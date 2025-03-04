福利支持软件 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
福利支持软件，也称为福利沟通或福利决策支持软件，旨在帮助员工最大化福利。这些系统向员工介绍他们的福利选择，例如保险计划和任何变化，并在整个注册过程中提供指导。组织和人力资源部门使用这些解决方案来简化有关福利的沟通并简化注册流程，从而节省时间和金钱。福利支持产品通常具有员工门户和自助服务选项，允许员工查看、更新和管理他们的个人信息、文档和计划。 人力资源部门是这些系统的主要用户，帮助人力资源经理管理福利包。一些福利支持软件还可以帮助公司遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。这些工具通常提供渠道合作伙伴网络和/或与企业的福利管理软件集成。
提交新应用
Castlight
castlighthealth.com
激发健康的习惯。每天为员工提供全面的健康解决方案，促进健康的思想、身体和钱包。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是通过消除分散您对大局的注意力的行政负担来帮助您的高科技业务蓬勃发展。我们为创新型、具有成长性的公司提供有竞争力的福利和外包人力资源。我们知道吸引和留住人才、简化和扩大运营、稳定人力资源成本以及保护您的业务有多么重要。让我们来完成繁重的工作，以便您可以专注于将您的业务提升到一个新的水平。
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
Forma
joinforma.com
公司每年花费数百万美元用于员工既不重视也不经常使用的员工福利。 Forma 成立于 2017 年，致力于通过挑战传统的一刀切方法来建立更好的模型。 Forma 灵活的福利软件为员工提供更多选择和灵活的福利津贴使用方式，帮助公司提供有竞争力的福利方案，同时降低成本和效率低下。该平台还为人力资源专业人员节省了无数时间来管理和支持各种单点解决方案。使用 Forma，公司可以从一系列产品中进行选择，包括生活方式支出账户、健康支出账户、健康报销安排、灵活支出账户等，以设计和提供定制福利计划——所有这些都通过一个平台进行。然后，员工可以选择三种方式来使用账户资金：提供折扣产品和服务的 Forma Store、Forma Visa 卡或由 Forma 世界一流的会员支持团队支持的索赔报销。 Forma 已帮助数百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）为近百万员工设计和支持灵活、包容的福利计划。而且，我们取得了巨大的成功，会员的客户保留率为 98%、NPS 为 75、CSAT 评级为 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，并因其指数级增长、软件创新和“最佳工作场所”而获得了无数奖项。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。
Benepass
getbenepass.com
为以人为本的公司提供灵活的福利平台。 一刀切的员工福利并不适合当今的全球劳动力。为您的员工提供适合他们生活方式的灵活福利。
League
league.com
League成立于2014年，是一家以技术为中心的卫生公司，为医疗保健的数字化转型提供动力。雇主，付款人，药房零售商和医疗保健提供者使用我们屡获殊荣的平台提供综合和个性化的健康经验，以推动消费者参与。全世界数百万人使用由联盟提供动力的数字健康平台来访问，导航和支付护理费用。
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits是一个以企业健康险为核心的员工健康平台。 Nova Benefits 由 Saransh Garg（首席执行官）和 Yash Gupta（首席技术官）创立，其使命是通过为所有员工提供个性化且易于使用的健康保险，为每个人打造更快乐、更健康的工作场所。过去两年，Nova Benefits 已为超过 350 家公司投保，覆盖超过 175,000 名会员，并处理了超过 10,000 起索赔。他们尊敬的客户包括 Snapdeal、HomeLane、Clear、Rupeek、Zinier 和 Junglee Games 等。对于人力资源和管理团队来说，Nova Benefits 为工作场所提供卓越的理赔体验、人力资源工作流程、自助员工门户、健康福利、个人保险体验和附加健康福利。这家 B2B SaaS 初创公司已从 SIG、Bessemer、Multiply Ventures、Better Capital 和 Titan Capital 等投资者那里筹集了 1000 万美元的 A 轮融资。
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim 是一款帮助雇主以简单灵活的方式为其员工提供健康福利的软件。借助 GoKlaim，员工可以通过移动应用程序访问健康支出账户，在那里他们可以提交各种合格费用的索赔，从医疗和牙科护理到教育和个人发展。员工还可以查看自己的账户余额、添加家属并快速轻松地获得报销。用人单位可以根据自己的需要和预算定制计划，调整费用类别和子类别，并将未使用的资金结转至下一年。 GoKlaim 还提供分析和报告工具，帮助雇主监控和优化他们的福利支出。对于希望为员工提供个性化且无忧的健康和保健福利体验的公司来说，GoKlaim 是一个很好的解决方案。如需了解有关 GoKlaim 的更多信息，请访问 www.goklaim.com
Healthee
healthee.com
Healthee 正在改变健康福利体验，让您更轻松、更快捷、更高效地使用健康保险和获得护理。
Kota
kota.io
Kota 通过实时注册、灵活的缴款和员工应用程序，为全球健康、生活和退休提供者提供简单、无国界的访问。 ⭑ 控制：设置每个团队和国家/地区的捐款金额、成本上限、获取当地基准，然后单击即可注册和取消注册。 ⭑ 节省：管理支出，取消报告管理，告别经纪人费用。 ⭑ 参与：您的团队可以灵活地做出自己的选择并轻松做出更改。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一项员工财务健康福利，提供无限制的 1:1 人力财务辅导、世界一流的教育和人工智能驱动的软件，让您的员工（及其家属）过上无忧的财务生活。您的财务热线可为员工最个人的财务问题提供快速而彻底的答案，并防止雇主在为时已晚之前不知道其员工中存在财务问题。我们受到数百家公司和数十万家庭的信赖。告别员工金钱压力。你好，你的资金线。
Noyo
noyo.com
Noyo 福利数据平台是 Ben-admin、HRIS 和 HR 系统的基础设施解决方案，这些系统希望改变管理会员注册和资格的方式。通过一个安全的平台收集、清理和传输关键成员数据。通过 Noyo 平台轻松连接到领先的保险公司，并开始通过 API 向他们发送会员变更信息；不再需要文件馈送或数据输入。您将减少运营开销，获得更快的变更处理，并处理更少的覆盖错误。这一切都将为您的客户带来更好的体验和值得信赖的好处。