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增强现实 (AR) SDK 软件
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增强现实 (AR) SDK 软件 - 最热门应用

增强现实软件开发套件（通常称为 AR SDK）使开发人员能够制作无缝集成到现实世界中的数字元素。它是任何从事 AR 体验的企业的基本工具。这些工具配备 3D 对象跟踪、图像识别、视觉 SLAM（同时定位和建图）、多跟踪等功能，使开发人员能够将数字图像变为现实。 AR 工程师利用这些 SDK 来创建移动应用程序、多样化的 CAD 平台、沉浸式营销体验等。虽然某些 AR SDK 通常是针对特定框架和硬件定制的，但它们具有支持多个系统的多功能性，从而增强了适应性和便利性。

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary是一个在线3D设计平台，允许用户创建和管理3D模型和增强现实内容，支持协作和多种文件格式导入导出。

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude 是一款增强现实（AR）应用，用户可以通过它获取关于现实世界物体和位置的信息，并创建定制的 AR 内容。

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks是一个WebAR平台，允许用户创建、管理和发布增强现实体验，适合各类技能水平的设计师、开发者和营销人员。

Augment

Augment

augment.com

Augment是一款增强现实应用，允许用户通过平板或智能手机在真实环境中实时可视化3D产品。

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

增强结构是一款增强现实平台，允许用户以AR格式查看3D建筑模型，从而促进设计协作和反馈。

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti是一个用户友好的应用程序，旨在创建、部署和管理本地化的增强现实内容，适用于零售、教育和娱乐等领域。

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

Variant Launch 是一款基于浏览器的 WebAR 应用，可在 iOS 和 Android 设备上通过链接或二维码启动 AR 体验，无需下载应用。

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK是一款AR应用开发工具，支持空间、物体、图像、云识别等多种跟踪功能，适合快速构建AR应用程序。

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK 提供跨平台增强现实开发工具，支持实时定位与映射、3D对象跟踪和平面图像跟踪，适用于多种应用场景。

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR是一个云端无代码平台，使用户无需编码即可快速创建增强现实、虚拟现实和混合现实应用。

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear 是一种基于 SaaS 的增强现实软件，帮助开发者在其应用中实现类似 Snapchat 的 AR 功能和内容，提供多种 AR 贴纸和效果。

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu是一个集成平台，可用于产品可视化和讲故事，支持3D和增强现实体验的创建、管理及部署。

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR是一款增强现实应用，允许用户通过叠加数字信息在现实环境中与虚拟对象互动，适用于多个行业的可视化需求。

Onirix

Onirix

onirix.com

Onirix是一个无代码和低代码的增强现实平台，允许用户创建、托管和分享网络AR内容，兼容多种设备，支持多种追踪方式。

Streem

Streem

streem.com

Streem是一款企业级远程视觉辅助工具，结合增强现实技术，提供无下载的视频协作，实现快速远程支持和问题解决。

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR是一个面向B2B用户的扩展现实云资产管理和自助出版平台，支持多种AR/VR技术并提供统一接口管理内容和项目.

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle是一款无代码的WebAR开发平台，企业可以在不到一分钟内创建增强现实体验，无需下载应用程序。

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