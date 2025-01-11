自动拨号软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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自动拨号器软件通过拨打列表中的电话号码并与现场代理或预先录制的消息建立连接来运行。这项技术消除了拨打个人号码所涉及的手动工作，使代表能够集中精力改进消息的内容和传递。自动拨号器在销售、医疗保健、教育和酒店等多个领域都有用处。 自动拨号器软件的实施通常涉及计算机、语音调制解调器和活动电话线，但也可以使用基于云的替代方案。虽然某些解决方案要求企业独立采购和管理所需的硬件，但其他解决方案将硬件托管作为其产品包的一部分或通过额外订阅提供。所需的硬件并不总是特定的，因为应用程序可以在计算机或移动电话上运行。
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Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 获取商务 VoIP，并将您的团队与云电话系统连接起来，使商务通信更加轻松、高效。 Dialpad 是领先的人工智能驱动的客户智能平台，它正在彻底改变世界的协作方式，其美丽的工作空间将最先进的人工智能联络中心、人工智能销售、人工智能语音、人工智能会议与人工智能消息传递无缝结合在一起。超过 30,000 个创新品牌和数百万人使用 Dialpad 通过实时人工智能洞察来提高生产力、协作和客户满意度。客户包括 WeWork、Uber、摩托罗拉解决方案、Domo 和 Xero。投资者包括 Amasia、Andreessen Horowitz、Felicis Ventures、GV、ICONIQ Capital、Salesforce Ventures、Scale Venture Partners、Section 32、软银和 Work-Bench。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多个集成。节奏。铅分布。本地身份证。品牌来电显示。号码监控。报告和分析。打电话辅导。一切都在这里。认识最高效的一对一拨号平台，更快地将潜在客户转化为收入。免费试用，无需信用卡： - 每小时最多可拨打 80 个联系人 - 降低垃圾邮件标记的风险 - 提高呼叫应答率 - 获得即时无延迟连接 - 混合呼叫、电子邮件和短信 - 一键点击语音邮件 - 自动记录通话记录 + 通话后流程 - 实时辅导或记录通话 - 获取号码监控和标记修复 - 创建多点触控销售节奏 - 智能分配潜在客户 - 访问自定义报告和分析 - 与 1 领域的领导者合作-to-1 Responsible Communications (TM) 使用我们附带的 CRM 或与 Salesforce、Zoho、Hubspot、SugarCRM、monday.com、Zapier 等集成，或通过我们的 API 创建自定义集成。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您的 CRM 中，实际上消除了繁琐的手动记录保存的需要，这些记录会拖慢销售人员的日常活动。 特点包括： • 自动通过联系人列表进行 PowerDial。使用多线 PowerDialer 同时拨打多达 10 个号码，将工作效率提高十倍 • 先进的人工智能支持的本地状态让用户可以使用与呼叫对象具有相同本地区号的号码进行呼叫
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音转文本转录功能将重要信息直接记录到 CRM 中。通过将从 CloudTalk 发送的 SMS 消息同步到您的 CRM 帐户，获得交互的全面概述，确保在达成交易时不会错过任何重要信息。了解 CloudTalk 如何为您提供对客户体验无与伦比的控制，并立即开始满足他们的期望。立即与我们的一位专家安排演示！
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客户资料 * 分析：A/B 测试、回复情绪分析和报告 * 团队协作：共享模板、团队报告和用户管理 * 集成：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和 Zapier 使用案例： * 外向销售：查找潜在客户的电子邮件并大规模自动化个性化外向营销活动 * 内向销售：通过以下方式自动跟进入境导致完成更多交易 * 招聘：接触潜在的求职者
