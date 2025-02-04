增强现实 (AR) 可视化软件 - 最热门应用 - 圣赫勒拿

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增强现实 (AR) 可视化软件使企业能够为消费者打造身临其境的体验，使他们能够以动态的方式与产品互动。通过这些平台，用户可以上传 3D 内容、微调其比例、调整颜色并合并其他细节，所有这些都是为了提供最佳的用户体验。此类产品的主要目标是为消费者提供机会，将产品无缝融入他们的日常生活，涵盖从服装和家具到各种个人和商业物品。 AR 可视化解决方案与 AR 软件开发套件 (SDK) 无缝集成，使开发人员能够根据其目标人群定制 AR 体验。这些平台通常配备报告和分析功能，使组织能够深入了解消费者与其产品的互动。值得注意的是，AR 可视化软件不同于 VR 可视化软件，后者为寻求在虚拟环境中可视化数据的工程师和设计师提供服务。
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Aryel
aryel.io
Aryel 是一个无代码平台，使代理机构和品牌能够创建、分发和优化沉浸式展示广告活动，同时收集有价值的数据，包括受众情绪状态和面部特征。值得注意的是，Aryel 为全球客户提供服务，包括 WPP、Teads、Lavazza、普华永道、Barilla、费列罗等知名组织。自 2020 年推出以来，Aryel 改变了 AR 体验的交付方式，将曾经不可能的想法变为现实。如今，超过 50,000 名营销人员使用 Aryel，开创了广告的新时代。我们的平台提供多种免费和付费的 3D 资源和可定制模板选择，让您轻松实现您的愿景。但这还不是全部：借助我们内置的品牌套件功能，您可以保存公司的颜色、字体和资产，确保所有接触点的一致性 - 使您能够创建下一代展示广告。
Emersya
emersya.com
Emersya 的交互式 3D 是一种一体化媒体，允许客户： - 从各个角度详细探索产品的内部和外部 - 浏览最高质量的交互式产品视觉效果 - 通过丰富的内容了解产品的故事 - 模拟并以交互方式尝试产品功能 - 通过分解图发现产品技术和内部组件 - 预览并比较产品系列中的所有配色
LEVAR
levar.io
立即开始利用 LEVAR 的 3D 和增强现实购物体验推动更多转化。在您的电子商务商店以及所有营销和销售渠道（产品页面、电子邮件、短信、社交媒体和登陆页面）上创建和分发 3D/AR 产品模型。 LEVAR 的精确比例 3D 和增强现实产品模型可帮助客户在自己的空间中从各个角度体验您的产品。通过 LEVAR 提高销售额、减少退货并提高客户参与度。
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一个 SaaS 平台，可实现快速且可扩展的 3D 资产生产和分发。 3D 正在推动 B2B 和 B2C 销售的高投资回报率（转化率提升 2 倍，回报率降低 40%），但实施 3D 需要 3D 艺术家进行大量手动工作，既耗时又昂贵。 VNTANA 的专利智能优化算法可将 3D 模型尺寸减小高达 99%，同时保持高视觉保真度，以便您可以在任何地方发布。我们采用 API 驱动，因此可以与现有的 DAM、PLM、数字展厅以及几乎任何其他平台集成，允许团队在现有工作流程中添加 3D 功能。我们的软件帮助阿迪达斯等客户使用我们的软件在 1 小时内完成了过去需要 6 周的时间。
Designhubz
designhubz.com
Designhubz 为在线品牌和零售商提供端到端 3D 和增强现实 (AR) 资产创建、管理和分发。 Designhubz 基于网络的套件和先进的数字化设备可在几天内（而不是几周或几个月）将整个物理库存转换为 3D 和 AR 可视化以及虚拟试穿。轻松与现有商务平台集成，并适用于所有浏览器和应用程序。目前满意的客户包括大型零售商、宜家、一站式礼品店、JioGifts 等。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是您的理想工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时比以前更好地与客户互动。因此，开始无缝展示您的虚拟设计，体验 Yulio 的力量。
Xarwin
xarwin.com
Xarwin 是一个功能强大的 WebAR 营销平台，使您能够轻松启动营销活动并产生潜在客户和销售，同时降低成本，而无需编码或下载应用程序。在 xarwin 支持的 AR 解决方案之间进行选择时，例如无标记对象放置、拖放方法、无代码平台以及与所有设备兼容。通过简单的 URL 或 QR 码跨不同渠道分享您的营销活动，同时获得有关其效果、衡量目标和转化的有用见解。 Xarwin 无需编码或通过 AR 应用程序即可在现实空间中体验 3D 虚拟模型。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空间叙事的力量彻底改变行业，通过实现人工智能驱动的生成视觉体验进入视觉发现的新时代。其全球首个以人工智能为主导的计算机视觉平台采用深度学习方法，为不同的企业、品牌和用户创造互动体验。 Avataar 拥有 10 多项专利，并担任 Khronos 3D 商务部主席，处于推动神经创新并为制定可互操作行业标准做出贡献的前沿。该公司与 Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相关者以及蓝筹投资者（红杉资本和 Tiger Global）的战略合作伙伴关系，突显了其致力于在全球范围内推动革命性转变、重新构想产品体验和前所未有的视觉发现。
