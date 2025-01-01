汽车营销软件 - 最热门应用

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汽车营销软件专为帮助汽车经销商推广服务并扩大客户群而量身定制。它使新车和二手车经销商能够获得更多的销售线索，最终促进销售。这些工具使经销商能够创建在线列表、制作和分发营销材料，并有效地捕获和保留销售线索。对于那些专注于二手车的人来说，汽车营销软件可以增强营销力度，并通过与想要出售汽车的个人建立联系来帮助增加库存。