自动化测试 - 最热门应用 - 圣马力诺

Testlio

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Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所需的灵活性、创新和经过验证的质量： 测试自动化：当您需要高性能、值得信赖和广泛的自动化测试覆盖范围时，Testlio 是您的合作伙伴。凭借分布式真实设备网络、复杂的治理模型、可转移且基于标准的框架以及全球质量工程师团队，Testlio 提供了当今最灵活的测试自动化解决方案。我们的主要测试自动化技术是自动化测试开发和测试自动化管理。手动测试：当您的数字应用程序、流媒体事件、本地化体验和/或支付系统必须完美运行时，Testlio 是您的选择。 Testlio 覆盖 1,200 多种设备、400 多种支付方式、150 多个国家/地区和 100 多种语言，是满足您最严格的质量门禁要求的最成熟的解决方案。我们的主要手动测试技术是探索性测试、脚本测试、冒烟测试和问题验证。 Fuesd 软件测试：当您的软件发布策略需要自动和手动测试相结合时，Testlio 具有独特的能力来满足您的需求。通过利用信号驱动的方法实现人工智能和 DevOps 集成并确保测试工作与人类和机器的正确组合相匹配，融合软件测试被证明是市场上最具创新性的解决方案。帮助 QA 领导者克服质量、容量和按时发布方面的挑战。要了解更多信息，请访问：testlio.com