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的强大功能：您的终极云通信解决方案 在 CommPeak，他们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往任何时候都更容易、更实惠。他们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。这就是为什么 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案： ||促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过其高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，他们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。使用 CommPeak，您可以享受以下优势： * 全球覆盖范围：利用其全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，其中包括 10 个区域交换机、国内拨号号码以及超过 75 个国家/地区的本地 DID。体验始终如一的更高质量的通话。 * 安全可靠：使用企业级呼叫中心云解决方案充满信心地运营。他们通过端到端加密并遵守国际安全标准来优先考虑数据的安全性。他们的产品可扩展且可靠，确保您毫无压力地接触客户。 * 卓越的质量承诺：受益于与一级提供商的直接联系和可定制的呼叫中心云解决方案。他们提供内部专有服务，可实现更短、更快的全球路由，并得到 24/7/365 专门支持的支持。 ||经济高效的全球云通信 作为全球云联络中心提供商，CommPeak 始终提供极具竞争力的价格。但真正使我们区别于其他云 VoIP 提供商的是他们对您成功的承诺： * 定制解决方案：CommPeak 提供适合您业务的定制、经济高效的联络中心解决方案。告别与多家电信提供商合作的麻烦 - 他们提供全套基于云的服务来满足您的所有通信需求。 * 实时支持：访问实时支持团队 24/7/365，致力于最大限度地提高您的运营成功。他们在这里为您提供每一步的帮助。 * 快速部署 借助 CommPeak，您可以在短短两个工作日内建立并运行您的联络中心，确保您始终在竞争中处于领先地位。 他们的模块化解决方案使公司能够根据您独特的业务模式创建高度定制的解决方案。 * CommPeak Dialer - 通过自动化、实时分析、定制、主要代理匹配、监控和 50 多个 CRM 集成进行优化，实现最佳性能。 * VoIP 服务 - 通过 VoIP 服务提升您的通信：卓越的质量、有竞争力的价格、全球覆盖和 24/7 支持。 * 云 PBX - 使用云 PBX 优化您的运营：实时分析、队列管理、快速设置以及用于高效通信的内置软件电话。 * DID 号码 - 增强与本地 DID 号码的通信：快速激活、广泛的功能以及具有详细分析的直观用户门户。 * SMS 平台 - 通过用户友好的平台促进您的 SMS 活动：广泛的分析、个性化和简单的 API 集成，以实现有效的沟通。 * 查找 - 停止在无效号码上浪费时间和金钱！通过 API 或其友好面板检索任何电话号码及其有效性的详细信息。 * 语音转文本 - 凭借机器学习驱动的解决方案实现顶级转录准确性，支持 75 多种语言、高级关键字搜索和强大的噪声处理功能。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争功能是其自己的应用内人工智能聊天机器人 AlohaBot，它不需要第三方应用程序集成，使其更流畅、更快，并且是市场上最先进的。 与传奇的 Sequence+ 相结合，Aloware 使企业能够实现工作流程自动化并触发短信/彩信、电话和电子邮件活动等操作，为中小型企业提供了一款一体化通信工具，以在其行业中获得最领先的优势。
Teliqon
teliqon.io
云通信高水平服务，提供DID虚拟号码、SIP中继、创建云PBX等业务解决方案。我们提供各种一流的电信工具和服务来增加您的销售额。我们的卓越协助使您在各个阶段都能轻松建立和发展业务。企业可以使用我们的云 PBX 解决方案拓展与客户沟通的新方向。您的员工可以在任何地方进行操作并通过虚拟号码 (DID) 呼叫任何目的地，这使得业务可以在任何时间和地点进行，无需任何额外的硬件或特殊设置。对于 SIP 中继，我们的直接和转接运营商互连的综合网络使我们的客户能够同时获得灵活的定价和卓越的语音质量。适用于需要与任何地区或国家的客户进行安全电话通信的任何类型的企业（从小型到大型）的安全解决方案。
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加销售的沟通工具可提高入站和出站营销活动的投资回报率： 入站：在 1 分钟内致电每一位新潜在客户 出站：通过致电营销活动吸引更多潜在客户
TCN
tcn.com
