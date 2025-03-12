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增强现实 (AR) 训练模拟器软件旨在帮助个人在部分虚拟环境中为特定角色做好准备。这些解决方案利用增强现实来传授各种职业所需的关键技能。与让用户完全沉浸在虚拟环境中的虚拟现实训练模拟器不同，AR 训练模拟器通过配备摄像头的移动设备将 3D 图像与现实世界融合。这种对现实生活场景的复制增强了学习过程中的参与度和记忆力。 AR 培训模拟器对于高压力职业的个人特别有益，使他们能够提前获得工作所需的技能。它们迎合医学和执法等实践职业，同时在航空和运输等利基领域也证明了其价值。此外，一些 AR 培训模拟器提供增强现实 SDK 功能，使开发人员能够根据其组织的特定要求定制平台。
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CareAR
carear.com
CareAR 是一款远程增强现实支持平台，帮助客户和服务管理团队更快解决问题，减少现场派遣，提高客户满意度。
SynergyXR
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SynergyXR是一个无代码平台，用于简化XR设备的设计、入职和销售体验，支持多设备兼容，提升客户参与度和运营效率。
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Ajna Lens应用程序帮助用户快速学习行业技能，创建和分发XR体验，并提供内容分析以支持成长。
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Help Lightning是一款B2B远程协助软件，结合视频会议和增强现实功能，帮助专家指导用户解决复杂问题。
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