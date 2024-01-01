自动化测试 - 最热门应用 - 不丹

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自动化测试工具管理软件测试的执行，通过使用最少的脚本简化软件工程师的测试过程。这种方法为他们的团队节省了时间和金钱。这些工具通常由大型企业使用，使团队能够在部署到生产之前对其应用程序执行预先编写的测试。执行后，这些工具可以生成报告并将结果与之前的测试进行比较。自动化测试软件可以在一天中的任何时间重复执行测试，这是持续交付和持续测试所必需的功能。
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Qase
qase.io
Qase 是一款专为 QA 和开发团队打造的现代测试管理工具，具有现代、简单的界面和强大的功能。这就是世界各地数以千计的组织转向 Qase 的原因。它是一种一体化测试管理解决方案。它包括测试用例管理、缺陷管理、测试计划、带有信息报告的测试运行、丰富的 API 和 Webhooks。 Qase 提供与 Jira、Redmine、Trello 等最流行的问题跟踪器的集成。您无需离开应用程序即可创建问题 - 它将自动发布。当您想要收到有关测试运行开始的通知时，与 Slack 的集成非常有用。它专为手动和自动测试而设计。通过 REST API，您可以与自动化测试集成并将结果直接发布到应用程序。 Web...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一种自动化浏览器测试服务，可让您使用云中的真实浏览器监控和测试您的网站。我们提供一个有凝聚力的解决方案，可以轻松创建、记录、管理和运行您的测试。查看详细的测试结果并在发生故障时收到通知。通过从用户的角度在浏览器中进行端到端测试，确保您的网站和应用程序按预期运行。
Sauce Labs
saucelabs.com
在一个依赖代码的世界中，Sauce Labs 致力于让代码在任何时间、任何地点为所有人服务。这就是数字信心。 Sauce Labs 是持续测试和错误报告解决方案的领先提供商，使公司有信心向客户提供值得信赖的数字品牌体验。 Sauce Labs 持续测试云可识别开发和生产中的质量信号，加快发布和更新 Web 和移动应用程序的能力，使这些应用程序每次在每个浏览器、操作系统和设备上的外观、功能和性能都完全符合其应有的效果。欲了解更多信息，请访问 https://saucelabs.com。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
TestProject
testproject.io
TestProject 是世界上第一个 100% 免费的测试自动化平台，适用于 Web、Android、iOS 和 API 测试，受到测试社区超过 150,000 名用户的信赖。 TestProject 通过消除维护和设置麻烦并为 Selenium 和 Appium 提供人工智能自我修复技术，帮助测试人员和开发人员快速确保质量。无论您的技能如何，TestProject 都拥有确保一流自动化体验所需的所有工具，使用高级无代码功能或与本机 Selenium API 兼容的开源 SDK。最重要的是，您还可以利用他们有用的插件库、开箱即用的漂亮测试报告、无缝集成到您的 CI/CD 管道、全球团队协作选...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用其他业务软件（例如客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件）执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest 是领先的数字体验测试云，可帮助开发人员和测试人员更快地交付代码。 LambdaTest 在 130 个国家/地区拥有超过 10,000 家企业客户和超过 2,000,000 名用户，开发人员和测试人员依靠 LambdaTest 来加速其质量保证流程并提供具有一流数字体验的产品。 - 持续测试云 LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署对其 Web 和移动应用程序的更改，速度提高了 70%，这有助于加快开发流程并缩短上市时间。 - 跨浏览器测试云我们的跨浏览器测试云允许用户在各种浏览器、操作系统和设备上测试他们的网站和 Web 应用程序。凭借实时测试、响应...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA 是一个由人工智能驱动的无代码测试自动化平台。它可选地包括测试自动化服务，使测试创建和维护完全脱离您团队的工作，而成本还不到雇用 QA 工程师的四分之一。请与我们讨论定制适合您需求的计划。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一款人工智能驱动的测试自动化工具，它提供低代码方法，可以用简单的英语创建测试。该测试自动化平台被描述为稳定可靠，并声称可以显着减少测试不稳定。 平台功能包括 Web 应用程序、移动应用程序和 API 测试。支持各种用例，从回归到视觉测试。该平台专为测试开发和执行、报告和分析、测试数据管理以及人工智能驱动的测试自动化而设计。 它提供集成、附加组件和广泛的功能覆盖。可以使用自然语言处理 (NLP) 编写测试，使脚本编写更加直观。 Testsigma 还提供“自动修复”测试，在应用程序元素发生变化时自动调整它们的映射。其基于人工智能的建议引擎通过识别可能的根本原因来帮助调...
