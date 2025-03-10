自动化测试 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
自动化测试工具管理软件测试的执行，通过使用最少的脚本简化软件工程师的测试过程。这种方法为他们的团队节省了时间和金钱。这些工具通常由大型企业使用，使团队能够在部署到生产之前对其应用程序执行预先编写的测试。执行后，这些工具可以生成报告并将结果与之前的测试进行比较。自动化测试软件可以在一天中的任何时间重复执行测试，这是持续交付和持续测试所必需的功能。
提交新应用
Qase
qase.io
Qase是一款现代化的测试管理工具，支持手动和自动测试，提供测试用例管理、缺陷管理及与流行工具的集成。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
TestProject
testproject.io
TestProject是一款100%免费的测试自动化平台，支持Web、Android、iOS和API测试，简化测试过程并增强团队协作。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一个自动化浏览器测试服务，允许用户在云中监控和测试网站，支持无编码测试创建和管理。
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso是一款多功能UI和端到端测试工具，结合自动化、AI和自然语言编程，实现实时创作和简化测试维护。
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs提供一个综合测试平台，帮助开发者和测试人员在不同浏览器和设备上验证网络和移动应用的质量与兼容性。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest是一个基于云的测试平台，支持在多个浏览器、设备和操作系统上高效测试网站和移动应用程序的功能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA是一个无代码的人工智能测试自动化平台，支持快速、灵活的测试创建和维护，适用于多种浏览器和设备。
Perfecto
perfecto.io
Perfecto是一个云端应用测试平台，支持Web和移动应用的手动与自动化测试，集成CI/CD工具，提供多设备并行测试。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma是一个基于AI的测试自动化工具，支持无代码测试，覆盖网页、移动及API测试，提供测试管理和执行功能。
Witbe
witbe.net
Witbe是一款监测和分析用户体验质量的工具，使用机器人模拟用户行为，支持各种数字服务的测试和问题解决。
Autify
autify.com
Autify 是一个无代码的自动化测试工具，通过录制交互自动生成和执行网页及移动应用的端到端测试。
Functionize
functionize.com
功能化是一个基于云的智能测试平台，利用AI和机器学习自动化软件测试，支持灵活的测试创建和实时协作。
Applitools
applitools.com
Applitools是一个AI驱动的视觉测试平台，帮助团队验证Web和移动应用的外观与功能，支持跨浏览器和设备的稳定测试。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf是一个云平台，自动化端到端测试，维护测试，提供并行测试执行，并支持详细错误报告，优化测试流程。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一个用于测试电子邮件和短信的通信测试平台，支持自动化测试和分析，确保消息发送的准确性和一致性。
Waldo
waldo.com
Waldo是一个无代码自动化测试平台，帮助移动开发者早期发现并修复应用程序中的错误，提高发布质量和用户体验。
Reflect
reflect.run
Reflect是一个快速创建自动化端到端测试的应用，通过云端浏览器会话记录测试过程，提供视频和诊断信息。
TestGrid
testgrid.io
TestGrid是一个测试平台，提供安全的测试基础设施，支持自动化端到端测试，包括无代码UI测试、视觉验证和跨浏览器测试。
Keysight
keysight.com
Keysight应用程序为用户提供全面的电子设计和测试解决方案，支持各种行业的产品开发和市场推进。
Semaphore
semaphoreci.com
信号量是一个快速的连续集成/持续交付平台，帮助开发团队自动化构建、测试和部署应用，提高软件交付效率和质量。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton是一个移动应用测试平台，支持手动和自动测试，允许用户在真实设备上进行多种操作系统的测试。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io是一款测试管理系统，集成自动化与手动测试，支持实时报告、BDD测试，便于团队协作与分析测试进度。
Loadmill
loadmill.com
LoadMill是一款性能测试工具，帮助用户模拟流量，评估应用程序的可扩展性和可靠性，优化性能并减轻停机风险。
