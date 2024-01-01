增强现实 (AR) 训练模拟器软件 - 最热门应用 - 比利时

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增强现实 (AR) 训练模拟器软件旨在帮助个人在部分虚拟环境中为特定角色做好准备。这些解决方案利用增强现实来传授各种职业所需的关键技能。与让用户完全沉浸在虚拟环境中的虚拟现实训练模拟器不同，AR 训练模拟器通过配备摄像头的移动设备将 3D 图像与现实世界融合。这种对现实生活场景的复制增强了学习过程中的参与度和记忆力。 AR 培训模拟器对于高压力职业的个人特别有益，使他们能够提前获得工作所需的技能。它们迎合医学和执法等实践职业，同时在航空和运输等利基领域也证明了其价值。此外，一些 AR 培训模拟器提供增强现实 SDK 功能，使开发人员能够根据其组织的特定要求定制平台。
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CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。优点： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 – 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的解决方案 • 转移昂贵的调度：通过以下方式提高远程分辨率并减少不必要的调度可视化协助和指导 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和净推荐值 • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以实现问题解决...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的远程协助软件提供视频协作服务，使公司的专家能够与世界任何地方需要帮助的任何人几乎并肩工作。该公司基于云的解决方案应用了增强现实功能，包括合并两个视频流以及使用 3D 注释来改善实时通信并解决难题。 Help Lightning 用于复杂设备和产品的安装、检查、培训、维修和修理。借助 Help Lightning，客户可以立即看到性能改进，包括提高首次修复率、减少上门服务、扩大劳动力容量以及提高最终客户满意度，同时提高服务收入和利润。请访问 helplightning.com 了解更多信息。
Ajna Lens
ajnalens.com
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SimX
simxvr.com
SimX 的软件用可在任何地方投影的可定制、高清 3D 虚拟患者取代了物理模拟人体模型。