Camweara
camweara.com
Camweara 是一款增强现实软件插件，几乎可以让客户以真实的方式佩戴您所销售的产品：在家里、在办公室、在与朋友一起的餐厅或在商店。提高销售转化率并减少在线商店的产品退货。它与 Shopify、Magento、Woocommerce 和自定义平台兼容。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck 提供引人入胜、完全交互式的 3D 模型，可随时在线添加或在增强现实中查看，从而连接品牌和零售商
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。 好处： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 - 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的分辨率 • 转移成本高昂的调度：通过视觉辅助和指导提高远程分辨率并减少不必要的调度 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和 NPS • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以解决问题，同时降低碳足迹并节省资金 • 自助解决体验：通过每个用户设备中的分步 AR 视觉指导，提高客户和员工的自助解决效率。 CareAR Assist 是服务管理团队的终极工具，旨在提供更快、更有效的问题解决方案、减少停机时间并大幅节省差旅和运输成本。 CareAR Instruct 为客户和技术人员提供详细的分步说明，使他们能够自行解决问题，从而提高首次修复率、减少客户服务电话并提高程序合规性。 CareAR 体验构建使任何企业用户都可以通过无代码点和点击界面创建沉浸式 AR 和 AI 驱动的数字工作指令。 主要特点 • 多方协作：使用高清实时视频源与任意数量的团队成员实时协作，远程解决问题。 • AR注释工具：使用CareAR业界领先的AR注释工具箱对实时视频源和共享图像进行注释，提供详细的视觉指导以快速解决问题。 • 自助解决说明：提供丰富的自助分步说明，指导客户和技术人员完成设置程序、日常维护、故障排除指南和维修。 • 体验生成器：使用无代码点击式体验生成器快速创建体验。使用 3D 内容、视频、图像和文本提供易于遵循的说明，为客户和技术人员提供自助服务。 • 集成搜索：通过直接在自助解决体验中提供搜索功能，改善用户对信息的访问。 • 视觉验证：使用人工智能驱动的对象和状态检测以及图像识别来推动程序合规性并确保任务正确、安全地完成。 • 即时知识共享：即时发布数字工作指令，并可通过链接、二维码或 CareAR 移动应用程序轻松访问。 • 丰富的分析和仪表板：使用CareAR 的详细仪表板和分析，更深入地了解团队如何解决现场问题，管理员、经理和团队领导均可使用。 • 调查：使用CareAR 的调查生成器来检测对您的组织重要的关键绩效指标，并从客户和技术人员那里收集结构化反馈以进行快速迭代。 • 真正的投资回报率：利用CareAR 提供的数据来确定投资回报，包括提高性能、增加调度偏转、缩短解决时间、减少上门服务/现场访问以及提高首次修复率。 • ServiceNow：CareAR for ServiceNow 与 ServiceNow CSM、FSM 和 ITSM 兼容 • Salesforce：CareAR for Salesforce 与 CareAR 兼容，进入 Salesforce 服务云和现场服务管理 • API：通过 Web API 将 CareAR 轻松集成到您自己的客户服务或现场服务管理应用程序中
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速发展的增强现实（ARKit + ARCore）和 XR 技术，结合消费者硬件和浏览器的发展，成为客户在 3D 和/或环境中体验产品的新推动者，而无需产品实际存在。这些和其他新兴技术提供了参与整个产品生命周期的能力——这是一种通过虚拟教育、支持和补充产品的追加销售将采用、使用和忠诚度联系在一起的持续方式
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 ** ** 2022 年最佳创作者和创作工具获奖者 **
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降低了 58% 的可视化成本。
Zakeke
zakeke.com
Zakeke 是一个云平台，帮助超过 10,000 家零售商和品牌为其客户提供一整套用于网络打印、3D 和 AR 配置、虚拟试穿等视觉定制的工具。客户成为创造者，能够在购买前使用文本、图像、材料、颜色等定制产品。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。