Waldo
waldo.com
Waldo 正在加速移动开发者的产品创新进程。各地的移动应用程序都在与错误的功能和应用程序崩溃作斗争，从而造成糟糕的用户体验。 Waldo 的专有技术使工程团队能够在开发生命周期的早期发现并修复错误。 Lemonade、Truebill 和 Doximity 等行业领导者使用 Waldo，因此他们不再需要在发布速度和产品质量之间做出选择。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 个月内为 80% 的用户流构建了自动化的端到端测试，每天 24 小时维护它们，并在我们的基础设施上提供无限的并行测试运行。我们是否提到我们保证零剥落？我们也这样做。从为期 90 天的试点开始，其中包括：全面的测试计划、您可以保留的用开源 Playwright 编写的自动化测试，以及在您选择的环境上无限制的测试运行。这是一个有用的列表，列出了您开箱即用的所有内容 - 无论是 100 次测试还是 100,000 次测试。 • 80% 用户流的端到端测试在 4 个月内实现自动化。测试是用开源 Playwright 编写的，您可以下载该软件，因此不存在供应商锁定。 • AA...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Reflect
reflect.run
Reflect 提供了最快的工作流程来为您的 Web 应用程序创建自动化的端到端测试。为了在 Reflect 中创建测试，我们在云中启动一个经过检测的浏览器会话，并在 Web 应用程序中与您共享屏幕。这种方法使我们能够完全控制测试环境，这意味着我们可以检测并准确记录您在测试站点时可能采取的各种不同操作；即使是拖放、文件上传和可视化测试等复杂的操作也可以直观地捕获，无需额外配置。 Reflect 中执行的每个测试都会获得一个高清视频，向您准确显示运行期间发生的情况，该视频会与我们在您记录操作时自动生成的英语测试步骤同步。我们还提供网络日志和 JavaScript 日志等关键诊断信息，不仅可以帮助...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企业用来捕获、测试、设计和分析电子邮件和短信的通信测试平台。确保您的企业发送的每一条消息的外观、感觉和功能都完全符合您的计划。快速创建涵盖最关键通信的自动化测试，从帐户通知和警报到促销优惠和公告。通过在一系列桌面和移动设备上使用真实的电子邮件客户端截取屏幕截图，准确预览客户将看到的内容。 QA 和开发团队使用 Mailosaur 来测试双因素身份验证 (2FA/MFA)、密码重置和个性化。确保您的服务可用性和用户访问不会因代码更改或错误而中断。将暂存和开发环境与生产环境隔离，使用 Mailosaur 电子邮件服务器捕获所有内容，而不会将其余测试消息错误地发送给真实客户。持...
