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福利咨询提供商 - 最热门应用

福利咨询涉及外包专门从事员工福利计划的选择、采购、实施、管理和更新的人力资源 (HR) 职能。这些计划涵盖各种福利，例如团体健康保险、人寿保险、带薪休假、养老金、学生贷款偿还、残疾保险和个人退休账户。该领域的服务提供商评估要求，监控雇主和雇员的福利利用和可用性，并确保遵守政府法规。他们充当保险公司、供应商和客户之间的主要联络人。通过彻底的研究和谈判，这些提供商提供符合客户需求的定制计划。企业全年都会使用这些服务，并且可以预期持续的沟通和支持。

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ADP

ADP

adp.com

ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy是一种住宅代理服务，提供超过2亿个IP，支持多种代理选项，适用于数据刮取和市场研究等任务。

Empower

Empower

empower.com

Empower是一款个人理财应用，帮助用户管理财务，跟踪收入和费用，设定目标，提供个性化建议和信用评分监控。

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial应用程序提供健康储蓄帐户、退休投资和财务管理工具，帮助用户简化财务规划和投资决策。

UMR

UMR

member.umr.com

UMR应用程序帮助用户轻松管理医疗福利，访问计划详细信息，查看数字身份证，并查找网络内的医疗提供者。

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Benefithub是一个在线员工福利和折扣市场，提供独家优惠以增强员工的财务健康和满意度。

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie是一款为退休基金行业提供追踪服务的应用，帮助管理无法追踪的会员，确保资金安全和高效响应。

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie应用程序为员工提供便捷的福利信息查询，包括查看身份证明、寻找网络内提供者及获取支持，帮助员工更好了解和利用福利。

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Benefits应用程序为用户提供一个平台，方便管理和访问各种福利，简化获取信息和选择过程。

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ是一个员工福利报价系统，帮助经纪人为雇主报价员工福利。

MMChr

MMChr

mmchr.com

MMChr是一款人力资源外包和咨询应用，专注于人力资源管理和雇佣法律合规。

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits 是一个企业福利和新机会的平台，旨在提高业务效率并增强员工参与度。

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum应用程序提供安全访问人力资源、工资单和福利管理等服务，方便用户管理账户与公司互动。

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