全渠道覆盖范围无与伦比的生产力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的无缝集成的集合。由于 TCN 的无合同承诺，基于云的平台可进行定制，以满足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心软件每年支持数十亿次消费者和座席互动。 TCN 成立于 1999 年，将对呼叫中心用户需求的深入了解与价格低廉的交付模式相结合，确保立即获得强大的呼叫中心解决方案。 TCN 允许用户通过最易于使用的呼叫中心软件随时随地联系客户。
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是满足您团队所有通信需求的终极解决方案。借助 Talkchief，您可以在一个强大且直观的平台上轻松管理团队的所有聊天、视频通话和文件共享。无论您是在项目上进行协作、召开虚拟会议，还是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能满足您的需求。告别同时使用多个通信应用程序，迎接精简、轻松的团队合作。借助 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的团队沟通无缝且高效的功能。从高清视频和音频通话到实时聊天、屏幕共享和文件存储，一切都触手可及。此外，凭借跨设备兼容性，您可以从任何地方访问您的对话和文件，无论您是在台式机、笔记本电脑还是移动设备上。因此，无论您身在何处，都可以保持联系并保持高效。在 Talkchief，我们知道良好的沟通是任何成功团队的基础。这就是为什么我们创建了一个功能强大且用户友好的平台，确保团队中的每个人都可以轻松保持联系并提高工作效率。因此，如果您正在寻找更好的方式与团队沟通和协作，请立即尝试 Talkchief，体验团队沟通的未来！
Megacall
megacall.uk
对于任何不想浪费宝贵时间拨打可能被视为死胡同或无人接听的呼叫的呼叫中心来说，拨号器是最佳解决方案。
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款面向呼叫中心和销售团队的基于云的软件。我们通过实施呼叫自动化和改进销售流程来帮助企业增加收入并提高客户保留率。 Selmo 的预测拨号技术将客服人员高达 80% 的工作时间从拨号转移到通话，并将呼叫速度提高了 3 倍。帮助完成销售、客户支持、招聘、调查和其他需要大量通话的任务。非常适合 2 名及以上代理人的团队。
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 并行拨号器进行即时客户对话。花更少的时间听拨号音和语音邮件，而花更多的时间与潜在客户交谈。我们的人工智能将自动记录呼叫、研究潜在客户和导航拨号树。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一种先进的基于云的联络中心解决方案，允许轻松启动、扩展和运行您的联络中心，同时改善业务指标和客户体验。一整套联络中心功能包括本地呼叫体验、智能自动拨号器、人工智能语音识别、座席管理功能、全渠道支持、答录机检测等等。通过将其与主要 CRM 和帮助台系统的即用型集成相结合，Voiso 可以帮助您扩展通信范围，甚至在监管最严格的国家/地区也能接触到您的客户，并在全球范围内发展您的业务。 Voiso 为所有客户提供 24/7 支持。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基于云的托管电源拨号器，具有现代、移动友好的用户界面。有了 DandyDialer，您无需在任何地方安装任何软件。您只需要一个 SIP / VoIP 中继提供商的帐户，剩下的由我们来处理。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家软件公司，利用人工智能语音自动化的力量来增强客户体验。借助人工智能语音助手，您的呼叫中心可以以闪电般的速度进行高质量的类人呼叫，自动收集和分析数据，以接触和激活更多客户。 AI Rudder 通过自动执行重复任务和降低座席工作量来帮助呼叫中心降低成本。这使得智能体能够专注于只有人类才能做的事情。从长远来看，AI Rudder 旨在重新思考商业通信的未来。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一种流行的呼叫中心解决方案，支持统一的通信渠道。它具有广泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常运行时间而闻名。它是一个高度可扩展、强大、安全且功能丰富的解决方案，非常适合所有规模的企业和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和电话专家已在 10 多个行业实施了 900 多个全渠道通信解决方案。 BPO、KPO、企业公司、催收机构、企业、电话营销公司、呼叫中心、银行、医疗保健、电子商务、汽车、政府
