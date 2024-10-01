计费软件 - 最热门应用 - 圣诞岛

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Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分，同时您专注于发展您的业务。请访问我们的网站并安排与我们通话以了解更多信息...