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
Meticulous
meticulous.ai
细致的 AI 根据记录的用户会话创建并维护一套端到端测试。随着新功能或边缘情况的引入，Meticulous 不断添加新测试，并在过时时删除旧测试 - 确保您的测试套件始终是最新且完整的，无需开发人员进行任何干预。将脚本标记添加到本地开发、暂存和预览 URL 环境以记录会话（可选：也记录生产会话以获取额外的覆盖范围）。从 Chromium 级别构建而成，具有确定性调度引擎 - 使其成为唯一消除碎片的测试工具。测试在计算集群中高度并行，允许您测试 1000 个屏幕并在 120 秒内获得结果。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton 是领先的企业移动应用程序测试平台，因此他们可以为客户提供无可挑剔的移动体验。 Kobiton 灵活的设备实验室管理和人工智能驱动的智能质量套件被全球超过 60,000 名开发人员和测试人员使用，以提供对移动应用程序最快速、最可靠的见解。
Perfecto
perfecto.io
Perforce 的 Perfecto 是业界最值得信赖的 Web 和移动应用程序测试平台。拼凑的测试策略已成为过去，因为有了 Perfecto，用户可以在世界任何地方享受无缝的端到端测试体验。利用企业级云在真实设备、虚拟设备或两者的组合上进行测试 - 无论哪一种最适合您的需求。错误检测比以往任何时候都更快，并且允许用户在周期中更早地检测和修复。 Perfecto 强大的智能报告功能有助于通过测试失败分析和假阴性过滤快速识别问题。从 CI 进行自动化测试并将所有报告同步到一处。使用业界最全面、丰富的测试工件快速修复缺陷。网络虚拟化和用户模拟让您可以像用户一样进行测试，并减少逃逸缺陷的机会。扩大...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy 是一个从头开始构建的无代码测试自动化平台，它使用人工智能驱动的测试来实现一次创建、随处运行测试，而无需编写一行代码。使用我们的真实设备库，您可以运行手动、自动 UI 测试和探索性测试，并确保测试和生产环境之间的保真度。借助人工智能测试工具 Sofy 的强大功能，您可以对团队的成果充满信心，并最终发布出色的产品。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市场上最快的持续集成和交付 (CI/CD) 平台，为世界上最好的工程团队提供支持。我们的目标是让开发人员更容易使用 CI/CD 实践，提供出色的用户体验，并像我们希望的那样对待我们的客户。将代码推送到 GitHub 或 Bitbucket 后，它会在预装了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支持和 100 多个工具的平台上快速运行您的测试。自动化任何持续交付管道。通过可定制阶段、并行执行、控制流切换、秘密和依赖关系管理获得完全控制。使用 Semaphore CLI 启动构建、检查日志、直接通过 SSH 连接到作业或创建自定义仪表板。它已经受到全球数千家企业的...
BugBug
bugbug.io
BugBug 是面向 QA、测试人员、开发人员和产品经理的低代码测试自动化解决方案。它为网站和 Web 应用程序提供端到端测试的完全自动化。该工具使用户能够自动化回归测试并降低通常与 IT 基础设施相关的成本。其直观的记录界面和简单的 UI 允许用户在 5 分钟内创建自动化测试。免费增值计划提供无限的本地测试运行和无限的用户数量。 BugBug 提供了高级功能，供您在需要时使用 - 运行自定义 JavaScript、创建自定义变量、使用自动选择器、智能等待以及智能单击和滚动等等。使用 BugBug 加快整个测试过程！
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin 是世界上第一个数字体验 AI 平台，它结合了云托管和本地全球设备基础设施、测试自动化以及针对移动、网络、音频和视频的 ML 驱动的性能和体验质量分析。 HeadSpin 使工程、质量保证、运营和产品团队能够确保整个开发生命周期中跨交付渠道的最佳数字体验。了解更多信息，请访问 www.HeadSpin.io。全球设备基础设施允许对全球真实运营商和 WiFi 网络上数百个位置的数千台设备进行端到端测试和监控。无需 SDK。测试自动化和 API 无缝集成到 CI/CD 工作流程中，支持在发布前和发布后进行功能和性能测试。支持所有测试框架。性能、QoE 和机器学习 自动显示问题并指出...
Endtest
endtest.io
构建、维护和执行测试可能非常复杂且耗时。 Endtest 低代码平台允许团队中的任何人为 Web 和移动应用程序构建高覆盖率测试，而无需高级 QA 工程经验。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是一个用于自动化测试的新一代测试管理系统。这是一个功能强大的解决方案，可以在一个地方同步自动和手动测试并与团队有效协作。它使测试活动对所有队友 Dev、PM、BA 完全可见且透明。它专注于许多左移测试方法，并与自动化测试和 CI\CD 进行深度集成。直观的用户界面可以轻松创建测试用例、组织测试计划、管理测试运行和协调敏捷的连续测试流程。本机开箱即用的测试自动化集成使得将测试导入测试管理系统变得非常快速。内置的实时文档和协作功能只需一键点击即可为每个人提供透明的可见性。通过查看高级分析报告，轻松跟踪测试状态和覆盖范围并制定正确的方向。 Testomat.io 支持经典...
