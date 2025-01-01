汽车数字零售软件 - 最热门应用

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汽车数字零售软件使汽车经销商能够通过促进在线汽车销售来增加收入。其主要目标是在整个过程中提供无缝的买家体验——从研究汽车和申请贷款到完成购买和提货。汽车贷款人可以利用该软件来加强贷款管理，而汽车制造商可以帮助经销商优化其销售运营。 将汽车数字零售软件与传统汽车经销商软件区分开来非常重要，后者包含更广泛的经销商功能。尽管汽车经销商软件可能包括销售功能，但汽车数字零售专门解决了在线和离线的完整购买过程。此外，该软件还与汽车营销工具集成，以实现更具凝聚力的方法。