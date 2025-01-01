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自动拨号器软件通过拨打列表中的电话号码并与现场代理或预先录制的消息建立连接来运行。这项技术消除了拨打个人号码所涉及的手动工作，使代表能够集中精力改进消息的内容和传递。自动拨号器在销售、医疗保健、教育和酒店等多个领域都有用处。 自动拨号器软件的实施通常涉及计算机、语音调制解调器和活动电话线，但也可以使用基于云的替代方案。虽然某些解决方案要求企业独立采购和管理所需的硬件，但其他解决方案将硬件托管作为其产品包的一部分或通过额外订阅提供。所需的硬件并不总是特定的，因为应用程序可以在计算机或移动电话上运行。