汽车数字零售软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
汽车数字零售软件使汽车经销商能够通过促进在线汽车销售来增加收入。其主要目标是在整个过程中提供无缝的买家体验——从研究汽车和申请贷款到完成购买和提货。汽车贷款人可以利用该软件来加强贷款管理，而汽车制造商可以帮助经销商优化其销售运营。 将汽车数字零售软件与传统汽车经销商软件区分开来非常重要，后者包含更广泛的经销商功能。尽管汽车经销商软件可能包括销售功能，但汽车数字零售专门解决了在线和离线的完整购买过程。此外，该软件还与汽车营销工具集成，以实现更具凝聚力的方法。
提交新应用
DriveCentric
drivecentric.com
DriveCentric是一个汽车行业客户关系管理（CRM）应用，集成了人工智能和互动工具，旨在提升经销商的客户管理效率。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供汽车经销商软件解决方案，服务近15000个经销商地点，帮助用户实现潜力。
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo是一个实时沟通平台，专注于汽车经销商与客户之间的互动，提供聊天工具和AI支持以提升客户满意度和销售转化。
ScaleVoice
scalevoice.com
ScaleVoice应用程序使用人工智能代理进行客户获取，优化转化率，自动化重复任务，并与多种系统集成，提升服务预约和交易价值。