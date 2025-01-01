自动化测试 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
自动化测试工具管理软件测试的执行，通过使用最少的脚本简化软件工程师的测试过程。这种方法为他们的团队节省了时间和金钱。这些工具通常由大型企业使用，使团队能够在部署到生产之前对其应用程序执行预先编写的测试。执行后，这些工具可以生成报告并将结果与之前的测试进行比较。自动化测试软件可以在一天中的任何时间重复执行测试，这是持续交付和持续测试所必需的功能。
提交新应用
Qase
qase.io
Qase是一款现代化的测试管理工具，支持手动和自动测试，提供测试用例管理、缺陷管理及与流行工具的集成。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
TestProject
testproject.io
TestProject是一款100%免费的测试自动化平台，支持Web、Android、iOS和API测试，简化测试过程并增强团队协作。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一个自动化浏览器测试服务，允许用户在云中监控和测试网站，支持无编码测试创建和管理。
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso是一款多功能UI和端到端测试工具，结合自动化、AI和自然语言编程，实现实时创作和简化测试维护。
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs提供一个综合测试平台，帮助开发者和测试人员在不同浏览器和设备上验证网络和移动应用的质量与兼容性。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest是一个基于云的测试平台，支持在多个浏览器、设备和操作系统上高效测试网站和移动应用程序的功能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA是一个无代码的人工智能测试自动化平台，支持快速、灵活的测试创建和维护，适用于多种浏览器和设备。
Perfecto
perfecto.io
Perfecto是一个云端应用测试平台，支持Web和移动应用的手动与自动化测试，集成CI/CD工具，提供多设备并行测试。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma是一个基于AI的测试自动化工具，支持无代码测试，覆盖网页、移动及API测试，提供测试管理和执行功能。
Witbe
witbe.net
Witbe是一款监测和分析用户体验质量的工具，使用机器人模拟用户行为，支持各种数字服务的测试和问题解决。
Autify
autify.com
Autify 是一个无代码的自动化测试工具，通过录制交互自动生成和执行网页及移动应用的端到端测试。
Functionize
functionize.com
功能化是一个基于云的智能测试平台，利用AI和机器学习自动化软件测试，支持灵活的测试创建和实时协作。
Applitools
applitools.com
Applitools是一个AI驱动的视觉测试平台，帮助团队验证Web和移动应用的外观与功能，支持跨浏览器和设备的稳定测试。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf是一个云平台，自动化端到端测试，维护测试，提供并行测试执行，并支持详细错误报告，优化测试流程。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一个用于测试电子邮件和短信的通信测试平台，支持自动化测试和分析，确保消息发送的准确性和一致性。
Reflect
reflect.run
Reflect是一个快速创建自动化端到端测试的应用，通过云端浏览器会话记录测试过程，提供视频和诊断信息。
TestGrid
testgrid.io
TestGrid是一个测试平台，提供安全的测试基础设施，支持自动化端到端测试，包括无代码UI测试、视觉验证和跨浏览器测试。
Keysight
keysight.com
Keysight应用程序为用户提供全面的电子设计和测试解决方案，支持各种行业的产品开发和市场推进。
Waldo
waldo.com
Waldo是一个无代码自动化测试平台，帮助移动开发者早期发现并修复应用程序中的错误，提高发布质量和用户体验。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton是一个移动应用测试平台，支持手动和自动测试，允许用户在真实设备上进行多种操作系统的测试。
Semaphore
semaphoreci.com
信号量是一个快速的连续集成/持续交付平台，帮助开发团队自动化构建、测试和部署应用，提高软件交付效率和质量。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io是一款测试管理系统，集成自动化与手动测试，支持实时报告、BDD测试，便于团队协作与分析测试进度。
Loadmill
loadmill.com
LoadMill是一款性能测试工具，帮助用户模拟流量，评估应用程序的可扩展性和可靠性，优化性能并减轻停机风险。
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin是一个数字体验AI平台，支持移动和网络应用的测试和性能分析，提供全球设备基础设施和自动化测试功能。
BugBug
bugbug.io
BugBug是一个低代码测试自动化平台，支持快速创建和执行Web应用程序的自动测试，适用于各类用户，简化测试流程。
Endtest
endtest.io
Endtest是一个低代码测试自动化平台，简化Web和移动应用的测试创建和执行，适合开发人员与非技术团队使用。
DoesQA
does.qa
DORQA是一个无代码测试自动化平台，提供直观的拖放界面，简化软件测试，包括自动测试、手动测试、API测试等。
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ 是一个基于云的无代码测试自动化平台，支持敏捷开发，允许团队成员使用简单英语制定测试脚本并执行。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai是一个无代码自动化测试平台，利用AI技术简化移动应用程序的手动和自动测试，确保应用在真实设备上的一致性和质量。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL是一款测试自动化工具，用于数据仓库、ETL/ELT、数据迁移和ERP或CRM实施，确保数据准确性，提升企业效率。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA是一个低编码自动化测试平台，支持多种测试类型，提供AI驱动错误检测和报告工具，帮助提升软件质量和交付效率。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是一种自动化的端到端回归测试解决方案，通过分析用户行为数据持续构建和维护测试套件，简化软件测试流程。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch是一个测试管理工具，旨在简化软件测试过程，支持手动和自动测试，便于组织、执行和跟踪测试案例。
Mabl
mabl.com
Mabl是一个基于云的测试自动化平台，支持Web、移动和API测试，简化软件测试过程，便于团队协作与集成。
TestQuality
testquality.com
TestQuality是一款现代化的测试管理工具，简化软件测试过程，支持测试计划、执行与报告，并与多种开发工具无缝集成。
Cyara
cyara.com
Cyara是一个集成平台，通过自动化测试和监控全渠道互动，提升客户体验，确保系统可靠性和可扩展性。
Testlio
testlio.com
Testlio是一个全球软件测试平台，结合人力和机器，提供自动化和手动测试服务，确保软件产品的质量和性能。
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI 自动创建和维护端到端测试，基于录制的用户会话，确保测试套件始终最新，支持并行测试，结果快速生成。
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA是一个无编码的云自动化测试工具，支持Web和移动应用程序的回归测试和监测，提供智能脚本管理和团队协作功能。
QATTS
qatts.com
QATTS是一个下一代企业级全自动化测试软件，支持功能测试、API测试、数据库测试等，提供实时洞察和灵活的低代码执行。
Stack Moxie
stackmoxie.com
Stack Moxie是一款无代码的自动监控应用，通过生成测试数据或监测数据行为，确保系统正常运行，并在出现故障时即时通知。