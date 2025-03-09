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ClickPoint LeadManager 软件是一种基于网络的销售参与和潜在客户管理解决方案，可帮助销售人员在更短的时间内联系并关闭更多潜在客户。销售人员通过电话和对话吸引了 40-60% 的潜在客户，从而超出了他们的配额。 ClickPoint 与多个 B2C 垂直领域的中小型企业和企业客户合作，在实施销售最佳实践以提高潜在客户跟进流程的投资回报率方面拥有丰富的经验。通过第一个接触每一位潜在客户，客户通常会在 30 至 60 天内实现正投资回报率；借助自动潜在客户优先级和多点触控营销推广，转化更多潜在客户变得前所未有的简单。主要功能 • 智能拨号和潜在客户优先级 • 销售脚本和引导式销售 • 入站呼叫跟踪和 IVR • 潜在客户捕获和潜在客户来源集成 • 自动文本和电子邮件培育 • 实时记分板、呼叫仪表板、绩效仪表板 优势 • 致力于客户成功和为您的帐户分配实施专家 • 提高联系速度，在几秒钟内接触到潜在客户 • 全渠道营销推广，包括文本、电子邮件和拨号 • 为多个销售渠道配置解决方案 • 企业拥有开发资源以实现最佳集成