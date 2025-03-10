福利支持软件 - 最热门应用

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福利支持软件，也称为福利沟通或福利决策支持软件，旨在帮助员工最大化福利。这些系统向员工介绍他们的福利选择，例如保险计划和任何变化，并在整个注册过程中提供指导。组织和人力资源部门使用这些解决方案来简化有关福利的沟通并简化注册流程，从而节省时间和金钱。福利支持产品通常具有员工门户和自助服务选项，允许员工查看、更新和管理他们的个人信息、文档和计划。 人力资源部门是这些系统的主要用户，帮助人力资源经理管理福利包。一些福利支持软件还可以帮助公司遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。这些工具通常提供渠道合作伙伴网络和/或与企业的福利管理软件集成。
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight是一款数字健康平台，帮助用户管理健康福利，提供健康评估、医疗费用监控和医疗提供者建议。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Compt
compt.io
Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。
Your Money Line
yourmoneyline.com
您的货币线是一款员工财务健康应用，提供人性化的财务指导、教育资源和AI工具，帮助用户管理个人财务。
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova福利是一款员工健康福利平台，简化健康保险管理，支持HR系统集成，帮助员工轻松访问和管理各种福利计划。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Noyo
noyo.com
Noyo 福利数据平台是 Ben-admin、HRIS 和 HR 系统的基础设施解决方案，这些系统希望改变管理会员注册和资格的方式。通过一个安全的平台收集、清理和传输关键成员数据。通过 Noyo 平台轻松连接到领先的保险公司，并开始通过 API 向他们发送会员变更信息；不再需要文件馈送或数据输入。您将减少运营开销，获得更快的变更处理，并处理更少的覆盖错误。这一切都将为您的客户带来更好的体验和值得信赖的好处。
Kota
kota.io
Kota在全球范围内提供简单且无边界的健康，生活和退休提供者，并提供实时入学，灵活的贡献和员工应用程序。 ⭑控制：设置每个团队和国家 /地区的贡献金额，上限成本，获得本地基准，并点击注册和取消重新注册。 ⭑保存：管理支出，删除报告管理员，并向经纪人说再见。 ⭑参与：您的团队具有自己的选择并在水龙头中进行更改的灵活性。
Healthee
healthee.com
Healthee通过使其更轻松，更快，更有效地使用健康保险并获得护理来改变健康福利经验。
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim 是一款帮助雇主以简单灵活的方式为其员工提供健康福利的软件。借助 GoKlaim，员工可以通过移动应用程序访问健康支出账户，在那里他们可以提交各种合格费用的索赔，从医疗和牙科护理到教育和个人发展。员工还可以查看自己的账户余额、添加家属并快速轻松地获得报销。用人单位可以根据自己的需要和预算定制计划，调整费用类别和子类别，并将未使用的资金结转至下一年。 GoKlaim 还提供分析和报告工具，帮助雇主监控和优化他们的福利支出。对于希望为员工提供个性化且无忧的健康和保健福利体验的公司来说，GoKlaim 是一个很好的解决方案。如需了解有关 GoKlaim 的更多信息，请访问 www.goklaim.com
League
league.com
League成立于2014年，是一家以技术为中心的卫生公司，为医疗保健的数字化转型提供动力。雇主，付款人，药房零售商和医疗保健提供者使用我们屡获殊荣的平台提供综合和个性化的健康经验，以推动消费者参与。全世界数百万人使用由联盟提供动力的数字健康平台来访问，导航和支付护理费用。
Benepass
getbenepass.com
为人优先的公司的灵活福利平台。 单身适合的员工福利对当今的全球劳动力无效。让您的员工弹性的福利，以适应他们的生活方式。