Autify
autify.com
Autify 使任何人都可以通过 Chrome 扩展程序简单地记录他们的交互，从而自动化 Web 和移动应用程序的 E2E 测试，然后在各种 PC 和移动浏览器（包括真实设备）上自动运行这些测试。虽然 E2E 测试的维护通常具有挑战性，但当开发人员对应用程序进行更改时，Autify 的 AI 会自动更新测试场景。 Autify 是一个完整的测试工具，可以使用内置于无代码测试创作和自动自我修复功能的 AI 来创建、管理、执行、维护和报告测试。使用 Autify： -307% 更快的功能发布 -高达 98% 的覆盖率 -消除 97% 的测试自动化工作 -快速投资回报 -47 分钟使用 Autify...
DoesQA
does.qa
无代码测试自动化，具有简单、直观的拖放用户界面。团队的任何成员都可以轻松创建和维护复杂的测试，从而使 QA 能够跟上开发的步伐，同时降低成本。
QATTS
qatts.com
专为企业构建的下一代端到端测试自动化软件。 “ 使用 QATTS（业界最全面的端到端测试自动化平台）更快地交付、最大化您的测试覆盖率并从测试自动化中获得最大的投资回报率。我们是满足所有测试自动化需求的一站式目的地。QATTS 的功能包括： 数据驱动策略 - 我们的工具提供数据驱动的策略 一站式自动化 - 您的自动化测试一站式解决方案 功能测试 - 使用 QATTS，您可以实现功能测试 API 测试 - QATTS 支持 api 测试 测试数据管理 - 您可以管理您的测试来自工具的数据 Agile- CI/CD 集成 - 我们的工具与 CI/CD 集成 数据库测试 - 您可以执行数据库测试 实时...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一个完整的 TAAS（测试自动化即服务）解决方案。其基于云的 NLP 驱动的无代码测试自动化平台非常适合敏捷开发。任何敏捷团队成员都可以用简单的英语开发 In-Sprint 测试自动化。测试脚本可以在 2000 多种不同的操作系统和浏览器组合上执行。测试机器人可以安排在特定的日期/时间运行，并且电子邮件报告由 AHQ 引擎发送。 AHQ 拥有内置 Exert Advisor 模块，可提供完整的测试自动化解决方案。
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA 允许您生成和自动化测试，而无需一行代码！您可以构建可重用的跨浏览器测试用例以进行回归测试和综合监控。
Stack Moxie
stackmoxie.com
充满勇气的无代码自动监控。 Stack Moxie 在您的技术堆栈中发挥作用，让营销和销售人员确信系统运行完美，并在出现问题时主动提醒。 - Stack Moxie 通过创建测试数据或跟踪数据来监控系统，以确保其按预期运行。就像无代码技术堆栈的可观察性一样。 - 当出现问题时，Stack Moxie 会通过电子邮件或 Slack 向您发出警报。 - 然后，我们记录结果以证明合规性补救措施，然后允许您通过电子邮件、可共享链接或 PagerDuty 共享详细的日志记录信息以更快地修复故障。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是领先的测试自动化工具，适用于以数据为中心的项目，例如数据仓库、ETL/ELT、数据迁移以及 ERP 或 CRM 实施。凭借其自动测试和验证数据准确性的能力，它可以帮助组织避免代价高昂的错误并降低客户和最终用户不满意的风险。 BiG EVAL 消除了许多公司目前依赖的耗时的手动检查，从而节省了宝贵的时间和资源。此外，用户友好的界面和预构建的模板使创建测试变得轻而易举，即使对于该工具的新手来说也是如此。对于那些需要更多自定义的人，可以使用脚本选项。通过使用 BiG EVAL，企业可以避免因数据不准确带来的风险，确保流程顺利、高效，同时轻松实现 300% 的投资回报率。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA 是一款突破性产品，使组织能够通过利用人工智能驱动的 SaaS 解决方案来增强自动化测试覆盖率、提高软件质量、加快产品交付并显着削减与维护软件质量相关的费用。 ContextQA 提供低代码/无代码方法，以最少的工作简化了合并测试用例的过程，从而能够快速扩展产品和服务的自动化覆盖范围。这有助于对单个功能和整个开发流程进行无缝回归测试，从而减轻团队倦怠。
Functionize
functionize.com
Functionize 提供了一个智能测试平台，该平台融合了人工智能和机器学习技术，可自动执行艰苦的软件测试过程。我们与各种规模和技能的团队合作，通过云中的弹性规模测试来改进测试创建、消除测试不稳定并加速发布。通过采用机器学习方法来提高质量，Functionize 使企业能够更快地交付更高质量的软件。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 创新领域的酷供应商名单，并受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等领先企业的信赖。
