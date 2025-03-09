GoCo

goco.io

GOCO将人力资源数据栩栩如生，并提供了为任何人力资源过程，策略或清单定制工作流程的工具。 与GOCO一起，组织将获得一个专门的支持团队，该团队为他们提供成功，并在实施后仍可使用。 从入职和福利到绩效管理和工资单，Goco提供了在单个易于使用的解决方案中运行人力资源所需的一切。 GOCO的使命是帮助企业花费更少的时间在手动，痛苦和复杂的人力资源任务上，以便他们可以专注于增强快乐，更有生产力的团队。