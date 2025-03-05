自动化测试 - 最热门应用 - 乌克兰

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest 是领先的数字体验测试云，可帮助开发人员和测试人员更快地交付代码。 LambdaTest 在 130 个国家/地区拥有超过 10,000 家企业客户和超过 2,000,000 名用户，开发人员和测试人员依靠 LambdaTest 来加速其质量保证流程并提供具有一流数字体验的产品。 - 持续测试云 LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署对其 Web 和移动应用程序的更改，速度提高了 70%，这有助于加快开发流程并缩短上市时间。 - 跨浏览器测试云我们的跨浏览器测试云允许用户在各种浏览器、操作系统和设备上测试他们的网站和 Web 应用程序。凭借实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，它使开发人员能够确保其网站和 Web 应用程序与不同浏览器兼容，从而提供无缝的用户体验。 - 真实设备云借助真实设备云，测试人员/开发人员可以在移动应用程序上线之前尽早发现错误。借助 LambdaTest 的真实设备测试云，团队可以在应用程序发布到生产环境之前测试未处理的错误、UI/UX、性能和功能。团队还可以在最广泛的移动和 OTT 设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上进行测试。 - 人工智能驱动的视觉回归云确保应用程序的布局、设计和功能一致对于提供视觉完美的数字体验至关重要。 LambdaTest 的视觉回归云可确保组织 Web 应用程序的视觉外观和功能保持一致且无错误，最终改善数字体验和业务绩效。团队可以在向客户发布应用程序之前尽早了解视觉 UI 错误。测试人员/开发人员可以在 3000 多种浏览器和真实设备的组合上运行自动视觉回归测试，以识别视觉偏差。 - 人工智能驱动的集成测试智能测试执行洞察力对于数字化转型至关重要，因为它们为企业提供了对版本质量和趋势的更深入的洞察。通过分析测试执行数据，LambdaTest 的集成测试智能为企业提供对模式和趋势的洞察，从而就未来的开发做出明智的决策并提高应用程序质量。这可以为开发团队提供详细且可操作的测试执行数据，并缩小数据、洞察力和行动之间的差距，从而更好、更快地制定决策。