背景调查软件 - 最热门应用

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背景调查软件帮助公司和候选人在就业前核实求职者背景的准确性。该软件使组织能够简化新员工和志愿者的筛选过程，同时还管理筛选过程中收集的数据。通常，这些解决方案会对工作经历、教育证书、信用记录和犯罪背景进行检查。一些平台还可能促进药物测试。 需要注意的是，提供背景调查的供应商必须获得美国专业背景调查员协会 (NAPBS) 的认可，并根据公平信用报告法 (FCRA) 归类为消费者报告机构 (CRA)。虽然一些提供商直接遵守这些法规，但其他提供商可能通过合规的第三方或集成来运营，以确保遵守州和联邦法律。
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Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Checkr
checkr.com
Checkr是一款基于人工智能的背景检查平台，帮助企业高效进行犯罪调查、就业验证和药物测试等。
HireRight
hireright.com
Hireright是一款提供背景筛选、毒品筛查和就业资格验证的应用，旨在帮助企业管理招聘和合规流程。
Veremark
veremark.com
Veremark是一个自动化的背景筛选平台，专门验证教育证书，简化招聘流程，增强雇主对潜在候选人资格的信心。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一款安全的云软件，用于简化合规过程，提供身份验证和风险管理工具，帮助企业符合KYC和AML要求。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一个背景筛选平台，提供定制化的背景调查服务，帮助企业快速合规地进行招聘。
FactSuite
factsuite.com
FactSuite是一个背景验证应用，帮助雇主快速准确地收集和验证候选人信息，提高招聘效率和安全性。
Trustii
trustii.co
Trustii为物业管理者和人力资源专业人士提供自动化的数字筛查解决方案，生成简单、客观和易于理解的背景筛查结果。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 应用通过创新的顺序筛选技术简化背景检查，提高候选人评估效率，帮助用户节省时间和成本。
Certn
certn.co
Certn是一款背景筛选平台，提供身份验证、犯罪记录、信用报告等服务，帮助企业快速高效地进行招聘和管理风险。
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne让用户即时访问和验证消费者数据，包括保险、税务、收入、就业和教育等信息，支持15,000多种数据源。
ClearChecks
clearchecks.com
ClearChecks应用简化员工背景调查与药物测试，通过自动化流程提供安全数据，确保FCRA合规，适用于任何规模的企业。