟踪和管理 - 自动计费的定期发票 - 时间跟踪以获取准确的计费时间 - 通过流行网关接受在线付款 - 多种- 全球交易的货币支持 - 综合报告和见解 - 采购订单管理 - 用于个性化服务的客户数据库 - 用于移动访问的移动应用程序 - 与流行的会计和生产力工具集成 该软件通过与流行的支付网关集成，超越了开票功能，实现安全便捷的在线交易。这可确保您快速、按时收到客户付款，改善现金流并减轻管理负担。这种基于云的解决方案允许您随时随地在任何设备上访问发票数据。移动应用程序进一步扩展了这种可访问性，使您可以随时随地管理发票和计费活动。此外，Moon Invoice 优先考虑客户支持，提供及时帮助来解决任何疑问或疑虑。该软件定期更新新功能和改进，确保您能够使用最新的工具进行高效的财务管理。
Nutcache
nutcache.com
从开始到结束管理和跟踪您的项目和任务。使用适合您的一体化软件更好地计划、跟踪和组织您的项目和任务。
Ordway
ordwaylabs.com
用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。
Outseta
outseta.com
Outseta 是唯一集成 CRM、订阅计费、客户沟通工具（电子邮件、服务台、聊天）的一体化平台，可帮助订阅初创企业更快地启动并更有效地扩展。 Outseta 为您的公司提供单一、清晰的业务绩效视图以及增加每月经常性收入所需的所有工具。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。当您专注于发展业务时，让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，减少您的空闲时间项目 - 跟踪所有计算机活动所花费的时间并将该时间分配给项目 - 跟踪费用，为客户生成估算和发票，并在线获得付款 - 通过里程碑，团队知道主要项目阶段何时完成 -将项目保存为模板，并在需要创建类似项目时使用它们 - 跟踪项目和客户盈利能力
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
PHC GO
phcgo.net
适合快速公司的快速软件。使用为您公司量身定制的在线管理软件来控制业务并加速取得成果。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款用户友好的会计软件，旨在简化小型企业和自由职业者的计费和财务管理。 ProfitBooks 提供可定制的发票模板、在线收款以及轻松跟踪应付账款和应收账款等功能，帮助用户简化会计流程并改善现金流——所有这些都是免费的。
Quipu
getquipu.com
探索管理业务的新方法。适合自由职业者和中小企业的计费软件。
Sellsy
sellsy.com
Selsy 是一个全面的 CRM 解决方案；无需为多个软件而烦恼。 Sellsy 管理从勘探到付款的销售流程的每个环节。使用 Sellsy 的公司可以提高销售额、做出更明智的决策并提高效率。 Sellsy 可以进行调整以满足您的业务需求。可在线、网络和移动设备上使用，价格实惠。 Sellsy 解决方案包括： • 潜在客户开发、跟踪和评分 • 发票 • 客户服务管理 • 自动化营销活动和电子邮件 • 360 度客户视图 • 管道视图 • 协作工具 • 项目管理 • 采购、费用和利润 • 电子商务 • POS •时间追踪及更多！
Stampli
stampli.com
Stampli 适用于需要自动化效率，但又不想重新设计 ERP 或更改现有 AP 流程的应付账款团队。与其他解决方案不同，Stampli 为 70 多个 ERP 的全部本机功能提供全面支持，使我们能够在几周（而不是几个月）内完成部署，并且不会中断您的业务。 Stampli 将所有与 AP 相关的通信、文档和工作流程集中到一处，以实现完全可见性和控制。用户学习起来很简单，使用起来也更简单，特别是 Billy the Bot™ 可以自动执行几乎所有的捕获、编码、路由、欺诈检测和其他手动任务。为了提高效率，Stampli 的核心 AP 解决方案辅以一套集成产品，包括直接支付、信用卡、高级供应商管理等。 Stampli 为您的整个 AP 项目提供完整的可见性和控制。它可以降低错误、欺诈和合规问题的风险，同时改善供应商关系并使您的 AP 流程更加高效。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
TrulySmall
trulysmall.com
一款节省时间的会计应用程序，可以为小企业主自动执行记账任务。 Kashoo 使用机器学习对银行和信用卡交易的费用进行分类和核对，并一键提供准确、完整和实时的报告。除了自动对账之外，Kashoo 还提供 OCR 和收据匹配功能。只需将收据图像放入收件箱，Kashoo 就会自动将其与交易进行匹配。