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汽车维修软件包含帮助汽车技术人员完成汽车维修流程和管理任务的工具。服务企业（例如车身修理厂、检查中心和碰撞维修设施）使用这些解决方案来管理车辆数据库并跟踪关键信息，包括维修历史记录、维护计划、工作估算、诊断、维修绘图和零件订购。经理可以利用某些功能来简化团队内的沟通和组织。此外，许多汽车维修系统与计费、会计和库存管理软件集成。一些解决方案还允许驾驶员估算个人汽车维修成本并接收当地机械师的报价。
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ALLDATA
alldata.com
Alldata应用程序为汽车服务和维修行业提供OEM维修信息和工具，帮助专业人员管理维护和维修流程。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款云端重型车队管理软件，可以跟踪维护、管理零件库存并监测维修工作，适用于移动设备访问。
PartsTech
partstech.com
PartsTech 是一款帮助汽车维修店快速查找和采购零件的应用，提供实时库存和批发价格信息。
TruVideo
truvideo.com
TruVideo应用程序帮助汽车经销商通过发送定制视频来与客户建立联系，增强互动和销售流程。
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware是一个汽车维修行业的管理系统，简化操作、增强客户服务、提供报价和报告等工具，支持商店日常管理。
Orderry
orderry.com
Orderry是一款自动化管理软件，支持修理处理、销售、客户关系、库存、财务和员工跟踪等功能，适用于店内和现场工作。
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro是一款汽车服务管理工具，自动化各项工作流程，便于随时随地管理汽车服务和分析公司及员工表现。
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap是一款基于云的汽车维修软件，帮助维修店提高效率，简化流程，支持数字检查、调度和支付等功能。
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie 是一个为汽车维修店提供全面的市场营销、客户关系管理和在线排程的平台，拥有完全免费的在线排程工具。
WebbRes
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WebbRes 是一个综合软件系统，将销售、租赁和服务操作整合在一个易于使用的平台上，帮助经销商减少人工流程。
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