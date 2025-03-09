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自动拨号器软件通过拨打列表中的电话号码并与现场代理或预先录制的消息建立连接来运行。这项技术消除了拨打个人号码所涉及的手动工作，使代表能够集中精力改进消息的内容和传递。自动拨号器在销售、医疗保健、教育和酒店等多个领域都有用处。 自动拨号器软件的实施通常涉及计算机、语音调制解调器和活动电话线，但也可以使用基于云的替代方案。虽然某些解决方案要求企业独立采购和管理所需的硬件，但其他解决方案将硬件托管作为其产品包的一部分或通过额外订阅提供。所需的硬件并不总是特定的，因为应用程序可以在计算机或移动电话上运行。
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TalkChief
talkchief.io
TalkChief是一个集聊天、视频通话和文件共享于一体的团队沟通平台，旨在简化和提高沟通效率。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一个全球互动商业通信平台，提供呼叫中心、消息解决方案和无代码集成工具，帮助企业优化客户沟通。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin是一款销售沟通软件，提供自动拨号和数据分析工具，帮助销售团队提高效率并优化客户互动。
FreJun
frejun.com
FreJun是一个云电话平台，自动化业务电话，支持虚拟号码拨打和接听，完美整合工作流工具，提供呼叫分析和AI见解。
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 软件是一种基于网络的销售参与和潜在客户管理解决方案，可帮助销售人员在更短的时间内联系并关闭更多潜在客户。销售人员通过电话和对话吸引了 40-60% 的潜在客户，从而超出了他们的配额。 ClickPoint 与多个 B2C 垂直领域的中小型企业和企业客户合作，在实施销售最佳实践以提高潜在客户跟进流程的投资回报率方面拥有丰富的经验。通过第一个接触每一位潜在客户，客户通常会在 30 至 60 天内实现正投资回报率；借助自动潜在客户优先级和多点触控营销推广，转化更多潜在客户变得前所未有的简单。主要功能 • 智能拨号和潜在客户优先级 • 销售脚本和引导式销售 • 入站呼叫跟踪和 IVR • 潜在客户捕获和潜在客户来源集成 • 自动文本和电子邮件培育 • 实时记分板、呼叫仪表板、绩效仪表板 优势 • 致力于客户成功和为您的帐户分配实施专家 • 提高联系速度，在几秒钟内接触到潜在客户 • 全渠道营销推广，包括文本、电子邮件和拨号 • 为多个销售渠道配置解决方案 • 企业拥有开发资源以实现最佳集成
LeadDesk
leaddesk.com
Leaddesk是一个基于云的呼叫中心软件，专注于销售和客户服务，提供高效的呼叫处理和客户管理工具。
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI是一款通过AI技术增强沟通工具的应用，旨在提高销售和优化对话管理。
TCN
tcn.com
全渠道覆盖范围无与伦比的生产力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的无缝集成的集合。由于 TCN 的无合同承诺，基于云的平台可进行定制，以满足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心软件每年支持数十亿次消费者和座席互动。 TCN 成立于 1999 年，将对呼叫中心用户需求的深入了解与价格低廉的交付模式相结合，确保立即获得强大的呼叫中心解决方案。 TCN 允许用户通过最易于使用的呼叫中心软件随时随地联系客户。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一款基于云的通信平台，提供VoIP服务、云PBX和呼叫中心解决方案，帮助企业优化通信和降低成本。
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 并行拨号器进行即时客户对话。花更少的时间听拨号音和语音邮件，而花更多的时间与潜在客户交谈。我们的人工智能将自动记录呼叫、研究潜在客户和导航拨号树。
Megacall
megacall.uk
Megacall是一款通信应用，旨在提高个人和企业之间的语音互动，提供高效的呼叫管理和易用的功能。
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款面向呼叫中心和销售团队的基于云的软件。我们通过实施呼叫自动化和改进销售流程来帮助企业增加收入并提高客户保留率。 Selmo 的预测拨号技术将客服人员高达 80% 的工作时间从拨号转移到通话，并将呼叫速度提高了 3 倍。帮助完成销售、客户支持、招聘、调查和其他需要大量通话的任务。非常适合 2 名及以上代理人的团队。
Teliqon
teliqon.io
