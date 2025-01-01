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投标管理软件自动化并简化了创建和提交建筑项目提案的过程。它使分包商能够使用可定制的模板生成准确、专业的投标估算。对于承包商和项目经理来说，它可以增强项目的可见性并改善问责制。这些解决方案通常与施工估算和起飞软件集成或补充。