福利咨询提供商 - 最热门应用 - 哥伦比亚

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福利咨询涉及外包专门从事员工福利计划的选择、采购、实施、管理和更新的人力资源 (HR) 职能。这些计划涵盖各种福利，例如团体健康保险、人寿保险、带薪休假、养老金、学生贷款偿还、残疾保险和个人退休账户。该领域的服务提供商评估要求，监控雇主和雇员的福利利用和可用性，并确保遵守政府法规。他们充当保险公司、供应商和客户之间的主要联络人。通过彻底的研究和谈判，这些提供商提供符合客户需求的定制计划。企业全年都会使用这些服务，并且可以预期持续的沟通和支持。
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ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
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LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服务提供商之一，拥有超过 2 亿个住宅和静态代理，为您的抓取代理用例提供优势！
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我们的愿景是通过建议、人员和技术改变金融生活。我们的使命是赋予所有人财务自由。
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UMR 是第三方管理员 (TPA)，由您的雇主雇用，帮助确保您的索赔得到正确支付，从而将您的医疗保健费用保持在最低限度，并且您可以专注于福祉。
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BenefitHub 是美国市场上排名第一的在线福利门户和员工折扣市场。
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Bennie 的全球福利平台通过一系列现代解决方案（包括咨询、保险和辅导）帮助雇主、雇员及其家属蓬勃发展。 Bennie 受到世界上最具创新力的公司的信赖，它是超越传统福利的一站式解决方案，包括员工辅导、财产和意外伤害保险等。 Bennie 应用程序是员工轻松查找和了解福利信息的首选资源。从查看 ID 卡到查找网络内提供商，再到浏览 Bennie’s Marketplace，会员可以轻松获得所需的福利信息和工具。 Bennie 的医疗保健礼宾服务 Ask Bennie 是为会员提供专门支持的终极工具。会员可以直接在应用程序上与 Ask Bennie Advocate 聊天，以获得有关开放注册、...
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Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。
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Monark HQ 是一个员工福利报价系统，帮助经纪人为雇主报价员工福利。
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