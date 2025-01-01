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福利管理软件可帮助组织设计和管理员工福利包，同时确保遵守政府法规。这些系统处理各种员工福利，包括保险计划和股票期权，并通过管理仪表板简化开放注册期。 组织使用这些工具来查看和修改员工福利包。福利管理软件通常包括员工门户和自助服务选项，允许员工查看、管理和更新他们的个人信息和文档。 这些工具主要由人力资源部门使用，使人力资源经理能够有效管理福利方案并促进员工最佳利用福利方案。此外，福利管理软件可帮助组织确定对员工最有价值的福利，降低总体成本，并遵守联邦和地方法规，例如《平价医疗法案》(ACA) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与、LMS 和 50 多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书...
CharlieHR
charliehr.com
您的团队会喜欢的人力资源软件。 CharlieHR 受到 7000 多家公司的信赖，可以帮助管理他们的团队。 HR软件设计精美、简单易用。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
OnPay
onpay.com
OnPay 专为那些希望花更多时间经营业务（而不是花在后台任务上）的人们而设计。其屡获殊荣的薪资和人力资源每月为企业主节省超过 15 个小时的时间，让他们能够专注于盈利。
Collective Health
collectivehealth.com
一个将这一切结合在一起的健康益处解决方案。 Collective Health 是一种集计划管理、导航和宣传于一体的现代 TPA，可为您的员工提供真正有吸引力的健康益处，并为您的组织带来经过验证的价值。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一体化福利、人力资源和合规性。 成千上万的经纪人使用 Employee Navigator 的软件与客户一起在我们简单直观的平台上管理他们的福利、入职、ACA 等。
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是通过消除分散您对大局的注意力的行政负担来帮助您的高科技业务蓬勃发展。我们为创新型、具有成长性的公司提供有竞争力的福利和外包人力资源。我们知道吸引和留住人才、简化和扩大运营、稳定人力资源成本以及保护您的业务有多么重要。让我们来完成繁重的工作，以便您可以专注于将您的业务提升到一个新的水平。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat 正在改变工作方式，让工作变得更好。我们建立了创新的人力资源、薪资和保险技术，并创造了让每个人受益的世界一流的员工体验。通过让所有雇主都能使用它，我们将把企业提升到一个新的水平，并为工作生活开辟全新的可能性。我们的人力资源技术可以帮助您节省人力资源流程的时间，例如休假管理、员工记录维护、跟踪出勤和管理员工的轮班安排。我们的薪资技术使我们成为阿联酋第一个自动化薪资处理软件，并为雇主和雇员提供简化的工作费用管理体验。 Bayzat 还改变了人们思考和互动医疗政策的方式。这意味着您的健康保险的使用非常简单、直观且可移动！我们的健康保险技术提供强大的功能，例如搜索症状、福利、治疗和诊所、预...
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ 是业内唯一的倡导解决方案，通过提供直接、简化的方式获取个人和家庭的所有福利以及来自专业倡导者的无缝高接触支持，从而轻松满足他们的全部医疗保健需求，让个人和家庭参与其整体福祉之旅根据他们的条件——无论是管理慢性病、帮助解决心理健康挑战、探索复杂的福利、寻找合适的医生、了解索赔、寻求正确的护理、管理整体生活方式风险，还是只是学习更健康的习惯。 Sharecare 可以做到这一切，我们的倡导者将帮助您的会员在需要时准确找到他们需要的东西。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一个休假管理平台，可简化合规、索赔和工资单的复杂性，从而提供无缝、更具同理心的员工休假体验。 欢迎来到员工休假的现代时代。休假管理软件可以自动处理人员团队及其员工的合规性、索赔和工资单的复杂性。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包...
