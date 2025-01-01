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汽车营销软件专为帮助汽车经销商推广服务并扩大客户群而量身定制。它使新车和二手车经销商能够获得更多的销售线索，最终促进销售。这些工具使经销商能够创建在线列表、制作和分发营销材料，并有效地捕获和保留销售线索。对于那些专注于二手车的人来说，汽车营销软件可以增强营销力度，并通过与想要出售汽车的个人建立联系来帮助增加库存。
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Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Upstart
upstart.com
Upstart是一个在线贷款平台，提供个人贷款、汽车再融资和债务整合，无需影响信用记录即可以快速查询利率。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com应用程序为用户提供搜索、比较和购买汽车的平台，支持高级过滤器和详细车辆列表，方便用户做出明智决策。
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket是一个为汽车经销商提供的CRM软件，帮助管理客户数据、销售流程和工作流程，提升销售效率与客户参与度。
Impel
impel.ai
Impel是一个数字互动平台，通过AI技术增强汽车行业客户体验，与现有系统集成，提升销售和运营效率。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供汽车经销商软件解决方案，服务近15000个经销商地点，帮助用户实现潜力。
Dealer
dealer.com
Dealer.com是专为汽车行业打造的数字营销解决方案，提供网站、广告、数字零售及管理服务的整合平台。
Activengage
activengage.com
ActivEngage是一个客户参与平台，通过高级对话工具和自动化帮助企业提升客户体验和互动效率。
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo是一个实时沟通平台，专注于汽车经销商与客户之间的互动，提供聊天工具和AI支持以提升客户满意度和销售转化。
Orbee
orbee.com
Orbee是汽车行业的中间件，整合数据管理与自动化，帮助经销商优化客户体验和营销策略。
Driftrock
driftrock.com
Driftrock是一款汽车营销平台，通过多个渠道提升优质潜在客户和销售，支持自动化功能和全面跟踪。28个汽车品牌使用该平台。
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing是一家数据库营销技术公司，通过Shift One平台帮助汽车经销商和制造商通过忠诚营销活动向CRM客户销售汽车。
Matador
matador.ai
Matador是一款利用人工智能和自动化技术，为企业提供个性化对话体验的应用，以提升销售和客户体验。
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