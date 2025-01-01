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自动拨号器软件通过拨打列表中的电话号码并与现场代理或预先录制的消息建立连接来运行。这项技术消除了拨打个人号码所涉及的手动工作，使代表能够集中精力改进消息的内容和传递。自动拨号器在销售、医疗保健、教育和酒店等多个领域都有用处。 自动拨号器软件的实施通常涉及计算机、语音调制解调器和活动电话线，但也可以使用基于云的替代方案。虽然某些解决方案要求企业独立采购和管理所需的硬件，但其他解决方案将硬件托管作为其产品包的一部分或通过额外订阅提供。所需的硬件并不总是特定的，因为应用程序可以在计算机或移动电话上运行。
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Five9
five9.com
Five9是一款基于云的联系中心软件，提供多渠道客户互动、劳动力管理及实时分析，帮助企业优化客户服务体验。
Vonage
vonage.com
Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。
Adversus
adversus.io
Adversus是一款自动拨号软件，旨在简化外拨电话，提高效率，支持多种拨号策略，帮助企业优化沟通流程。
Dialpad
dialpad.com
Dialpad是一款云电话系统，提供视频会议、呼叫录制和CRM集成，增强团队协作和客户互动。支持多平台使用。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。
Convoso
convoso.com
Convoso是一款基于云的呼叫中心软件，专为销售和潜在客户生成团队设计，支持多种拨号模式和通道，提升沟通效率。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款优化出站呼叫的工具，支持预测拨号、CRM集成和呼叫录音，帮助销售团队提高沟通效率和客户满意度。
LeadDesk
leaddesk.com
Leaddesk是一个基于云的呼叫中心软件，专注于销售和客户服务，提供高效的呼叫处理和客户管理工具。
Voiso
voiso.com
Voiso是一款云端联络中心解决方案，提供智能拨号、AI语音识别、全渠道支持等功能，帮助企业提升客户体验和业绩。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com是一个基于云的呼叫中心解决方案，提供高效的呼叫管理和实时分析，支持与多个CRM系统的集成。
TCN
tcn.com
TCN应用程序是一款云基础的呼叫中心软件，集成了多种工具，支持高效的消费者与代理互动。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一个全球互动商业通信平台，提供呼叫中心、消息解决方案和无代码集成工具，帮助企业优化客户沟通。
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss应用程序可帮助您随时随地管理联系人、通话、电子邮件、短信、任务和日程，以提高销售效率。
Selmo
selmo.io
Selmo是一个基于云的呼叫中心和销售团队软件，通过自动拨号和优化销售流程来提高收入和客户留存率。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer是一款全面的出站拨号解决方案，支持多线拨打、通话录音、IVR和自定义脚本，帮助企业提高沟通效率。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全功能的拨号器和CRM，旨在管理客户互动，促进数据管理，提高客户满意度和业务绩效。
Kixie
kixie.com
Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一个云端电话系统和客户互动平台，专为中小型企业设计，支持多渠道沟通与CRM集成。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI是一款通过AI技术增强沟通工具的应用，旨在提高销售和优化对话管理。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一款基于云的通信平台，提供VoIP服务、云PBX和呼叫中心解决方案，帮助企业优化通信和降低成本。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin是一款销售沟通软件，提供自动拨号和数据分析工具，帮助销售团队提高效率并优化客户互动。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和销售平台，旨在帮助销售开发团队提高沟通效率和工作生产力。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一个基于云的联络中心解决方案，帮助公司通过互动文本和语音与客户沟通，提高工作效率和盈利能力.
TalkChief
talkchief.io
TalkChief是一个集聊天、视频通话和文件共享于一体的团队沟通平台，旨在简化和提高沟通效率。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商业通讯服务和销售软件解决方案，帮助企业加速销售、生成潜在客户及提供呼叫中心等服务。
FreJun
frejun.com
FreJun是一个云电话平台，自动化业务电话，支持虚拟号码拨打和接听，完美整合工作流工具，提供呼叫分析和AI见解。
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一款销售参与平台，通过自动化潜在客户挖掘、电子邮件和电话外展，帮助销售团队提高效率并增加会议预约。
Megacall
megacall.uk
Megacall是一款通信应用，旨在提高个人和企业之间的语音互动，提供高效的呼叫管理和易用的功能。
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity是一个B2B平台，利用AI自动化拨号、数据丰富和呼叫管理，提升销售代表的工作效率和客户互动能力。
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint是一个基于网络的销售管理软件，帮助销售人员更高效地联系和管理潜在客户，提高转化率。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree是一款统一通信的呼叫中心解决方案，支持多渠道客户互动，具备强大的功能，适用于各种规模的企业。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer是云托管的自动拨号器，支持与SIP/VoIP系统集成。它简化通信，帮助用户管理呼叫和联系人。
Teliqon
teliqon.io
Teliqon是一款云通信应用，提供虚拟号码（DID）、SIP线路和云PBX解决方案，帮助企业简化与客户的通信。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder是一款利用人工智能语音自动化提升客户体验的软件，帮助呼叫中心提高效率，减少成本，自动完成重复任务。
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