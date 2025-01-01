奖项管理软件 - 最热门应用

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奖项管理软件可帮助组织简化整个奖项流程，从收集提交材料和提名到评审和宣布获奖者。包括企业和学校在内的各种类型的组织都利用这些解决方案来有效管理其奖励计划的每个阶段。 该软件使用户能够通过一个平台接受申请、审查提交的内容、评估参赛作品并传达结果。通过整合原本需要多种工具的任务，奖励管理软件简化了运行奖励计划的复杂性。用户可以与申请人互动，对提交的内容进行投票，并生成有关奖励流程的综合报告。 此外，这些解决方案通常包括拨款管理功能和数据集成功能，这使得它们对非营利组织和其他组织特别有用。
提交新应用
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。
Evalato
evalato.com
Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply是一款用于简化赠款、奖学金和申请流程的工具，帮助组织管理申请和评审。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Untap
untapcompete.com
Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。
Evessio
evessio.com
Evessio是一款提供奖项管理的软件，帮助企业简化提名、评审和获奖者公告的过程，并提供实时数据分析。
AwardStage
awardstage.com
AwardStage是一个便捷的奖项管理平台，帮助用户轻松管理奖项申请、评审和进程监控，适用于各种奖项项目。
Award Force
awardforce.com
Award Force 是一款全球领先的奖项管理软件，旨在简化奖项评审和管理流程，支持多种类型的申请和评估。