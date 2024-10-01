自动拨号软件 - 最热门应用 - 中国澳门特别行政区

Teliqon

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云通信高水平服务，提供DID虚拟号码、SIP中继、创建云PBX等业务解决方案。我们提供各种一流的电信工具和服务来增加您的销售额。我们的卓越协助使您在各个阶段都能轻松建立和发展业务。企业可以使用我们的云 PBX 解决方案拓展与客户沟通的新方向。您的员工可以在任何地方进行操作并通过虚拟号码 (DID) 呼叫任何目的地，这使得业务可以在任何时间和地点进行，无需任何额外的硬件或特殊设置。对于 SIP 中继，我们的直接和转接运营商互连的综合网络使我们的客户能够同时获得灵活的定价和卓越的语音质量。适用于需要与任何地区或国家的客户进行安全电话通信的任何类型的企业（从小型到大型）的安全解决方案。