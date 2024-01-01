计费软件 - 最热门应用

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公司使用发票和计费软件生成发票并将其发送给客户，要求为交付的产品和服务付款。该软件简化了发票流程，减少了所需的时间和精力，并提高了计费准确性。 发票和计费软件主要由会计专业人员使用，销售人员或项目经理也可以使用它来为客户提供估算或形式发票。它支持各种计费需求，例如专业服务的项目计费和公用事业的定期计费。 计费软件与存储客户和产品/服务信息的会计系统和 ERP 或 CRM 解决方案无缝集成。计费流程的最后阶段（涉及付款收据）通常通过会计软件或大型 ERP 解决方案中的模块进行管理。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Zoho Invoice
zoho.com
适用于小型企业的在线发票软件。 Zoho Invoice 是在线开票软件，可帮助您制作专业发票、自动发送付款提醒并更快地在线获得付款。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
HoneyBook
honeybook.com
被评选为小型企业第一大客户管理软件。利用我们的一体化项目、发票和付款管理工具更快地保护客户。免费试用 7 天。
Teamleader
teamleader.eu
更多业务。减少麻烦。客户管理、项目管理和发票集中于一款便捷工具。 Teamleader 让 11,000 家中小企业的工作变得更轻松。
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由职业者和小型企业的首选发票生成器和业务工具。无论您身在何处，都可以通过网络和移动应用程序创建发票并将其发送给您的客户。
SuiteDash
suitedash.com
使用我们安全的客户端软件设计您自己的客户端或客户门户访问：全品牌登录、仪表板和带有白标的电子邮件通知
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Moneybird
moneybird.com
会计也可以很有趣！超过 200,000 名企业家使用我们的软件来管理他们的财务。
Finom
finom.co
Finom 为企业家、个体经营者和自由职业者提供金融解决方案。
Invoice Simple
invoicesimple.com
在几秒钟内为您的客户开具发票。 通过手机或笔记本电脑向客户开具发票是世界上最简单的方式。节省时间、保持井井有条、看起来很专业！
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服务企业的现代客户门户 通过客户门户为客户提供一站式体验，该门户可简化消息传递、支付、文件共享、帮助中心、自定义应用程序访问等。
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks 是一家位于犹他州美国福克的会计软件公司。它生产同名软件。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Paymo
paymoapp.com
全功能在线工作管理软件：时间跟踪、资源规划、甘特图、报告、看板、发票和费用。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Holded
holded.com
Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker 是用于向客户发送发票的最快、最简单的发票应用程序。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易于使用的会计软件，专为企业主及其销售团队设计。
BigTime
bigtime.net
将时间转化为利润。实时了解预算、跟踪和计费您最重要的资产——时间。
Moon Invoice
mooninvoice.com
获取适合小型企业的在线计费软件，用于发送发票、管理费用、跟踪时间、下载报告和创建估算。立即获得 7 天免费试用！
Tipalti
tipalti.com
Tipalti 提供智能应付账款，提升现代商业水平。让我们通过完全自动化的端到端解决方案为您的业务带来规模、效率和关注度。
vcita
vcita.com
借助面向小型企业的一体化业务管理应用程序推动更多业务并提供优质服务 |
Avaza
avaza.com
精美的一体化软件来运营您的业务 停止同时使用多个应用程序、订阅和电子表格。 Avaza 是一个无缝、高效的平台，团队可用于协作项目、安排资源、跟踪时间、管理费用和为客户开具发票。
InvoiceBerry
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为小型企业和自由职业者提供简单有效的在线发票。发送发票、跟踪费用并跟踪客户付款。今天就报名吧！
EasyBill
easybill.de
使用我们基于云的发票软件在线编写发票、报价和送货单。这样可以节省时间和精力。
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为成长型企业提供一站式融资。通过无边界支付、公司卡、费用管理等节省时间和金钱。一切尽在一个帐户。
FastSpring
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FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
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refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
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fiskl.com
适用于任何小型企业的移动发票（以及更多）。像专业人士一样管理您企业的日常财务！可用免费帐户。
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cloudbooksapp.com
CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Invoiced
invoiced.com
更快获得付款、减少浪费时间并提供更好的支付体验。使用发票应收帐款云自动计费和收款。
Invoice Temple
invoicetemple.com
创建和发送发票比以前更快。 InvoiceTemple 让小型企业主、中型和大型公司在几分钟内创建专业发票，节省他们的宝贵时间。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange 正在通过发票和支付自动化改变中间市场公司管理和支付账单的方式。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 的使命是通过提供高度可定制的应用程序，为小型企业提供经济实惠且易于使用的解决方案，以便与客户进行协作。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
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elopage.com
elopage 是您的在线课程、数字产品和服务的 SaaS 销售平台。创建您的产品并自动化您的付款。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Sellsy
sellsy.com
Sellsy 是法国的企业管理解决方案。 CRM、发票、会计和支持集成到同一个直观的界面中。
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fe-invoicesherpa.com
更快获得付款 - 自动化您的应收账款。现金流管理软件自动追查逾期发票。
Invoice Ninja
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为自由职业者和小型企业提供领先的免费发票生成器。在线开具发票、接受付款、跟踪费用和按时间计费的任务。
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invoicera.com
在线发票计费软件，可让您管理和跟踪发票数据。
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一款节省时间的会计应用程序，可以为小企业主自动执行记账任务。 Kashoo 使用机器学习对银行和信用卡交易的费用进行分类和核对，并一键提供准确、完整和实时的报告。除了自动对账之外，Kashoo 还提供 OCR 和收据匹配功能。只需将收据图像放入收件箱，Kashoo 就会自动将其与交易进行匹配。
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mybillbook.in
My BillBook 是一款适用于小型企业的印度简单 GST 计费、发票和库存管理软件和应用程序。该软件是完全可定制的，其功能可满足任何企业的不同需求。
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