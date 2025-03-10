福利支持软件 - 最热门应用

GoKlaim

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GoKlaim 是一款帮助雇主以简单灵活的方式为其员工提供健康福利的软件。借助 GoKlaim，员工可以通过移动应用程序访问健康支出账户，在那里他们可以提交各种合格费用的索赔，从医疗和牙科护理到教育和个人发展。员工还可以查看自己的账户余额、添加家属并快速轻松地获得报销。用人单位可以根据自己的需要和预算定制计划，调整费用类别和子类别，并将未使用的资金结转至下一年。 GoKlaim 还提供分析和报告工具，帮助雇主监控和优化他们的福利支出。对于希望为员工提供个性化且无忧的健康和保健福利体验的公司来说，GoKlaim 是一个很好的解决方案。如需了解有关 GoKlaim 的更多信息，请访问 www.goklaim.com