自动化测试 - 最热门应用

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自动化测试工具管理软件测试的执行，通过使用最少的脚本简化软件工程师的测试过程。这种方法为他们的团队节省了时间和金钱。这些工具通常由大型企业使用，使团队能够在部署到生产之前对其应用程序执行预先编写的测试。执行后，这些工具可以生成报告并将结果与​​之前的测试进行比较。自动化测试软件可以在一天中的任何时间重复执行测试，这是持续交付和持续测试所必需的功能。