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 软件是一种基于网络的销售参与和潜在客户管理解决方案，可帮助销售人员在更短的时间内联系并关闭更多潜在客户。销售人员通过电话和对话吸引了 40-60% 的潜在客户，从而超出了他们的配额。 ClickPoint 与多个 B2C 垂直领域的中小型企业和企业客户合作，在实施销售最佳实践以提高潜在客户跟进流程的投资回报率方面拥有丰富的经验。通过第一个接触每一位潜在客户，客户通常会在 30 至 60 天内实现正投资回报率；借助自动潜在客户优先级和多点触控营销推广，转化更多潜在客户变得前所未有的简单。主要功能 • 智能拨号和潜在客户优先级 • 销售脚本和引导式销售 • 入站呼叫跟踪和 IVR • 潜在客户捕获和潜在客户来源集成 • 自动文本和电子邮件培育 • 实时记分板、呼叫仪表板、绩效仪表板 优势 • 致力于客户成功和为您的帐户分配实施专家 • 提高联系速度，在几秒钟内接触到潜在客户 • 全渠道营销推广，包括文本、电子邮件和拨号 • 为多个销售渠道配置解决方案 • 企业拥有开发资源以实现最佳集成
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与您的工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是领先的销售通信软件和电源拨号器。他们的平台和电源拨号器可在所有接触点实施您的剧本，帮助您在更短的时间内与多达 3 倍的潜在客户和客户互动，达成更多交易并加速销售。
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。 为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席提供耳语建议或在需要时接管呼叫。 Matrix 预测拨号器支持无限座席，每位用户费用低至 25 美元。 Matrix 具有自定义管理器和代理界面以及实时仪表板，可以同时处理多达 1000 个通道。 Squaretalk 的 Matrix 与您所有的潜在客户开发工具集成，包括登陆页面、CRM、联属网站和列表。 Matrix 会消化您的潜在客户和联系人，并通过检测活动电话号码并针对时区进行优化来为联系做好准备。使用高度可配置的营销活动，以最适合营销工作需求的方式拨打潜在客户。粉碎您的营销活动并将通话时间缩短高达 400%！您从未见过这样的拨号器。 Express 是一种多渠道消息传递解决方案，提供更多与客户联系的方式，并确保我们的客户永远不会错过继续对话、解决问题或提供及时支持的机会。 Express 使企业和联络中心能够随时随地通过任何设备在他们的首选平台上与客户联系。从短信开始，该平台很快将包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山猫。无代码、实时集成层，使组织能够将所有业务通信平台和工具无缝地结合在一起。 Lynx 不需要专业知识或开发时间，通过使复杂通信系统的集成和自动化变得像使用应用程序一样简单，为联络中心和 BPO 提供支持。通过 Lynx，我们的客户将可以灵活地投标几乎任何他们想要的合同，因为 Lynx 提供对 100 多个业务应用程序的安全访问、透明的数据传输和劳动力优化。这对 BPO 来说是一个巨大的胜利。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款拨出自动拨号器，可帮助简化拨出呼叫、自动化手动流程并提供有价值的见解。 Adversus 允许您通过众多功能自定义拨号策略。在预测拨号、渐进拨号或手动拨号之间进行选择 - 或将它们混合使用！利用 Adversus 的工作流程改进和时间优化工具，让经理和员工的所有白天活动变得更加轻松。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
Convoso
convoso.com
Convoso 是面向销售和潜在客户开发团队的联络中心软件的 CCaaS 领导者。自 2006 年以来，Convoso 不断创新其基于云的拨号器解决方案，以推动客户增长，同时支持法规遵从性。其全渠道功能包括对话式人工智能游戏规则改变者 Voso.ai，以进一步扩大销售和收入。 当客户改用 Convoso 时，联系率通常会显着提高 [高达 4 倍]。该解决方案提供了一套强大的工具和智能拨号策略来增加对话。受欢迎的功能包括： – DX5拨号引擎加快速度领先并放大通话量容量 – ClearCallerID 监控被阻止和标记的 DID，以便在它们影响 KPI 之前将其替换掉 – 快速准确的语音邮件检测 – Voso.ai 对话式人工智能可推动更多销售 – 自动清理“请勿拨打电话”号码的列表 – 实时可定制的深入报告和分析 – 高可配置性以提高性能 – 先进的引导过滤器和基于技能的路由 – 全渠道推广，包括对话式人工智能 – 潜在客户管理自动化 – 动态脚本可加速培训、维持合规性要求并让座席保持在转换过程中 Convoso 的解决方案包括高级预测拨号器以及电源、预览和渐进式拨号模式，以满足列表和活动需求。 该公司是潜在客户开发和对外销售领域的重要领导者和技术合作伙伴。客户可能喜欢该平台的功能和可配置性，以及他们在销售和转化方面创下的新记录，但他们一直谈论的是他们从入职到技术支持再到客户成功所获得的支持。 Convoso 屡获殊荣的客户支持团队致力于帮助企业通过与 Convoso 的合作伙伴关系获得最佳投资回报，因此不断受到赞誉。这就是 Convoso 的体验。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商业通信服务和销售软件解决方案，可在加速销售、潜在客户开发、销售拨号器、联络中心、IntelliBlast 和应答服务等领域为公司提供帮助。请立即联系我们，了解更多信息并销售更多产品！
