找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
福利管理软件可帮助组织设计和管理员工福利包，同时确保遵守政府法规。这些系统处理各种员工福利，包括保险计划和股票期权，并通过管理仪表板简化开放注册期。 组织使用这些工具来查看和修改员工福利包。福利管理软件通常包括员工门户和自助服务选项，允许员工查看、管理和更新他们的个人信息和文档。 这些工具主要由人力资源部门使用，使人力资源经理能够有效管理福利方案并促进员工最佳利用福利方案。此外，福利管理软件可帮助组织确定对员工最有价值的福利，降低总体成本，并遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。
提交新应用
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Collective Health
collectivehealth.com
集体健康是一个综合医疗管理平台，提供个人健康信息管理、电子健康记录访问及预约管理等功能，支持更高效的医疗护理。
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一个为创始人打造的现代化薪资、合规和福利平台。我们将所有州税务登记和合规性置于自动驾驶状态，因此您无需再次登录另一个 .gov 网站。
Benepass
getbenepass.com
为人优先的公司的灵活福利平台。 单身适合的员工福利对当今的全球劳动力无效。让您的员工弹性的福利，以适应他们的生活方式。
Benepass Admin
getbenepass.com
为人优先的公司的灵活福利平台。 单身适合的员工福利对当今的全球劳动力无效。让您的员工弹性的福利，以适应他们的生活方式。
GoCo
goco.io
GOCO将人力资源数据栩栩如生，并提供了为任何人力资源过程，策略或清单定制工作流程的工具。 与GOCO一起，组织将获得一个专门的支持团队，该团队为他们提供成功，并在实施后仍可使用。 从入职和福利到绩效管理和工资单，Goco提供了在单个易于使用的解决方案中运行人力资源所需的一切。 GOCO的使命是帮助企业花费更少的时间在手动，痛苦和复杂的人力资源任务上，以便他们可以专注于增强快乐，更有生产力的团队。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一个休假管理平台，可简化合规、索赔和工资单的复杂性，从而提供无缝、更具同理心的员工休假体验。 欢迎来到员工休假的现代时代。休假管理软件可以自动处理人员团队及其员工的合规性、索赔和工资单的复杂性。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
League
league.com
League成立于2014年，是一家以技术为中心的卫生公司，为医疗保健的数字化转型提供动力。雇主，付款人，药房零售商和医疗保健提供者使用我们屡获殊荣的平台提供综合和个性化的健康经验，以推动消费者参与。全世界数百万人使用由联盟提供动力的数字健康平台来访问，导航和支付护理费用。
Benefitfocus
benefitfocus.com
整体福利管理解决方案旨在帮助您的员工实现更好的健康和财务成果，同时帮助您的组织降低成本和管理负担。 *完全外包的福利管理减轻耗时的流程并专注于更具战略性的工作。 • 资格和注册 • 员工沟通 • 报告 • ACA 合规性（提供独立解决方案） • COBRA 管理 • 计费和薪资服务 • 消费者账户 • 自愿福利 • 还有更多！ *吸引员工体验帮助员工轻松自信地选择和使用他们的福利。 • 个性化福利中心 • 顶级移动应用程序 • 数据驱动的决策支持（提供独立解决方案） • 全年参与工具 • 集成护理导航 • 员工服务中心 *强大的数据洞察 衡量计划有效性、识别机会并推动积极的变化。 • 健康数据分析平台（提供独立解决方案） • 索赔审核和恢复服务（包含在分析平台中）
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到财富 500 强公司的信赖，是一个人工智能驱动的正在申请专利的综合健康福利平台，可帮助组织节省高达 25% 的医疗保健成本并降低健康保险费。我们的产品确保企业员工可以在全印度的单一平台上轻松获得远程医疗、健康检查、心理健康以及健身和营养服务，并获得统一的体验。我们的人工智能引擎确保所有医疗记录都数字化，并为企业提供有关潜在健康风险和补救措施的实时可行见解。目前，我们正在为超过250家企业提供服务，在平台上管理超过35万名员工及其家属的健康。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一款人力资源管理、薪资处理和保险技术应用，简化企业的人事流程，提高员工体验和福利。
Benme
benme.io
Benme是个性化的员工福利和供应商管理平台。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure 是印度最受欢迎的初创公司和企业员工福利平台。该平台提供一套团体健康、人寿和意外保险产品以及精心策划的健康和保健计划。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利经纪和人力资源服务公司，专门为小型企业提供集成技术解决方案。 Decisely 解决方案在获得许可的福利经纪人和行业专业人士的支持下，在一个易于使用的平台上提供了医疗保健福利、招聘、人力资源管理、合规性、工资和退休的正确组合。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ 是业内唯一的倡导解决方案，通过提供直接、简化的方式获取个人和家庭的所有福利以及来自专业倡导者的无缝高接触支持，从而轻松满足他们的全部医疗保健需求，让个人和家庭参与其整体福祉之旅根据他们的条件——无论是管理慢性病、帮助解决心理健康挑战、探索复杂的福利、寻找合适的医生、了解索赔、寻求正确的护理、管理整体生活方式风险，还是只是学习更健康的习惯。 Sharecare 可以做到这一切，我们的倡导者将帮助您的会员在需要时准确找到他们需要的东西。
Employee Navigator
employeenavigator.com
员工Navigator是一个综合福利管理平台，简化福利管理、入职流程和合规性，支持与薪资系统的集成。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一个用于简化人力资源管理的平台，帮助公司集中管理员工数据和跟踪休假。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。