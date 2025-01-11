计费软件 - 最热门应用 - 波兰

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Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠券、在线计费和交互式客户门户，所有这些都与您当前的会计和 CRM 系统集成和同步。支付标记化和自动失败支付恢复可确保不会错过任何付款并且所有数据都是安全的。 2. 销售和成功自动化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我们的 QTC 和 CPQ 功能自动为潜在客户报价、控制定价并更快地完成交易。从创建报价到向客户收取现金的一切。使您的销售和成功团队能够处理 QTC 流程并消除部门瓶颈。不再事后猜测，让您的销售团队在明确定义的框架内处理新合同创建的所有方面 - 从报价到电子签名和付款。与客户经理共享整个团队的所有历史通信数据、文件、文档、发票和合同。使用 Armatic 内置的联络中心与您的客户进行沟通。利用 Armatic 净推荐值引擎加入增长速度比竞争对手快 2 倍的公司。使您的团队能够在客户反馈的支持下做出更好的决策。 3. 人力资本自动化（eNPS、员工倡导、合同、电子记录）：衡量并提高员工对 Armatic 员工 NPS 的满意度。与员工建立沟通反馈循环，以提高忠诚度和员工敬业度。通过员工倡导扩大公司的社会影响力。利用员工的社交网络，为他们提供一种简单的方式来分享经批准的公司信息。您公司的社交帖子会吸引大量的潜在客户和潜在新员工。为整个组织的人力资源团队和经理提供一个解决方案，用于安全地电子签署、存储和管理所有员工合同。在整个团队中共享所有历史通信数据、文件、文档、员工合同和保密协议。 Armatic 员工联系人管理器使您的团队能够即时、轻松地访问所有员工相关信息，包括通信数据、合同和 HR 相关注释。