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin是一个数字体验AI平台，支持移动和网络应用的测试和性能分析，提供全球设备基础设施和自动化测试功能。
BugBug
bugbug.io
BugBug是一个低代码测试自动化平台，支持快速创建和执行Web应用程序的自动测试，适用于各类用户，简化测试流程。
Endtest
endtest.io
Endtest是一个低代码测试自动化平台，简化Web和移动应用的测试创建和执行，适合开发人员与非技术团队使用。
DoesQA
does.qa
无代码测试自动化，具有简单、直观的拖放用户界面。团队的任何成员都可以轻松创建和维护复杂的测试，从而使 QA 能够跟上开发的步伐，同时降低成本。
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一个完整的 TAAS（测试自动化即服务）解决方案。其基于云的 NLP 驱动的无代码测试自动化平台非常适合敏捷开发。任何敏捷团队成员都可以用简单的英语开发 In-Sprint 测试自动化。测试脚本可以在 2000 多种不同的操作系统和浏览器组合上执行。测试机器人可以安排在特定的日期/时间运行，并且电子邮件报告由 AHQ 引擎发送。 AHQ 拥有内置 Exert Advisor 模块，可提供完整的测试自动化解决方案。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy 是一个从头开始构建的无代码测试自动化平台，它使用人工智能驱动的测试来实现一次创建、随处运行测试，而无需编写一行代码。使用我们的真实设备库，您可以运行手动、自动 UI 测试和探索性测试，并确保测试和生产环境之间的保真度。借助人工智能测试工具 Sofy 的强大功能，您可以对团队的成果充满信心，并最终发布出色的产品。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是领先的测试自动化工具，适用于以数据为中心的项目，例如数据仓库、ETL/ELT、数据迁移以及 ERP 或 CRM 实施。凭借其自动测试和验证数据准确性的能力，它可以帮助组织避免代价高昂的错误并降低客户和最终用户不满意的风险。 BiG EVAL 消除了许多公司目前依赖的耗时的手动检查，从而节省了宝贵的时间和资源。此外，用户友好的界面和预构建的模板使创建测试变得轻而易举，即使对于该工具的新手来说也是如此。对于那些需要更多自定义的人，可以使用脚本选项。通过使用 BiG EVAL，企业可以避免因数据不准确带来的风险，确保流程顺利、高效，同时轻松实现 300% 的投资回报率。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA 是一款突破性产品，使组织能够通过利用人工智能驱动的 SaaS 解决方案来增强自动化测试覆盖率、提高软件质量、加快产品交付并显着削减与维护软件质量相关的费用。 ContextQA 提供低代码/无代码方法，以最少的工作简化了合并测试用例的过程，从而能够快速扩展产品和服务的自动化覆盖范围。这有助于对单个功能和整个开发流程进行无缝回归测试，从而减轻团队倦怠。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一个自主的端到端 (E2E) 回归测试解决方案，它通过数据驱动、机器主导的实时用户行为数据分析来持续构建、维护和发展 E2E 测试套件。它是唯一完全托管的解决方案，可以解决关键的测试覆盖率差距，消除较长的测试套件运行时间和生产中代价高昂的错误，并消除消耗大量工程资源的质量保证负担。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助 QA Touch，您可以享受： 1. 所有测试资产的单一通用存储库。 2. 企业功能包括项目生产力和审核日志，以跟踪您的工作进度和项目。 3. 通过与 JIRA 的无缝双向集成，轻松管理问题。 4. Microsoft Azure 板使您的项目管理比以往更加轻松。 5. 借助我们直观的功能，例如直接从仪表板固定项目、状态更新、帮助、日志和报告的选项，使测试管理变得轻而易举。 6. 一点是与 Jenkin 集成以执行所有 CI/CD 活动 7. 方便的 QA Touch-Cypress 报告器集成，可将 cypress.io 自动化测试结果同步到 QA Touch。 8.易于使用的Reporter，用于端到端免费开源自动化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 使敏捷项目管理变得更加轻松。看板组织、定制、可视化和跟踪您的工作轨迹。 QA Touch 提供经济实惠的测试解决方案，具有简单的功能，可用于创建测试用例、捆绑测试套件、执行测试运行、第三方工具集成以及生成完美的测试报告、需求、内置错误跟踪、思维导图、看板、性能人们可以从单个界面（仪表板）管理他们的测试操作。用户会喜欢大量可用的用户友好功能，其中包括从映射和开发测试用例到跟踪团队的操作。 QA Touch 促进高质量项目的卓越交付。
Mabl
mabl.com
mabl 是一个统一的、由人工智能驱动的测试自动化平台，使团队能够确保其最具创新性的功能的质量和意图，包括由生成式人工智能驱动的功能。通过针对 Web、移动、API、可访问性和性能的全面测试，mabl 为您提供拥抱下一代软件开发所需的可靠基础。