Warp
joinwarp.com
Warp 是一个为创始人打造的现代化薪资、合规和福利平台。我们将所有州税务登记和合规性置于自动驾驶状态，因此您无需再次登录另一个 .gov 网站。
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到财富 500 强公司的信赖，是一个人工智能驱动的正在申请专利的综合健康福利平台，可帮助组织节省高达 25% 的医疗保健成本并降低健康保险费。我们的产品确保企业员工可以在全印度的单一平台上轻松获得远程医疗、健康检查、心理健康以及健身和营养服务，并获得统一的体验。我们的人工智能引擎确保所有医疗记录都数字化，并为企业提供有关潜在健康风险和补救措施的实时可行见解。目前，我们正在为超过250家企业提供服务，在平台上管理超过35万名员工及其家属的健康。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
GoCo
goco.io
GoCo 是一种现代化的一体化人力资源解决方案，具有一流的客户支持，可以轻松简化您的人力资源流程和数据。从入职和福利到绩效管理和薪资，GoCo 拥有您在一个易于使用的单一解决方案中运行人力资源所需的一切。 GoCo 的使命是帮助企业减少在手动、痛苦且复杂的人力资源任务上花费的时间，以便他们能够专注于培养更快乐、更高效的团队。
Forma
joinforma.com
公司每年花费数百万美元用于员工既不重视也不经常使用的员工福利。 Forma 成立于 2017 年，致力于通过挑战传统的一刀切方法来建立更好的模型。 Forma 灵活的福利软件为员工提供更多选择和灵活的福利津贴使用方式，帮助公司提供有竞争力的福利方案，同时降低成本和效率低下。该平台还为人力资源专业人员节省了无数时间来管理和支持各种单点解决方案。使用 Forma，公司可以从一系列产品中进行选择，包括生活方式支出账户、健康支出账户、健康报销安排、灵活支出账户等，以设计和提供定制福利计划——所有这些都通过一个平台进行。然后，员工可以选择三种方式来使用账户资金：提供折扣产品和服务的 Forma Stor...
Benefitfocus
benefitfocus.com
整体福利管理解决方案旨在帮助您的员工实现更好的健康和财务成果，同时帮助您的组织降低成本和管理负担。 *完全外包的福利管理减轻耗时的流程并专注于更具战略性的工作。 • 资格和注册 • 员工沟通 • 报告 • ACA 合规性（提供独立解决方案） • COBRA 管理 • 计费和薪资服务 • 消费者账户 • 自愿福利 • 还有更多！ *吸引员工体验帮助员工轻松自信地选择和使用他们的福利。 • 个性化福利中心 • 顶级移动应用程序 • 数据驱动的决策支持（提供独立解决方案） • 全年参与工具 • 集成护理导航 • 员工服务中心 *强大的数据洞察 衡量计划有效性、识别机会并推动积极的变化。 • 健康数据...
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利经纪和人力资源服务公司，专门为小型企业提供集成技术解决方案。 Decisely 解决方案在获得许可的福利经纪人和行业专业人士的支持下，在一个易于使用的平台上提供了医疗保健福利、招聘、人力资源管理、合规性、工资和退休的正确组合。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure 是印度最受欢迎的初创公司和企业员工福利平台。该平台提供一套团体健康、人寿和意外保险产品以及精心策划的健康和保健计划。
Benme
benme.io
Benme是个性化的员工福利和供应商管理平台。
League
league.com
League 成立于 2014 年，是一家专注于技术的健康公司，致力于推动医疗保健的数字化转型。雇主、付款人、药品零售商和医疗保健提供商使用我们屡获殊荣的平台来提供综合和个性化的健康体验，从而推动消费者参与。世界各地有数百万人使用 League 支持的数字健康平台来访问、导航和支付医疗费用。
Benepass Admin
getbenepass.com
为以人为本的公司提供灵活的福利平台。 一刀切的员工福利并不适合当今的全球劳动力。为您的员工提供适合他们生活方式的灵活福利。
Benepass
getbenepass.com
为以人为本的公司提供灵活的福利平台。 一刀切的员工福利并不适合当今的全球劳动力。为您的员工提供适合他们生活方式的灵活福利。