TestGrid
testgrid.io
测试基础设施和端到端测试 Cloud TestGrid 提供安全且可扩展的测试基础设施，在云端或本地托管真正的移动设备和浏览器。借助 TestGrid，用户还可以执行端到端测试自动化，包括人工智能驱动的无代码测试、移动应用程序、跨浏览器、可视化 UI 测试等。大规模测试任何应用程序/网站，确保每次都能提供完美的数字体验。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一个自主的端到端 (E2E) 回归测试解决方案，它通过数据驱动、机器主导的实时用户行为数据分析来持续构建、维护和发展 E2E 测试套件。它是唯一完全托管的解决方案，可以解决关键的测试覆盖率差距，消除较长的测试套件运行时间和生产中代价高昂的错误，并消除消耗大量工程资源的质量保证负担。
Loadmill
loadmill.com
使用 AI API 驱动的方法简化测试自动化：重新定义 Web、移动和负载测试。端到端解决方案在整个测试自动化生命周期中利用 AI Loadmill 是测试自动化的完美解决方案。我们的平台消除了对物理设备的需求，使流程更加高效且更具成本效益。借助 Loadmill，QA 经理可以轻松实现移动、Web 和负载测试的自动化，并确保高质量的结果。告别设备依赖，转而使用 Loadmill 简化测试自动化。了解更多信息：https://www.loadmill.com 预订演示：https://www.loadmill.com/schedule-demo/ 网站 https://www.loadmill...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助...
Mabl
mabl.com
mabl 是一个统一的、由人工智能驱动的测试自动化平台，使团队能够确保其最具创新性的功能的质量和意图，包括由生成式人工智能驱动的功能。通过针对 Web、移动、API、可访问性和性能的全面测试，mabl 为您提供拥抱下一代软件开发所需的可靠基础。
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由开发和 QA 专家构建的现代测试管理工具，促进了左移、BDD、TDD/ATDD 和持续测试等测试方法。它快速、用户友好、强大，并且与 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等无缝集成。 TestQuality 提供： - 基于 Web 的测试管理平台，用于高效软件测试 - 与问题和需求跟踪器、CI/CD 系统以及测试自动化平台（包括 GitHub、Jira、Jenkins 和 Selenium）无缝集成 - 简化测试用例的创建和管理测试运行 - 整个测试过程的简化协调 - 仪表板和活动报告，可轻松管理和跟踪测试、里程碑和项目 - 定制的待办事项列...
Applitools
applitools.com
Applitools 是一个测试自动化平台，它使用人工智能帮助团队提供完美的数字体验，而无需传统测试实践的麻烦。借助 Applitools Eyes 和我们的下一代测试云 Ultrafast Grid，开发人员和 QA 工程师可以运行测试，以前所未有的速度和准确性快速验证前端功能、可访问性和视觉正确性。我们的视觉 AI 技术通过确保 Web 和移动应用程序在任何设备、浏览器、操作系统或本机应用程序上完全按照设计显示和运行，从而改变组织实现质量的方式。 Applitools 速度快，可以快速与任何 DevOps 环境集成，团队中的任何人都可以轻松使用，并且可以扩展到任何规模的组织，希望提高每个版...
Cyara
cyara.com
屡获殊荣的 Cyara CX 保证平台可帮助公司加速客户体验开发，提高所有数字和语音渠道的质量，并确保端到端的客户旅程。 Cyara 平台支持客户体验的整个软件开发生命周期，从设计到功能和回归测试、用户验收测试、负载测试和生产监控。我们从客户的角度进行测试，确保您从用于提供体验的复杂技术中找出影响客户体验的问题。 www.cyara.com CX 保证平台的优势 单一平台 处理从设计到监控的全方位 CX 开发和保证需求。执行 CX 设计、CX 发现、功能回归测试、性能测试、监控和故障排除。在捕获设计和测试的协作环境中工作，使所有团队成员能够跨职能共享和重用脚本和数据。最高生产力 通过全自动化最...
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所...