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由开发和 QA 专家构建的现代测试管理工具，促进了左移、BDD、TDD/ATDD 和持续测试等测试方法。它快速、用户友好、强大，并且与 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等无缝集成。 TestQuality 提供： - 基于 Web 的测试管理平台，用于高效软件测试 - 与问题和需求跟踪器、CI/CD 系统以及测试自动化平台（包括 GitHub、Jira、Jenkins 和 Selenium）无缝集成 - 简化测试用例的创建和管理测试运行 - 整个测试过程的简化协调 - 仪表板和活动报告，可轻松管理和跟踪测试、里程碑和项目 - 定制的待办事项列表、过滤器和电子邮件通知，可提供实时洞察并提高生产力
Cyara
cyara.com
屡获殊荣的 Cyara CX 保证平台可帮助公司加速客户体验开发，提高所有数字和语音渠道的质量，并确保端到端的客户旅程。 Cyara 平台支持客户体验的整个软件开发生命周期，从设计到功能和回归测试、用户验收测试、负载测试和生产监控。我们从客户的角度进行测试，确保您从用于提供体验的复杂技术中找出影响客户体验的问题。 www.cyara.com CX 保证平台的优势 单一平台 处理从设计到监控的全方位 CX 开发和保证需求。执行 CX 设计、CX 发现、功能回归测试、性能测试、监控和故障排除。在捕获设计和测试的协作环境中工作，使所有团队成员能够跨职能共享和重用脚本和数据。最高生产力 通过全自动化最大限度地提高生产力。自动发现现有的 CX，自动构建和维护测试脚本，执行易于使用的测试脚本编写，跨测试类型重用测试脚本，以及跨测试用例和活动重用测试数据。 Cyara 使用机器人流程自动化 (RPA) 作为机器人，自动生成数千次客户交互，以模拟现实世界的客户联系。最全面 通过确保完整的全渠道客户旅程（从自助服务到座席辅助服务以及座席桌面），支持最广泛的 CX 保证需求。测试最广泛的数字和语音渠道，包括 IVR、聊天、短信、电子邮件等。支持敏捷和 DevOps 通过支持敏捷和 DevOps 实践来加速开发并提高质量。通过从设计阶段生成测试用例来左移。通过为不同团队设计的可视化和支持功能促进协作。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所需的灵活性、创新和经过验证的质量： 测试自动化：当您需要高性能、值得信赖和广泛的自动化测试覆盖范围时，Testlio 是您的合作伙伴。凭借分布式真实设备网络、复杂的治理模型、可转移且基于标准的框架以及全球质量工程师团队，Testlio 提供了当今最灵活的测试自动化解决方案。我们的主要测试自动化技术是自动化测试开发和测试自动化管理。手动测试：当您的数字应用程序、流媒体事件、本地化体验和/或支付系统必须完美运行时，Testlio 是您的选择。 Testlio 覆盖 1,200 多种设备、400 多种支付方式、150 多个国家/地区和 100 多种语言，是满足您最严格的质量门禁要求的最成熟的解决方案。我们的主要手动测试技术是探索性测试、脚本测试、冒烟测试和问题验证。 Fuesd 软件测试：当您的软件发布策略需要自动和手动测试相结合时，Testlio 具有独特的能力来满足您的需求。通过利用信号驱动的方法实现人工智能和 DevOps 集成并确保测试工作与人类和机器的正确组合相匹配，融合软件测试被证明是市场上最具创新性的解决方案。帮助 QA 领导者克服质量、容量和按时发布方面的挑战。要了解更多信息，请访问：testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI 自动创建和维护端到端测试，基于录制的用户会话，确保测试套件始终最新，支持并行测试，结果快速生成。
QATTS
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专为企业构建的下一代端到端测试自动化软件。 “ 使用 QATTS（业界最全面的端到端测试自动化平台）更快地交付、最大化您的测试覆盖率并从测试自动化中获得最大的投资回报率。我们是满足所有测试自动化需求的一站式目的地。QATTS 的功能包括： 数据驱动策略 - 我们的工具提供数据驱动的策略 一站式自动化 - 您的自动化测试一站式解决方案 功能测试 - 使用 QATTS，您可以实现功能测试 API 测试 - QATTS 支持 api 测试 测试数据管理 - 您可以管理您的测试来自工具的数据 Agile- CI/CD 集成 - 我们的工具与 CI/CD 集成 数据库测试 - 您可以执行数据库测试 实时洞察 - 洞察是实时的 Web 界面 - 用于轻松访问的 Web 界面 灵活的执行 - 执行将即使没有深入的编码知识，也能保持灵活性 低代码自动化 - 使用我们的工具实现自动化需要最少的代码 多分支支持
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA 允许您生成和自动化测试，而无需一行代码！您可以构建可重用的跨浏览器测试用例以进行回归测试和综合监控。
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充满勇气的无代码自动监控。 Stack Moxie 在您的技术堆栈中发挥作用，让营销和销售人员确信系统运行完美，并在出现问题时主动提醒。 - Stack Moxie 通过创建测试数据或跟踪数据来监控系统，以确保其按预期运行。就像无代码技术堆栈的可观察性一样。 - 当出现问题时，Stack Moxie 会通过电子邮件或 Slack 向您发出警报。 - 然后，我们记录结果以证明合规性补救措施，然后允许您通过电子邮件、可共享链接或 PagerDuty 共享详细的日志记录信息以更快地修复故障。