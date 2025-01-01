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条形码软件用于生成各种数字和不同宽度的平行线形式的机器可读代码。这些工具具有将这些数据（条形码）打印到产品上的功能。可以通过集成扫描仪扫描和读取条形码。这些工具提供模板，以便用户可以在最适合其业务的模板中打印条形码。不同的行业和国家使用这些不同的模板来打印适合其特定用途的条形码。 条形码工具与库存管理软件集成，以便在扫描条形码时跟踪库存水平、产品位置和原材料等信息。通过扫描条形码实现数据输入过程自动化，这些工具消除了手动数据输入出现人为错误的可能性。当产品从一个地点销售或运输到另一个地点时，通常会扫描条形码。此信息对于制造业和电子商务等行业的企业特别有用。该软件有时具有生成/扫描 RFID（射频识别）标签的功能，以管理和跟踪库存和其他资产。
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inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入库存是一款库存管理软件，帮助中小型企业跟踪和管理库存，支持条形码扫描、多站点管理、销售和购买跟踪等功能。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款库存管理应用，帮助用户高效跟踪和管理库存，提供低库存警报、条形码扫描和数据导出功能。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款 web 基于的库存管理软件，帮助企业实时管理库存、客户账户、采购订单等，并支持与多个第三方系统集成。
Scanflow
scanflow.ai
ScanFlow是一款针对智能设备的AI扫描工具，支持数据捕获和工作流程自动化，涵盖文本、条形码、身份证等多种扫描功能。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一个综合平台，支持多渠道零售商管理库存、订单和销售渠道，提供实时数据和自动化功能。
Finale Inventory
finaleinventory.com
结局库存是一个基于云的库存管理软件，适用于多渠道电子商务和仓库管理，支持条形码扫描和多站点库存追踪。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一个云平台，提供订单管理和仓库管理解决方案，帮助电子商务公司自动化运营和提高效率。
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics是一个AI驱动的品牌绩效云平台，帮助企业管理营销，通过数据分析提升品牌影响力和优化广告效果。
Reftab
reftab.com
Reftab是一款IT资产管理平台，简化资产跟踪与管理，适用于各类组织，具有用户友好界面和自动化功能。
SKUSavvy
skusavvy.com
SKUSavvy是一款仓库管理应用，简化库存管理和订单履行，支持多渠道销售和实时更新，优化仓库操作，提高效率。
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