云通信高水平服务，提供DID虚拟号码、SIP中继、创建云PBX等业务解决方案。我们提供各种一流的电信工具和服务来增加您的销售额。我们的卓越协助使您在各个阶段都能轻松建立和发展业务。企业可以使用我们的云 PBX 解决方案拓展与客户沟通的新方向。您的员工可以在任何地方进行操作并通过虚拟号码 (DID) 呼叫任何目的地，这使得业务可以在任何时间和地点进行，无需任何额外的硬件或特殊设置。对于 SIP 中继，我们的直接和转接运营商互连的综合网络使我们的客户能够同时获得灵活的定价和卓越的语音质量。适用于需要与任何地区或国家的客户进行安全电话通信的任何类型的企业（从小型到大型）的安全解决方案。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一种先进的基于云的联络中心解决方案，允许轻松启动、扩展和运行您的联络中心，同时改善业务指标和客户体验。一整套联络中心功能包括本地呼叫体验、智能自动拨号器、人工智能语音识别、座席管理功能、全渠道支持、答录机检测等等。通过将其与主要 CRM 和帮助台系统的即用型集成相结合，Voiso 可以帮助您扩展通信范围，甚至在监管最严格的国家/地区也能接触到您的客户，并在全球范围内发展您的业务。 Voiso 为所有客户提供 24/7 支持。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一款销售参与平台，通过自动化潜在客户挖掘、电子邮件和电话外展，帮助销售团队提高效率并增加会议预约。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基于云的托管电源拨号器，具有现代、移动友好的用户界面。有了 DandyDialer，您无需在任何地方安装任何软件。您只需要一个 SIP / VoIP 中继提供商的帐户，剩下的由我们来处理。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一种流行的呼叫中心解决方案，支持统一的通信渠道。它具有广泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常运行时间而闻名。它是一个高度可扩展、强大、安全且功能丰富的解决方案，非常适合所有规模的企业和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和电话专家已在 10 多个行业实施了 900 多个全渠道通信解决方案。 BPO、KPO、企业公司、催收机构、企业、电话营销公司、呼叫中心、银行、医疗保健、电子商务、汽车、政府
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com是一个基于云的呼叫中心解决方案，提供高效的呼叫管理和实时分析，支持与多个CRM系统的集成。
Dialpad
dialpad.com
Dialpad是一款云电话系统，提供视频会议、呼叫录制和CRM集成，增强团队协作和客户互动。支持多平台使用。
Five9
five9.com
Five9是一款基于云的联系中心软件，提供多渠道客户互动、劳动力管理及实时分析，帮助企业优化客户服务体验。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用Prospectboss的移动伴侣应用程序从任何地方运营您的业务。直接通过手机直接管理联系人，电话，电子邮件，文字，任务和约会来培养您的销售。使用ProspectBoss Companion应用程序：提高生产率 - 请参阅与潜在客户相关的即将到来的任务，约会和提醒。保持联系 - 离线时访问联系人，笔记和提醒。关闭更多销售 - 致电，电子邮件，随时发短信给任何联系人，以保持头脑头。
Vonage
vonage.com
Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款优化出站呼叫的工具，支持预测拨号、CRM集成和呼叫录音，帮助销售团队提高沟通效率和客户满意度。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
Adversus
adversus.io
Adversus是一款自动拨号软件，旨在简化外拨电话，提高效率，支持多种拨号策略，帮助企业优化沟通流程。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer是一款全面的出站拨号解决方案，支持多线拨打、通话录音、IVR和自定义脚本，帮助企业提高沟通效率。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一个云端电话系统和客户互动平台，专为中小型企业设计，支持多渠道沟通与CRM集成。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全功能的拨号器和CRM，旨在管理客户互动，促进数据管理，提高客户满意度和业务绩效。
Kixie
kixie.com
Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商业通信服务和销售软件解决方案，可在加速销售、潜在客户开发、销售拨号器、联络中心、IntelliBlast 和应答服务等领域为公司提供帮助。请立即联系我们，了解更多信息并销售更多产品！
Convoso
convoso.com
Convoso是一款基于云的呼叫中心软件，专为销售和潜在客户生成团队设计，支持多种拨号模式和通道，提升沟通效率。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。