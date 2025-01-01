福利管理软件 - 最热门应用

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福利管理软件可帮助组织设计和管理员工福利包，同时确保遵守政府法规。这些系统处理各种员工福利，包括保险计划和股票期权，并通过管理仪表板简化开放注册期。 组织使用这些工具来查看和修改员工福利包。福利管理软件通常包括员工门户和自助服务选项，允许员工查看、管理和更新他们的个人信息和文档。 这些工具主要由人力资源部门使用，使人力资源经理能够有效管理福利方案并促进员工最佳利用福利方案。此外，福利管理软件可帮助组织确定对员工最有价值的福利，降低总体成本，并遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Collective Health
collectivehealth.com
集体健康是一个综合医疗管理平台，提供个人健康信息管理、电子健康记录访问及预约管理等功能，支持更高效的医疗护理。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一个用于简化人力资源管理的平台，帮助公司集中管理员工数据和跟踪休假。
Employee Navigator
employeenavigator.com
员工Navigator是一个综合福利管理平台，简化福利管理、入职流程和合规性，支持与薪资系统的集成。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一款人力资源管理、薪资处理和保险技术应用，简化企业的人事流程，提高员工体验和福利。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon是一款请假管理平台，简化合规、申请和工资处理，为员工提供更顺畅的请假体验。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare是一款数字健康平台，帮助用户管理整体健康，提供健康评估、目标跟踪、心理健康支持和资源链接。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
Empeon
empeon.com
Empeon是一个灵活的平台，帮助公司管理人力资源和薪资需求，提供员工自助服务和工作时间管理功能，适用于医疗保健与家庭护理行业。
GoCo
goco.io
GoCo是一个云基础的人力资源平台，提供员工管理、招聘、绩效管理和薪酬处理的一站式解决方案。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一个集成健康管理平台，帮助企业降低医疗费用，为员工提供远程医疗、健康检查、心理健康和营养服务。
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus 是一个综合福利管理平台，帮助员工更好地选择和使用福利，同时减轻组织的成本和行政负担。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure应用程序提供健康福利管理、医疗费用跟踪和医疗服务提供者查找功能，旨在简化用户的健康管理体验。
Decisely
decisely.com
Decisely是一个福利经纪和人力资源服务平台，专为小型企业提供集成技术解决方案，简化福利管理、招聘和合规等流程。
Benme
benme.io
Benme是一个员工福利和供应商管理平台，旨在简化福利管理，提高员工满意度和组织效率。提供灵活的定制选项。
League
league.com
League是一款技术驱动的健康应用，帮助用户访问、导航和支付医疗服务，实现个性化的健康体验。
Benepass Admin
getbenepass.com
Benepass Admin 是一款福利管理工具，简化员工福利的监督与管理，支持与现有HR系统的集成，提高管理效率与员工参与度。
Benepass
getbenepass.com
Benepass是一个灵活的员工福利平台，帮助企业定制和管理适应员工需求的各种福利。