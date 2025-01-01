背景调查软件 - 最热门应用

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背景调查软件帮助公司和候选人在就业前核实求职者背景的准确性。该软件使组织能够简化新员工和志愿者的筛选过程，同时还管理筛选过程中收集的数据。通常，这些解决方案会对工作经历、教育证书、信用记录和犯罪背景进行检查。一些平台还可能促进药物测试。 需要注意的是，提供背景调查的供应商必须获得美国专业背景调查员协会 (NAPBS) 的认可，并根据公平信用报告法 (FCRA) 归类为消费者报告机构 (CRA)。虽然一些提供商直接遵守这些法规，但其他提供商可能通过合规的第三方或集成来运营，以确保遵守州和联邦法律。