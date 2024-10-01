背景调查软件 - 最热门应用 - 芬兰

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背景调查软件帮助公司和候选人在就业前核实求职者背景的准确性。该软件使组织能够简化新员工和志愿者的筛选过程，同时还管理筛选过程中收集的数据。通常，这些解决方案会对工作经历、教育证书、信用记录和犯罪背景进行检查。一些平台还可能促进药物测试。 需要注意的是，提供背景调查的供应商必须获得美国专业背景调查员协会 (NAPBS) 的认可，并根据公平信用报告法 (FCRA) 归类为消费者报告机构 (CRA)。虽然一些提供商直接遵守这些法规，但其他提供商可能通过合规的第三方或集成来运营，以确保遵守州和联邦法律。
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Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
Checkr
checkr.com
Checkr 是一个基于人工智能的背景筛选平台，旨在帮助各种规模的企业提高招聘流程的效率和效果。该平台提供一系列解决方案，包括犯罪背景调查、就业验证、驾驶记录检查、药物测试和教育验证等。 Checkr 的人工智能驱动平台减少了与传统人工审核相关的时间、人为错误和偏见，使企业能够快速扩大招聘流程。 凭借其评审工具，该平台使招聘流程更加高效且耗时更少。此外，Checkr 的分析工具可帮助企业扩大人才库并发现新的招聘机会。 Checkr 的平台使潜在候选人的招聘流程变得更加容易，让他们的记录更加透明。因此，企业可以减少填补空缺职位所需的时间，并为潜在员工提供积极的体验。 该平台还提供符合《公...
Veremark
veremark.com
Veremark 是一个自动化就业验证平台，可为公司的招聘流程增添简单性、信心和速度。
HireRight
hireright.com
按需就业筛查、药物筛查和 I-9 就业资格解决方案，帮助管理和控制筛查计划
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
Certn
certn.co
建立信任很重要，但并不一定很难。 Certn 正在通过最易于使用的平台、24/7 支持以及快速且合规的结果彻底改变背景筛查。 Certn 相信您不必满足于以往的做法。 Certn 提供国内和国际犯罪背景调查、信用报告、背景调查、教育验证、驾驶记录、身份验证等，且周转时间业界领先。 Certn 平台易于使用，并且可以进行独特的白标。 Certn 与您最喜欢的申请人跟踪系统 (ATS) 集成，包括 Workday、Lever、Greenhouse、Workable 等。 Certn 帮助企业更快地招聘和管理风险，同时提供帮助他们脱颖而出的用户体验。信任 Certn 的全球 20,000 多个团队中...
FactSuite
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满足您所有验证和身份验证需求的一站式解决方案。 FactSuite 提供全面的背景验证服务，帮助组织创建安全可靠的工作环境。我们使用最新的技术和行业最佳实践来快速高效地提供准确的结果。我们的背景验证服务涵盖犯罪记录、身份验证、学历、信用记录、工作经历等各个方面。我们致力于提供一流的服务，并注重客户满意度。我们的专家团队可以根据您组织的具体需求和要求提供定制解决方案。
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GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供业界最简单的端到端背景调查工作流程，同时提供独特的功能，帮助人力资源团队快速、经济地完成背景调查，并以最大限度地减少合规负担的方式。产品说明 GoodHire 通过为各种规模的组织提供可定制的按需服务，简化并加快了背景调查。建立一支优秀的团队始于值得信赖的合作伙伴，该合作伙伴提供业内最简单的端到端就业前背景调查工作流程。
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Trustii 为物业经理和人力资源专业人员提供了用于各种背景筛选目的的自动化数字筛选解决方案。 Trustii 的技术依赖于能够解释原始数据的流程，生成简单、客观且易于解释的结果。
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