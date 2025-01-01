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福利支持软件，也称为福利沟通或福利决策支持软件，旨在帮助员工最大化福利。这些系统向员工介绍他们的福利选择，例如保险计划和任何变化，并在整个注册过程中提供指导。组织和人力资源部门使用这些解决方案来简化有关福利的沟通并简化注册流程，从而节省时间和金钱。福利支持产品通常具有员工门户和自助服务选项，允许员工查看、更新和管理他们的个人信息、文档和计划。 人力资源部门是这些系统的主要用户，帮助人力资源经理管理福利包。一些福利支持软件还可以帮助公司遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。这些工具通常提供渠道合作伙伴网络和/或与企业的福利管理软件集成。