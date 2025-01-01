Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 条码软件 - 最热门应用

条形码软件用于生成各种数字和不同宽度的平行线形式的机器可读代码。这些工具具有将这些数据（条形码）打印到产品上的功能。可以通过集成扫描仪扫描和读取条形码。这些工具提供模板，以便用户可以在最适合其业务的模板中打印条形码。不同的行业和国家使用这些不同的模板来打印适合其特定用途的条形码。 条形码工具与库存管理软件集成，以便在扫描条形码时跟踪库存水平、产品位置和原材料等信息。通过扫描条形码实现数据输入过程自动化，这些工具消除了手动数据输入出现人为错误的可能性。当产品从一个地点销售或运输到另一个地点时，通常会扫描条形码。此信息对于制造业和电子商务等行业的企业特别有用。该软件有时具有生成/扫描 RFID（射频识别）标签的功能，以管理和跟踪库存和其他资产。