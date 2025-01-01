增强现实 (AR) 可视化软件 - 最热门应用

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增强现实 (AR) 可视化软件使企业能够为消费者打造身临其境的体验，使他们能够以动态的方式与产品互动。通过这些平台，用户可以上传 3D 内容、微调其比例、调整颜色并合并其他细节，所有这些都是为了提供最佳的用户体验。此类产品的主要目标是为消费者提供机会，将产品无缝融入他们的日常生活，涵盖从服装和家具到各种个人和商业物品。 AR 可视化解决方案与 AR 软件开发套件 (SDK) 无缝集成，使开发人员能够根据其目标人群定制 AR 体验。这些平台通常配备报告和分析功能，使组织能够深入了解消费者与其产品的互动。值得注意的是，AR 可视化软件不同于 VR 可视化软件，后者为寻求在虚拟环境中可视化数据的工程师和设计师提供服务。
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Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab是一个3D和AR内容发布和共享平台，支持多种文件格式，方便用户进行模型上传、展示与集成。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai 使用创新技术将产品呈现于屏幕上，提供更快、准确的数字购买体验，支持互动式产品展示。
Zapworks
zap.works
Zapworks是一个WebAR平台，允许用户创建、管理和发布增强现实体验，适合各类技能水平的设计师、开发者和营销人员。
Yulio
yulio.com
Yulio是一款虚拟现实（VR）和增强现实（AR）演示软件，帮助建筑师和设计师创造沉浸式展示和协作体验。
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder是一个简易的增强现实创建工具，允许用户通过拖放界面为印刷材料添加互动元素和内容。
CareAR
carear.com
CareAR 是一款远程增强现实支持平台，帮助客户和服务管理团队更快解决问题，减少现场派遣，提高客户满意度。
Moderlry
modelry.ai
Modelry是一个端到端的3D产品可视化平台，帮助全球电子商务领导者使用3D模型生成产品视觉和增强现实体验。
Cylindo
cylindo.com
Cylindo是一个为家具公司提供高质量产品可视化的平台，支持3D展示、AR资产和定制化图像，增强用户购物体验。
LEVAR
levar.io
LEVAR应用提供3D和增强现实购物体验，帮助电商商店创建和分发产品模型，提高销售和客户互动。
VNTANA
vntana.com
VNTANA是一个SaaS平台，优化和自动化3D资产的生成与分发，支持多种格式和增强现实功能。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一个AI视频生成平台，能够从产品链接中自动创建高质量视频，简化内容制作并支持品牌安全。
Zakeke
zakeke.com
Zakeke是一个云平台，提供产品自定义工具，包括3D和增强现实，帮助用户在购买前个性化产品。
Emersya
emersya.com
Emersya是一款互动3D应用，用户可以全方位浏览产品，探索其细节，了解产品故事，体验功能，并查看技术和颜色选择。
Camweara
camweara.com
Camweara是一款增强现实应用，允许用户在不同环境中虚拟试穿产品，支持多种电商平台，旨在提高客户满意度和减少退货。
Plattar
plattar.com
Plattar应用结合增强现实技术，允许用户以3D形式体验产品，而无需实物，通过虚拟教育和支持提升用户忠诚度和使用体验。
Designhubz
designhubz.com
Designhubz 提供端到端的3D和增强现实资产创建、管理与分发，帮助在线品牌和零售商快速转换实体库存为3D和AR视觉效果。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck是一个提供互动3D模型的平台，用户可在网上添加或通过增强现实查看产品，连接品牌与零售商。
Xarwin
xarwin.com
Xarwin是一款强大的WebAR营销平台，允许用户轻松发起活动、生成潜在客户和销售，无需编码或下载应用，支持多种AR解决方案。
Aryel
aryel.io
Aryel是一个无代码平台，帮助品牌创建和优化沉浸式广告活动，收集观众情感数据和面部特征，支持全球客户。