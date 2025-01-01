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福利支持软件，也称为福利沟通或福利决策支持软件，旨在帮助员工最大化福利。这些系统向员工介绍他们的福利选择，例如保险计划和任何变化，并在整个注册过程中提供指导。组织和人力资源部门使用这些解决方案来简化有关福利的沟通并简化注册流程，从而节省时间和金钱。福利支持产品通常具有员工门户和自助服务选项，允许员工查看、更新和管理他们的个人信息、文档和计划。 人力资源部门是这些系统的主要用户，帮助人力资源经理管理福利包。一些福利支持软件还可以帮助公司遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。这些工具通常提供渠道合作伙伴网络和/或与企业的福利管理软件集成。
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight是一款数字健康平台，帮助用户管理健康福利，提供健康评估、医疗费用监控和医疗提供者建议。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Compt
compt.io
Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。
Your Money Line
yourmoneyline.com
您的货币线是一款员工财务健康应用，提供人性化的财务指导、教育资源和AI工具，帮助用户管理个人财务。
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova福利是一款员工健康福利平台，简化健康保险管理，支持HR系统集成，帮助员工轻松访问和管理各种福利计划。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Healthee
healthee.com
Healthee 是一款简化医疗福利和护理获取过程的应用，提供个性化成本估算和便捷的医疗服务预约功能。
Noyo
noyo.com
Noyo是一个数字健康保险平台，简化会员注册和资格管理，提供实时更新和API集成，减少错误并提升用户体验。
Kota
kota.io
Kota应用提供全球健康、生活和退休服务的实时注册、灵活缴费，让用户轻松管理团队福利和支出。
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim是一款软件，帮助雇主为员工提供灵活的健康福利，员工可通过应用提交报销申请、查询余额和管理账户。
League
league.com
League是一款技术驱动的健康应用，帮助用户访问、导航和支付医疗服务，实现个性化的健康体验。
Benepass
getbenepass.com
Benepass是一个灵活的员工福利平台，帮助企业定制和管理适应员工需求的各种福利。
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