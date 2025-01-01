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投标管理软件 - 最热门应用

投标管理软件自动化并简化了创建和提交建筑项目提案的过程。它使分包商能够使用可定制的模板生成准确、专业的投标估算。对于承包商和项目经理来说，它可以增强项目的可见性并改善问责制。这些解决方案通常与施工估算和起飞软件集成或补充。

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub是一个集中的项目规划和报价系统，专为总承包商和分包商设计，简化竞标和项目管理流程。

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

建筑连接是一个基于Web的招标管理软件，简化建筑项目的投标和风险管理流程，促进业主与承包商之间的合作。

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360是一款基于云的建筑估算和管理软件，提供无限估算和项目管理，支持快速生成项目模板和实时数据更新。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

明确的估计是一款建筑估算软件，帮助承包商添加客户、管理材料、生成估算和报告，适用于项目投标。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

分包商Hub是一个管理分包商工作流的平台，提供项目进度跟踪、数据管理和沟通工具，帮助建筑公司提升效率和协作。

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre是一个云端平台，帮助房地产开发团队通过数据驱动的决策管理大型项目，提高效率，降低成本，改善结果。

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete是一款建筑投标管理软件，支持合同流程、投标和发票管理，简化承包商选择和发票生成。

RhinoDox

RhinoDox

rhinodox.com

RhinoDox是一款基于云的投标响应和管理平台，帮助建筑分包商高效创建、管理和跟踪投标。

Ganarpro

Ganarpro

ganarpro.com

Ganarpro 是一个简化的建筑投标平台，旨在帮助分包商便捷提交提案，提升竞争力，无需专业技能或丰富经验。

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline 是一个使用人工智能和机器学习的智能平台，旨在降低风险，帮助预建设团队更具竞争力地投标。

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize 是一款基于云的招标管理和估算软件，帮助承包商和开发商节省时间并提高成本估算准确性，与Autodesk Construction Cloud及Procore集成。

Downtobid

Downtobid

downtobid.com

Downtobid是一个人工智能投标邀请平台，帮助总承包商自动检测图纸中的投标包，寻找当地分包商并进行跟进。

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