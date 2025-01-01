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企业对企业 (B2B) 服务的审核平台汇总并维护对 B2B 领域提供商的经过验证的评估。这些平台可以帮助企业和专业人士在初始阶段找到可靠的服务提供商，包括顾问、广告和营销机构、网页设计师、开发人员等。此外，B2B 服务评论平台为服务提供商提供了优势，允许他们声明其公司简介、展示其服务以及与潜在客户或客户建立联系。 虽然某些 B2B 服务审核平台专注于特定的提供商类别（例如营销服务），但其他平台则提供各种提供商，从软件开发商到会计服务。其中许多平台根据所提供的服务类型和地理位置来组织服务提供商，从而促进潜在客户发现本地提供商。一些平台也可能与技术评论平台有相似之处，因为它们收集技术产品和服务提供商的评论。
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G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一款桌面应用，允许用户以无干扰的方式运行Web应用，支持多账户管理，适用于Mac和Windows，提高工作效率。
GoodFirms
goodfirms.co
最可信的B2B评论和研究平台，提供IT服务公司的客户评价、评分、公司档案和首席执行官访谈。
Liftify
liftify.com
Liftify是一款帮助企业建立和提升在线五星声誉的软件。
Clutch.co
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Clutch.co是一个连接企业与移动应用开发公司的平台，提供真实客户评价，帮助企业寻找合适的服务提供商。
TechBehemoths
techbehemoths.com
TechBehemoths是一个平台，用户可以在146个国家和7532个城市中选择最佳IT公司，促进B2B合作和创新。
UpCity
upcity.com
UpCity是一个帮助企业连接可信赖B2B服务提供商的平台，提供资源和工具以增强数字业务和在线可见性。
Reputedfirms
reputedfirms.com
Reputedfirms 是一个在线平台，用于发布客户对您公司经验和评价。
Famewall
famewall.io
Famewall是一款客户反馈管理工具，用于轻松收集和展示客户推荐，提升品牌形象和销售转化率。
Procurated
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Procurated 是一个采购平台，帮助公共采购专业人士评价和审查供应商，简化采购流程，提高采购管理效率。
Sortlist
sortlist.com
Sortlist是一个在线平台，帮助企业快速找到合适的广告代理机构，优化营销合作伙伴的选择过程。
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