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的电话拨号器和 CRM。 功能齐全的拨号器和电话呼叫 CRM，可提高生产力并促进销售。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer 是一款功能强大且全面的出站拨号器解决方案，旨在提高企业的效率和生产力。凭借多线路拨号、呼叫录音和转接、IVR 和可自定义座席脚本等功能，BatchDialer 使销售、营销和 BPO 团队能够有效地接触目标受众并实现其目标。 BatchDialer 的独特产品（例如电话号码信誉监控、快速拨号模式、查看财产详细信息以及包含的电话号码）为企业提供了竞争优势。通过简化活动管理、确保遵守法规并提供有价值的见解和工具，BatchDialer 使企业能够优化其电信工作、最大限度地提高生产力并推动与客户的有意义的联系。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度、改善客户互动并提高团队绩效。 * 重新构想重要的体验 使用 Genesys Cloud CX 作为一体化云呼叫中心应用程序，并通过数百个打包集成轻松扩展该套件。充分利用具有第三方集成和应用程序的可组合客户体验平台，以便您可以随时通过任何渠道接触客户。 借助 Genesys Cloud CX 中的一整套数字功能，呼叫中心员工和客户可以跨聊天、电子邮件、文本和社交媒体等数字渠道进行无缝对话。利用机器人和预测性人工智能 (AI) 增强客户体验，并在客户有更复杂的需求时转至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在通过创新的呼叫中心软件重新定义客户体验。我们屡获殊荣的 Genesys Cloud CX 可在几天内完成部署，使用直观，每周都会进行升级创新。借助实时仪表板、简单的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 可为您提供业务运营所需的见解。您将把您的联络中心和客户体验策略带入明天——无论您的客服人员位于何处或他们处理哪些渠道。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的移动配套应用程序随时随地经营您的业务。直接从手机管理联系人、电话、电子邮件、短信、任务和约会，培养您的销售。使用 ProspectBoss 配套应用程序可以： 提高工作效率 - 查看与您的潜在客户相关的即将到来的任务、约会和提醒。保持联系 - 离线时访问联系人、笔记和提醒。完成更多销售 - 随时致电、发送电子邮件、发短信给任何联系人，以保持关注。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
CallTools.com
calltools.com
Call Tools 开发了一种基于云的联络中心解决方案，旨在提高联系率并加速销售收入。我们的软件功能包括多种与客户和潜在客户联系的方式，同时让您可以通过互联网连接从任何地方轻松监控您的团队。 呼叫工具提供了一整套具有实时分析功能的呼叫软件，包括出站预测拨号器和入站呼叫中心解决方案。无需电话、无需硬件、无需编码、无需下载。我们的解决方案使我们能够满足世界各地的小型企业和企业级客户的需求。呼叫工具可与许多现有的 CRM 集成，包括 Salesforce.com、ZOHO 和 Microsoft Dynamics。 我们的使命是为公司提供经济实惠且全面的解决方案，满足其所有电话营销需求。通过我们可靠的基于云的平台提高生产力并提供企业级服务。
CallFire
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CallFire 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助语音营销解决方案。我们专注于通过 IVR、语音广播和呼叫跟踪等外展和参与服务帮助本地企业增长并保持收入。除了为当地企业提供服务外，CallFire 还帮助非营利组织、宗教团体和其他组织更有效地与其受众建立联系。 CallFire 总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡，在德克萨斯州奥斯汀和乌克兰基辅设有附属办事处。