福利咨询提供商 - 最热门应用

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福利咨询涉及外包专门从事员工福利计划的选择、采购、实施、管理和更新的人力资源 (HR) 职能。这些计划涵盖各种福利，例如团体健康保险、人寿保险、带薪休假、养老金、学生贷款偿还、残疾保险和个人退休账户。该领域的服务提供商评估要求，监控雇主和雇员的福利利用和可用性，并确保遵守政府法规。他们充当保险公司、供应商和客户之间的主要联络人。通过彻底的研究和谈判，这些提供商提供符合客户需求的定制计划。企业全年都会使用这些服务，并且可以预期持续的沟通和支持。
提交新应用
ADP
adp.com
ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy是一种住宅代理服务，提供超过2亿个IP，支持多种代理选项，适用于数据刮取和市场研究等任务。
Empower
empower.com
Empower是一款个人理财应用，帮助用户管理财务，跟踪收入和费用，设定目标，提供个性化建议和信用评分监控。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial应用程序提供健康储蓄帐户、退休投资和财务管理工具，帮助用户简化财务规划和投资决策。
UMR
member.umr.com
UMR应用程序帮助用户轻松管理医疗福利，访问计划详细信息，查看数字身份证，并查找网络内的医疗提供者。
BenefitHub
benefithub.com
Benefithub是一个在线员工福利和折扣市场，提供独家优惠以增强员工的财务健康和满意度。
TraceGenie
tracegenie.co.za
退休基金行业追踪服务提供商 无法追踪的会员：基金首席官员的噩梦 我们有一个共同的目标，让 TraceGenie 协助您的基金。我们的费用与市场相关，通过使用 TraceGenie 平台，您可以确保全面的控制和责任、快速的周转时间、最小的欺诈风险，并且知道您的指令掌握在最有能力的手中，让您安心
Bennie
bennie.com
Bennie 的全球福利平台通过一系列现代解决方案（包括咨询、保险和辅导）帮助雇主、雇员及其家属蓬勃发展。 Bennie 受到世界上最具创新力的公司的信赖，它是超越传统福利的一站式解决方案，包括员工辅导、财产和意外伤害保险等。 Bennie 应用程序是员工轻松查找和了解福利信息的首选资源。从查看 ID 卡到查找网络内提供商，再到浏览 Bennie’s Marketplace，会员可以轻松获得所需的福利信息和工具。 Bennie 的医疗保健礼宾服务 Ask Bennie 是为会员提供专门支持的终极工具。会员可以直接在应用程序上与 Ask Bennie Advocate 聊天，以获得有关开放注册、承保范围、账单谈判/错误、寻找提供商等问题的帮助。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一个员工福利报价系统，帮助经纪人为雇主报价员工福利。
MMChr
mmchr.com
专门从事人力资源和劳动法合规的人力资源外包和咨询公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits是公司福利和新机会的平台。我们有助于提高您的业务效率并吸引员工。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力资源、工资和工资管理、员工福利和福利管理、401(k)、工人薪酬和人力资源解决方案。