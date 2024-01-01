增强现实 (AR) 可视化软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

Yulio

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Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是您的理想工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时...