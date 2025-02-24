背景调查软件 - 最热门应用 - 托克劳

Paychex

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Paychex，Inc。是薪资，福利，人力资源和保险服务的综合人力资本管理解决方案的领先提供商。通过将其创新的软件即服务技术和移动性平台与专门的个人服务相结合，Paychex赋予了中小型企业主的能力，以专注于其业务的增长和管理。在超过45年的行业专业知识的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美国和欧洲的100个地点为大约670,000个薪资客户提供服务，并且每12个美国私营部门雇员中每12支。 PayChex Flex是一种考虑简单性的多合一人力资源解决方案。借助您的业务发展和变化的技术，PayChex具有创新的业务解决方案和专用支持的正确组合，以帮助您实现目标，无论您的业务何处。 *雇用，付款，管理和保留员工充满信心 *与我们的24/7/365 Live Support Team一起获得经验丰富，屡获殊荣的支持 *与我们的合规专家保持不断变化的法律和法规 *使用Paychex Flex移动应用程序访问您的信息 *人才管理：从单个HR平台招募，保留和发展顶尖人才，并简化您的招聘和入职过程。 ​ *劳动力管理：通过我们的重要劳动力管理资源提高员工效率和生产力。 ​ *工资和财政支持：轻松付款并管理税款，费用等，因此您可以继续专注于业务。 ​ *员工福利：通过提供有价值的员工福利来吸引和保留顶尖人才，同时简化您的计划管理。 ​ * PEO和人力资源外包：通过我们全面的人力资源外包解决方案来支持整个员工生命周期的业务。 ​ *员工经验：通过使员工获得自助人力人力资源，培训和财务工具来节省时间并提高准确性。 ​ *集成：在软件和Paychex Flex之间自动，准确地连接和共享数据。 现在选择正确的技术和对您的业务的支持，同时保持随着需求的变化而增长的能力。了解为什么Paychex是中小型企业最大的人力资源公司，让我们简化您的工资经验。