CareAR

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借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。 好处： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 - 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的分辨率 • 转移成本高昂的调度：通过视觉辅助和指导提高远程分辨率并减少不必要的调度 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和 NPS • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以解决问题，同时降低碳​​足迹并节省资金 • 自助解决体验：通过每个用户设备中的分步 AR 视觉指导，提高客户和员工的自助解决效率。 CareAR Assist 是服务管理团队的终极工具，旨在提供更快、更有效的问题解决方案、减少停机时间并大幅节省差旅和运输成本。 CareAR Instruct 为客户和技术人员提供详细的分步说明，使他们能够自行解决问题，从而提高首次修复率、减少客户服务电话并提高程序合规性。 CareAR 体验构建使任何企业用户都可以通过无代码点和点击界面创建沉浸式 AR 和 AI 驱动的数字工作指令。 主要特点 • 多方协作：使用高清实时视频源与任意数量的团队成员实时协作，远程解决问题。 • AR注释工具：使用CareAR业界领先的AR注释工具箱对实时视频源和共享图像进行注释，提供详细的视觉指导以快速解决问题。 • 自助解决说明：提供丰富的自助分步说明，指导客户和技术人员完成设置程序、日常维护、故障排除指南和维修。 • 体验生成器：使用无代码点击式体验生成器快速创建体验。使用 3D 内容、​​视频、图像和文本提供易于遵循的说明，为客户和技术人员提供自助服务。 • 集成搜索：通过直接在自助解决体验中提供搜索功能，改善用户对信息的访问。 • 视觉验证：使用人工智能驱动的对象和状态检测以及图像识别来推动程序合规性并确保任务正确、安全地完成。 • 即时知识共享：即时发布数字工作指令，并可通过链接、二维码或 CareAR 移动应用程序轻松访问。 • 丰富的分析和仪表板：使用CareAR 的详细仪表板和分析，更深入地了解团队如何解决现场问题，管理员、经理和团队领导均可使用。 • 调查：使用CareAR 的调查生成器来检测对您的组织重要的关键绩效指标，并从客户和技术人员那里收集结构化反馈以进行快速迭代。 • 真正的投资回报率：利用CareAR 提供的数据来确定投资回报，包括提高性能、增加调度偏转、缩短解决时间、减少上门服务/现场访问以及提高首次修复率。 • ServiceNow：CareAR for ServiceNow 与 ServiceNow CSM、FSM 和 ITSM 兼容 • Salesforce：CareAR for Salesforce 与 CareAR 兼容，进入 Salesforce 服务云和现场服务管理 • API：通过 Web API 将 CareAR 轻松集成到您自己的客户服务或现场服务管理应用程序中