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背景调查软件帮助公司和候选人在就业前核实求职者背景的准确性。该软件使组织能够简化新员工和志愿者的筛选过程，同时还管理筛选过程中收集的数据。通常，这些解决方案会对工作经历、教育证书、信用记录和犯罪背景进行检查。一些平台还可能促进药物测试。 需要注意的是，提供背景调查的供应商必须获得美国专业背景调查员协会 (NAPBS) 的认可，并根据公平信用报告法 (FCRA) 归类为消费者报告机构 (CRA)。虽然一些提供商直接遵守这些法规，但其他提供商可能通过合规的第三方或集成来运营，以确保遵守州和联邦法律。
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Certn
certn.co
建立信任很重要，但并不一定很难。 Certn 正在通过最易于使用的平台、24/7 支持以及快速且合规的结果彻底改变背景筛查。 Certn 相信您不必满足于以往的做法。 Certn 提供国内和国际犯罪背景调查、信用报告、背景调查、教育验证、驾驶记录、身份验证等，且周转时间业界领先。 Certn 平台易于使用，并且可以进行独特的白标。 Certn 与您最喜欢的申请人跟踪系统 (ATS) 集成，包括 Workday、Lever、Greenhouse、Workable 等。 Certn 帮助企业更快地招聘和管理风险，同时提供帮助他们脱颖而出的用户体验。信任 Certn 的全球 20,000 多个团队中包括政府、跨国公司以及一些全球最大的品牌。
Checkr
checkr.com
Checkr是一款基于人工智能的背景检查平台，帮助企业高效进行犯罪调查、就业验证和药物测试等。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople 是一种人才评估工具，通过自动化参考检查和AI评估来提高招聘效率，帮助组织做出数据驱动的招聘决策。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
HireRight
hireright.com
Hireright是一款提供背景筛选、毒品筛查和就业资格验证的应用，旨在帮助企业管理招聘和合规流程。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
ClearChecks
clearchecks.com
简化任何规模企业的员工背景调查和药物测试简单的工作流程 - 不再需要数据输入、纸质表格和电子邮件。我们自动收集申请人的数据、披露、检查并向您发送警报。安全数据 - 停止通过纸质、传真或电子邮件收集社会安全号码 (SSN) 和个人身份信息 (PII)。我们使用银行级加密来保护您的数据。透明定价 - 我们保持简单，没有安装费，没有合同，只需按报告付费。另外，询问我们的批量折扣。 FCRA 合规性 - FCRA 法律要求雇主在同意、不良事件通知和争议的情况下遵循某些程序。我们为您服务！
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供业界最简单的端到端背景调查工作流程，同时提供独特的功能，帮助人力资源团队快速、经济地完成背景调查，并以最大限度地减少合规负担的方式。产品说明 GoodHire 通过为各种规模的组织提供可定制的按需服务，简化并加快了背景调查。建立一支优秀的团队始于值得信赖的合作伙伴，该合作伙伴提供业内最简单的端到端就业前背景调查工作流程。
Yardstik
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使用 Yardstik，您可以减少背景调查并获得明显更好的结果。我们突破性的顺序筛选技术减少了不必要的步骤并加速了候选人评估，从而节省您的时间和金钱。这只是开始。我们将代表您继续挑战其他领域（从客户支持到减少欺诈）中长期存在的背景筛查行业惯例。来自零工市场、人员配备、交通和医疗保健等行业的数千名客户相信我们能够提升他们的筛查解决方案。了解有关我们集成平台中的筛查、欺诈和合规产品组合的更多信息，请访问 https://yardstik.com。 Yardstik：明显更好。
Veremark
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Veremark是一个自动化的背景筛选平台，专门验证教育证书，简化招聘流程，增强雇主对潜在候选人资格的信心。
NorthRow
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NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
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使用 MeasureOne 即时访问和验证消费者数据。 MeasureOne 是市场上最全面、最具活力的平台，具有行业领先的跨多个地区的覆盖范围和快速增长的 15,000 多个数据源列表，为企业提供获取保险、税务、收入、就业、教育数据等的机会。发现消费者许可的数据和自动化文档处理的强大组合，以满足您的消费者数据需求。
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满足您所有验证和身份验证需求的一站式解决方案。 FactSuite 提供全面的背景验证服务，帮助组织创建安全可靠的工作环境。我们使用最新的技术和行业最佳实践来快速高效地提供准确的结果。我们的背景验证服务涵盖犯罪记录、身份验证、学历、信用记录、工作经历等各个方面。我们致力于提供一流的服务，并注重客户满意度。我们的专家团队可以根据您组织的具体需求和要求提供定制解决方案。
Trustii
trustii.co
Trustii 为物业经理和人力资源专业人员提供了用于各种背景筛选目的的自动化数字筛选解决方案。 Trustii 的技术依赖于能够解释原始数据的流程，生成简单、客观且易于解释的结果。