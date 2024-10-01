自动化测试 - 最热门应用 - 蒙特塞拉特

QA Wolf

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QA Wolf 在短短 4 个月内为 80% 的用户流构建了自动化的端到端测试，每天 24 小时维护它们，并在我们的基础设施上提供无限的并行测试运行。我们是否提到我们保证零剥落？我们也这样做。从为期 90 天的试点开始，其中包括：全面的测试计划、您可以保留的用开源 Playwright 编写的自动化测试，以及在您选择的环境上无限制的测试运行。这是一个有用的列表，列出了您开箱即用的所有内容 - 无论是 100 次测试还是 100,000 次测试。 • 80% 用户流的端到端测试在 4 个月内实现自动化。测试是用开源 Playwright 编写的，您可以下载该软件，因此不存在供应商锁定。 • AA...